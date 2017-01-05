05.01.2017 22:47:47

Bakan Bozdağ'dan İzmir saldırısı açıklaması

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 'Terör ve terörü destekleyenler hiçbir zaman hedefine ulaşamayacak' dedi

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Terör ve terörü destekleyenler hiçbir zaman hedefine ulaşamayacak" dedi.Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Twitter hesabından İzmir Adliyesi önünde meydana gelen terörist saldırıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bozdağ, İzmir'deki terör saldırısında şehit düşen polis ve zabıt katibine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralılara şifa diledi. İzmir Adliyesi'ndeki hain terör saldırısının sadece adalete ve Türk yargısına değil aynı zamanda milletimize yönelik alçak bir girişim olduğunu vurgulayan Bozdağ, şu açıklamalarda bulundu:"İzmir'deki terör saldırısında şehit polisimize/zabıt katibimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralılara şifa diliyorum. İzmir Adliyesindeki bu hain terör saldırısı sadece adalete ve Türk yargısına değil aynı zamanda milletimize yönelik alçak bir girişimdir. Şehit olan kahraman polisimizin dikkati sayesinde bu terör saldırısı ve teröristler hedefine ulaşamamış, büyük bir facia önlenmiştir. Terör ve terörü destekleyenler hiçbir zaman hedefine ulaşamayacak, birlik ve beraberliğimizi zedeleyemeyecek ve asla başarılı olamayacaktır. Terör saldırısı nedeniyle İzmir Adliyesindeki hakim, savcı ve adliye personelimiz ile İzmir halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."(Musa Erdoğan /İHA)