10.02.2017 19:26:27

Bakan Avcı: 'Kültür ve sanat alanında sessiz bir devrim yaşıyoruz'

3'üncü Üsküdar Kitap Fuarı'nın açılışı, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı'nın katılımıyla gerçekleştirildi. Açılış töreninde konuşan Bakan Avcı, 'Özellikle yerel yönetimlerimizin katkılarıyla, etkinlikleriyle kültür ve sanat alanında sessiz bir devrim yaşıyoruz' dedi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

3'üncü Üsküdar Kitap Fuarı'nın açılışı, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı'nın katılımıyla gerçekleştirildi. Açılış töreninde konuşan Bakan Avcı, "Özellikle yerel yönetimlerimizin katkılarıyla, etkinlikleriyle kültür ve sanat alanında sessiz bir devrim yaşıyoruz" dedi.Üsküdar Belediyesi tarafından organize edilen 3'üncü Üsküdar Kitap Fuarı'nın açılışı, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı'nın katılımıyla yapıldı. Bağlarbaşı Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen açılışa Bakan Avcı'nın yanı sıra Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, yazar Rasim Özdenören ve çok sayıda kitap tutkunu katıldı. Protokol konuşmalarıyla başlayan açılış töreninde kitap okuma kültürünün toplumlarda yerleşmesinin önemine dikkat çekildi. Ardından fuarın açılış kurdelesinin kesilmesiyle devam eden törende Başkan Türkmen, Bakan Nabi Avcı'ya hediye takdiminde bulundu. Bakan Avcı'nın "Plaket vermediğiniz için teşekkür ederim" demesi salonda kahkahalara sebep oldu. Açılış sonrasında Bakan Nabi Avcı ve Başkan Türkmen fuardaki stantları gezerek yetkililerden bilgi alırken, fuarın açılış gününe vatandaşların yoğun ilgisi dikkat çekti."Kültür ve sanat alanında sessiz bir devrim yaşıyoruz"İnsanların kitap okumaya yönelmesi noktasında fuarların önemli olduğunu belirten Bakan Nabi Avcı, "Özellikle yerel yönetimlerimizin katkılarıyla, etkinlikleriyle kültür ve sanat alanında sessiz bir devrim yaşıyoruz. Ben memuriyete, Kültür Bakanlığı Bakan Müşaviri Rasim Özdenöverin'in yanında Fethi Gemuhluoğlu tarafından zimmetlenerek başladım. Rasim ağabeyin yanında 'ne vazife verirse yaparsın' diyerek orada beni memuriyete başlatmıştı. Ben hala oradayım ağabey, bizde 40 senede aşağıdaki o odadan yukarıya fena bir mesafe almadık. Bana o günkü yol göstericiliğiniz, ağabeyliğiniz için, dostluğunuz için çok teşekkür ediyorum. Bu faaliyetin bütün belediyelerimize, yerel yönetimlerimize örnek olmasını diliyorum" dedi."Kitabın kokusunu, lezzetini, tadını alsınlar istiyoruz"İnsanlarda kitap okuma alışkanlığın yerleşmesi adına bu tür etkinliklerin yaygınlaştırılması gerektiğini ifade eden Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ise, "Aslında her yolculuk bir kitaptır, her kitap bir yolculuktur. Yolculukların en anlamlısı en önemlisi ve en özeli kitaba olan yolculuktur. Üsküdarımızda kitaba dair, okumaya dair, tarihe kültüre sanata dair yapılan işler çok yakışıyor. Bu güzel fuar sayesinde inşallah başta Üsküdarlı gençlerimiz, çocuklarımız olmak üzere kitapla buluşsunlar. Kitabın kokusunu, lezzetini tadını alsınlar istiyoruz" diye konuştu.Üsküdar'da ziyaretçilerine kapısını açan fuar, 19 Şubat tarihine kadar saat 10.00 ile 20.00 arasında kitapseverleri ağırlayacak. Kitap fuarında 74 yayın evi stantlarıyla yer alırken, 2 binden fazla imza gününün de düzenlenmesi planlanıyor. Vatandaşların ilgiyle takip ettiği yazarlarla buluşmasına imkan sağlayacak olan fuarda, Hikmet Anıl Öztekin, Rasim Özdenören, Kahraman Tazeoğlu, İlber Ortaylı, Leyla İpekçi, Yasin Aktay, Beşir Ayvazoğlu, Sibel Eraslan, Nurullah Genç gibi birçok yazar okurlarıyla bir araya gelecek.