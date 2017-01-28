28.01.2017 18:27:50

Bakan Avcı'dan, EMITT fuarında ziyaretçilere boza ikramı

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, EMITT fuarında memleketi Bilecik'in standında vatandaşlara boza ikram etti.

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Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, EMITT fuarında memleketi Bilecik'in standında vatandaşlara boza ikram etti.Turizmin önde gelen firmalarını, seyahat acentelerini, tur şirketlerini ve çok sayıda tur operatörünü bir araya getirerek ülkelerin, bölgelerin, şehirlerin tanıtılması ve ziyaret edilmesine önemli katkılar sunan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nı (EMITT) 3'üncü gününde Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı ziyaret etti. TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuarı memleketi Bilecik'in standından gezmeye başlayan Bakan Avcı, stantta vatandaşlara boza dağıtıldığını görünce kendisi de standı ziyaret eden vatandaşlara boza ikram etti. Stant yetkilileriyle bol bol sohbet eden Bakan Avcı'ya Bilecik standında bakır bir su testisi ile bir tablo hediye edildi. Gezdiği stantlarda birçok vatandaşla hatıra fotoğrafı çektiren Bakan Avcı, kendisine ikram edilen deva-i misk sütünü de geri çevirmedi. Fuarda, stantları gezen Bakan Avcı'ya gezdiği stantlarda birçok hediye de takdim edildi.Seyahat severlerin tatil destinasyonlarını inceleyerek hem bütçelerine uygun olan tatili seçebilecekleri hem de erken rezervasyon kampanyalarından faydalanabilecekleri EMITT 29 Aralık'ta sona erecek.