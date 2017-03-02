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Bakan Bozdağ'ın Almanya'da katılacağı etkinliğe izin verilmemesi
02.03.2017 19:45:55

Bakan Bozdağ'ın Almanya'da katılacağı etkinliğe izin verilmemesi

AB Bakanı ve Başmüzakereci Çelik:- 'Almanya'da vatandaşlarımızla buluşma toplantılarının engellenmesi açık biçimde demokratik hakkın engellenmesidir. Almanya ile demokrasi, hukuk devleti, temel hak ve hürriyetler gibi ortak değerleri paylaşıyoruz. Bu değerlere saygı bekliyoruz'- 'Vatandaşlarımızla buluşma toplantılarının engellenmesi demokratik çerçeveden uzaklaşmadır. Bunun Avrupa demokrasile

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın Almanya'da katılacağı etkinliğe izin verilmemesine tepki göstererek, "Bunun Avrupa demokrasilerinde olmaması gerekir. Böyle yaparak demokrasiler arasındaki köprüleri zedeliyorlar ve insanları birbirinden koparan ideolojik 'BerliÌ‡n Duvarları' inşa ediyorlar." ifadesini kullandı.

Çelik, Bakan Bozdağ'ın, Almanya'da konuşma yapacağı etkinliğin, bu ülke tarafından iptal edilmesine ilişkin sosyal paylaşım platformu Twitter'dan değerlendirmelerde bulundu.

"Almanya'da vatandaşlarımızla buluşma toplantılarının engellenmesi açık biçimde demokratik hakkın engellenmesidir." ifadesini kullanan Çelik, Almanya ile demokrasi, hukuk devleti, temel hak ve hürriyetler gibi paylaştıkları ortak değerlere saygı beklediklerini kaydetti.

Çelik, Türk vatandaşlarının Türkiye'deki seçimlerde ve halk oylamasında oy kullanma hakkı bulunduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"Türkiye'deki demokratik çerçevede farklı tercihlerle ilgili vatandaşlarımızın bilgilendirilmeleri de demokratik bir haktır. Almanya'da pek çok siyasetçinin bu hakkı engellemeye çalışması ve bazı kurumların fiilen engellemesi kabul edilemez. Vatandaşlarımızla buluşma toplantılarının engellenmesi demokratik çerçeveden uzaklaşmadır. Bunun Avrupa demokrasilerinde olmaması gerekir. Böyle yaparak demokrasiler arasındaki köprüleri zedeliyorlar ve insanları birbirinden koparan ideolojik 'Berlin Duvarları' inşa ediyorlar."

Türkiye'ye karşı demokrasi düşmanı aşırı sağın talepleri ile paralel uygulamalar görmenin üzücü olduğunu belirten Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"Bunlar, Avrupa demokrasilerine yakışmaz. Avrupa'da ideolojik ve zihinsel yeni Berlin Duvarları inşa edenler, Avrupa demokrasilerine en büyük zararı verirler. Demokratik buluşmalar engellenirse, demokrasiye karşı coğrafi ve siyasi tel örgüler çekilmiş olur.

Göçmen düşmanı, anti-semitik, ırkçı ve İslamofobik siyasi akımlar aynı zamanda AB değerlerine de düşmanlar. Bunların, vatandaşlarımızla buluşmamızı engelleme çağrılarına denk uygulamalar, Avrupa demokrasilerini yanlış ellere teslim etmektir. Vatandaşlarımızla buluşmaları engelleyen bir ülkenin, bunun sonuçlarının demokratik değerleri zayıflatmak olduğunu görmesi gerekir."

Bakan Çelik, tüm dünyaya daha çok demokrasi çağrısı yapılması gereken bir dönemde en temel demokratik hakların engellemesinin izah edilemeyeceğini vurguladı.

Almanya'da alınan bu kararların "hür dünyanın değerlerine bağlı olanlar için yenilgi, ırkçılar için başarı" sayılacağını belirten Çelik, açıklamasında, "Vatandaşlarımızla buluşmaları engelleyen bu uygulamalardan vazgeçilmesini bekliyoruz. 'Temel değerleri' hatırlatıyoruz." görüşüne yer verdi.


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