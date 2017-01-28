29.01.2017 12:49:43

Bakan Avcı'dan Van standına ziyaret

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, 26 Ocak'ta açılışını gerçekleştirdiği Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Tanıtım Fuarı'nda (Emitt) Van standını ziyaret etti.

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Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, 26 Ocak'ta açılışını gerçekleştirdiği Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Tanıtım Fuarı'nda (Emitt) Van standını ziyaret etti.22 bin metrekarelik alanda 2 bin firmanın yer aldığı EMIT Fuarı'na Van Valiliği, Van TSO, DAKA, YYÜ, ve Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın öncülüğünde çok sayıda Vanlı turizmci de katıldı.Fuarın 3. gününde Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı ve beraberindeki heyet ile birlikte Van standını da ziyaret ederek Van kahvaltısı yaptı. Bakan Avcı'nın Van standı ziyaretinde Van TSO Başkan Yardımcısı Yavuz Karaman, Kültür Turizm İl Müdürü Muzaffer Aktuğ ve Ajans Asya Fuarcılık Genel Müdürü Faysal İnan tarafından karşılandı. Van standında bir süre duran Bakan Avcı'ya, Van Kültür Turizm İl müdürü Muzaffer Aktuğ ve Van TSO Başkan Yardımcısı Yavuz Karaman tarafından Van turizmine yaptığı katkılardan dolayı Van kilimi hediye etti. Urartu gümüş işletmeciliği tarafından yapılan gümüş tespih hediye edilen Bakan Avcı, stant taVan kedisini sevdi. Daha sonra Bakan Avcı'ya Van kahvaltısı ve ayran aşı ikram edildi.Van Fuarcılık Genel Müdürü Faysal İnan Van'daki fuarların önemini değindi, ve Bakan Avcı'dan bu yıl Van'da 8'ncisi yapılacak olan Van Turizm ve Seyahat Fuarına katılma sözü aldı.Bakan Avcı, daha sonra Van standından ayrılarak Hakkari standına geçti.