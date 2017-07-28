28.07.2017 22:37:15

Bakan Bak şampiyonları tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Samsun'da düzenlenen 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda şampiyonluğa ulaşan Erkek Milli Voleybol Takımı'nı tebrik etti.



Türkiye ile Ukrayna arasında oynanan final maçını, Avrupa ve dünya şampiyonu unvanıyla bu organizasyona katılan ay-yıldızlılar, müsabakayı 25-22, 25-21 ve 25-23'lük setler sonucunda kazanarak altın madalyayı elde etti.



Bakan Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:



"Samsun'da düzenlenen İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nda, üstün bir mücadele örneği göstererek şampiyonluğa ulaşan Erkek Milli Voleybol Milli Takımımızı tebrik ederim. Millilerimizin finale kadar gelmesinde ve 3-0'lık skorla altın madalyanın sahibi olmasında emeği geçen herkesi gönülden kutlar, başarılarının daim olmasını dilerim."