11.07.2017 17:51:37

Bakan Bozdağ'dan flaş Kılıçdaroğlu açıklaması

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, ''Kılıçdaroğlu'nun bütün hedefi 2019 seçimidir. Maltepe'de yaptığı miting, 2019 seçim kampanyasını başlatma mitingidir'' dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Yozgat'ta düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Şehitleri Anma programına katıldı. Şehitlik programının ardından Yozgat Valiliği tarafından düzenlenen Milli İradenin Yükselişi Sergisini gezdi.



Burada açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "15 Temmuz 2016 gecesi CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun evinde televizyon izlediği ortaya çıktı bunu nasıl değerlendiriyorsunuz" sorunu cevap verdi.



"Televizyondan olup bitenleri seyretmiş onu gördük" diyen Bozdağ, "Yani havaalanından oradan hemen sıvışıp eve gittiğine dair bilgiler vardı. Şimdi evdeki haline dair de görüntüler çıktı. Bu ne yaptığını gösteriyor. Keşke o gün Türkiye'nin cumhurbaşkanının, başbakanının yaptığı gibi halkı ile birlikte olsa halkın arasında olsaydı. Daha büyük bir iş yapmış olurdu. Ama maalesef onu yapmadı. Darbeye karşı, darbecilere karşı evden darbeyi ve darbecileri ve süreci izlemeyi tercih ettiğini görüyoruz. Ben ana muhalefet adına, Türkiye adına üzüldüm" dedi.



KILIÇDAROĞLU'NUN YÜRÜYÜŞÜ



CHP'nin yürüyüşü ve Kılıçdaroğlu'nun Maltepe konuşması hakkında açıklamalarda bulunan Bakan Bozdağ, "Bu adalet yürüyüşü esasında adaleti istismar yürüyüşüdür, bir hakkın kötüye kullanılmasıdır. Sayın Kılıçdaroğlu burada yeni bir şey söylememiştir. Bu güne kadar söylediklerini toplu bir şekilde tekrar etmiştir" ifadelerini kullandı.



Kılıçdaroğlu'nun Türk milletinin 16 Nisan'da ortaya koyduğu iradeyi tanımadığını o konuşmasında da ortaya koyduğunu dile getiren Bozdağ, "Esasında milleti tanımadığını ifade ediyor. Bütün hedefi 2019 seçimidir. Bir yandan seçimi gayrimeşru ilan ederken bir yandan 2019 seçimine dönük yatırım yapıyor. Bana göre Maltepe'de yaptığı miting 2019 seçim kampanyasını başlatma mitingidir. Çok erken başladı. Onu söyleyelim. Millet onu çok iyi görecek ve değerlendirecektir. Yürüyüşten ve mitingden, PKK çok mutlu olmuştur. FETÖ'cüler mutlu olmuştur. Türkiye'ye karşı hareket eden çevreler çok mutlu olmuştur. Geziyi destekleyenler çok mutlu olmuştur. Türkiye'de demokrasinin ve sağlıklı yürüyüşün devamından rahatsız olanların hepsi çok ama çok mutlu olmuşlardır" diye konuştu.