02.03.2017 20:02:08

Bakan Bozdağ'dan Almanya'nın iptal kararına tepki

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Almanya'nın Türk vatandaşlarıyla bir araya geleceği toplantıyı iptal kararıyla ilgili, 'Alman makamlarının Türk toplumunun

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Almanya'nın Türk vatandaşlarıyla bir araya geleceği toplantıyı iptal kararıyla ilgili, "Alman makamlarının Türk toplumunun bir toplantı yapmasına tahammül etmemesi kabul edilebilir bir şey değildir. Kusura bakılmasın çok net söylüyorum demokrasiye ifade hürriyetine yakışan bir şey değil" dedi.Strazburg'ta gazetecilere yaptığı açıklamada Bakan Bozdağ, Almanya'da Türk vatandaşlarıyla bir araya geleceği programın Gaggenau Belediyesi tarafından iptal edilmesiyle ilgili, "Bulduğumuz başka yerlerde de polis toplantı yapılmasına engel çıkardı. İzinleri alınmış bir buluşmayı maalesef yapma fırsatı bulamadık. Her zaman insan hakları ifade özgürlüğü üzerine konuşmalar yapan ve kendileri dışındaki herkesi eleştiren Alman makamlarının Türk toplumunun bir toplantı yapmasına tahammül etmemesi kabul edilebilir bir şey değildir. Kusura bakılmasın çok net söylüyorum demokrasiye ifade hürriyetine yakışan bir şey değil. Ne biçim bir demokrasidir ki teröristler için her şey serbest her türlü destek var. Ama meşru hükümetler için büyük engeller çıkarılıyor. Bunun adı demokrasi değildir" dedi.Bugün toplantıya gitmiş olsaydık, Alman Adalet Bakanı'nın talebi üzerine bir görüşmemiz olacaktı" diyen Bakan Bozdağ, "Ancak Gaggenau'da yapacağımız toplantı iptal edilince ben de Adalet Bakanı ile yapacağımız toplantıyı iptal ettim. Buradan Türkiye'ye döneceğiz" şeklinde konuştu.Bakan Bozdağ, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin de programının iptal edildiğini kaydetti.