13.02.2017 10:53:29

Bakan Bozdağ'dan, şehit Astsubay Başçavuş Dağdaş'ın Muğla'da yaşayan ailesine ziyaret

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, darbeci asker olabileceği şüphesiyle ilk başta şehit sayılmayan, ancak yapılan araştırmalar sonucu gerçek ortaya çıkınca ailesine 'Şehadet Belgesi' verilen, Astsubay Başçavuş Ziya İlhan Dağdaş'ın Muğla'da yaşayan ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, darbeci asker olabileceği şüphesiyle ilk başta şehit sayılmayan, ancak yapılan araştırmalar sonucu gerçek ortaya çıkınca ailesine 'Şehadet Belgesi' verilen, Astsubay Başçavuş Ziya İlhan Dağdaş'ın Muğla'da yaşayan ailesine taziye ziyaretinde bulundu.Adalet Bakanı Bozdağ, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara'da hayatını kaybeden darbeci asker olabileceği şüphesiyle ilk başta şehit sayılmayan, ancak yapılan araştırmalar sonucu gerçek ortaya çıkınca ailesine 'Şehadet Belgesi' verilen, Astsubay Başçavuş Ziya İlhan Dağdaş'ın Muğla'da yaşayan ailesine taziye ziyaretinde bulundu.Bozdağ, şehidin annesi Bilsen Dağdaş ve kız kardeşi Rüçhan Dağdaş'a taziyelerini iletti.Şehidin annesi Bilsen Dağdaş,Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a bir isteğinin olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanımızı çok seviyorum. Onu görmeyi çok istiyorum. Bizi ziyarete gelirse çok mutlu olurum" dedi.Bozdağ, "Cumhurbaşkanı'mızın Muğla ziyaretinde uğrayacağı ilk adres sizin eviniz olacaktır" ifadelerini kullandı.