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Bakan Bozdağ, cezaevinde vefat edenlerin sayısını açıkladı
04.02.2017 09:34:59

Bakan Bozdağ, cezaevinde vefat edenlerin sayısını açıkladı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, cezaevinde eceli ile vefat edenlerin sayısını açıkladı. Bozdağ, UYAP verilerine göre 2016 yılında 310 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, cezaevinde eceli ile vefat edenlerin sayısını açıkladı. Bozdağ, UYAP verilerine göre 2016 yılında 310 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, CHP Milletvekili Mahmut Tanal'ın verdiği yazılı soru önergesini yanıtladı. Yazılı açıklama yapan Bakan Bozdağ, verdiği cevapta cezaevlerinde su, aydınlatma ve ısınma giderlerinin bakanlık bütçesinden karşılandığını belirtti. Bozdağ, Fakat kısıtlı bütçe imkanlarından dolayı azami tasarruf sağlanmasının zorunluluk arz etmesi nedeniyle hükümlü ve tutukluların kendi talepleri ile kullandıkları eşyaların elektrik giderlerinin ise hükümlülerin kendileri tarafından karşılanmakta olduğunu kaydetti.

Yemek masrafının yüzde 5'i hükümlüden alınıyor

Hükümlülerin yiyecek bedellerinin kim tarafından karşılandığı sorusuna da yanıt veren Bozdağ, "Her ne kadar hükümlülerin ceza infaz kurumlarında bulundukları müddetçe yiyecek bedellerini ödemeye mecbur olmaları mevzuatta belirlenmiş olsa da, devletin hükümlülerden tahsil edebildiği yiyecek bedeli, harcanan tutarın yaklaşık yüzde 5'i kadardır" dedi.

"İhtiyaç sahibi hükümlülere yardım ediliyor"

Cezaevlerinde bulunan ihtiyaç sahibi hükümlülere yardım edildiğinin altını çizen Bozdağ "İhtiyaç sahibi hükümlülerin ihtiyaçları genel bütçe el verdiği ölçüde karşılanmakta, ayrıca ihtiyaç sahibi hükümlü ve tutukluların giysi, ayakkabı ve ihtiyaçlarının karşılanması için yardım kuruluşlarına başvurulmaktadır. Bu kuruluşlar tarafından karşılanmadığı takdirde genel bütçe imkanları ölçüsünde karşılanmaktadır. Kurum temizliği için ihtiyaç duyulan sarf malzemelerine ilişkin ödenekler Ceza İnfaz Kurumlarına üçer aylık dönemler halinde gönderilmektedir. Hükümlü ve tutuklular kişisel bakım ürünlerini kendileri satın almaktadır" açıklamasında bulundu.

Cezaevinde hayatını kaybedenlerin rakamları

Cezaevinde eceli ile hayatını kaybedenlerin rakamlarını da paylaşan Bozdağ "2009 yılına kadar istatistikleri görmeye imkan sunan UYAP verilerine baktığımızda, Ceza İnfaz Kurumlarında eceli ile hayatını kaybeden hükümlü ve tutuklu sayısı 2009 yılında 242, 2010 yılında 260, 2011 yılında 285, 2012 yılında 286, 2013 yılında 265, 2014 yılında 312, 2015 yılında 373, 2016 yılında 310'dur" dedi.

Cezaevinde tedavi ücretsiz

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ CHP Milletvekili Veli Ağbaba'nın soru önergesine verdiği cevapta ise cezaevlerinde bulunan hükümlü ve tutukluların her türlü sağlık muayenesi ve tedavisinin devletin teminatı altında ve ücretsiz olduğunu söyledi.

Bozdağ, "Ceza İnfaz Kurumlarında bulunun tüm hükümlü ve tutuklular, diğer vatandaşlar gibi her türlü sağlık hizmetlerinden tıbbı gereklilik ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda faydalanmaktadır. Hükümlü ve tutukluların, beden ve ruh sağlığının korunması, hastalıkların tanısı için ilk muayene ve tedavi hizmetleri ceza infaz kurumlarında verilmekte, ileri tetkik, tedavi ve rehabilitasyon gerekenler devlet hastanelerine, daha ileri sağlık hizmeti gerekenler ise üniversite hastanelerine sevk edilmektedir.Ceza İnfaz Kurumlarında barındırılan tüm hükümlü ve tutuklular , özgürlüğünden yoksun olmayan her vatandaşın yararlanabildiği sağlık haklarından ve hizmetlerinden öncelikli olarak yararlanmakta olup, her türlü muayene ve tedaileri de devletin teminatı altında ve ücretsizdir" ifadelerini kaydetti.

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