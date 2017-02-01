01.02.2017 18:14:09

Bakan Bozdağ, Büro Memur-Sen yönetimini kabul etti

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Memur-Sen'e bağlı Büro Memur-Sen Genel Başkanı Vecdi Yanbaz ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Memur-Sen'e bağlı Büro Memur-Sen Genel Başkanı Vecdi Yanbaz ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.Büro Memur-Sen Genel Başkanı Vecdi Yanbaz ve yönetim kurulu üyeleri, Adalet Bakanı Bozdağ'a nezaket ziyaretinde bulundu. Bakanlıktaki görüşme basına kapalı olarak gerçekleştirildi.