SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Bakan Avcı, AA Editör Masası'na konuk oldu
28.02.2017 11:58:54

Bakan Avcı, AA Editör Masası'na konuk oldu

Kültür ve Turizm Bakanı Avcı: (1)'28 Şubat'ı 20 yıldır doğru dürüst anlatabilmiş olsaydık, ne tür iç ve dış saiklerle nasıl bir organizasyon olduğunu iyi anlatabilseydik muhtemelen daha sonra muhtelif şiddetlerde ya 27 Nisan gibi farklı bir mecrada ya 15 Temmuz gibi daha şiddetli ve kapsamlı bir biçimde yaşamazdık'- 'Gençlerimize veya gençlerimize yönelik proje üretenlere, buradan bir kez daha

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, "28 Şubat'ı 20 yıldır doğru dürüst anlatabilmiş olsaydık, ne tür iç ve dış saiklerle nasıl bir organizasyon olduğunu iyi anlatabilseydik muhtemelen daha sonra muhtelif şiddetlerde ya 27 Nisan gibi farklı bir mecrada ya 15 Temmuz gibi daha şiddetli ve kapsamlı bir biçimde yaşamazdık." dedi.

Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olan Avcı, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Üzerinden 20 yıl geçen 28 Şubat'a ilişkin görüşleri sorulan Avcı, bugün 30, hatta 40 yaşında olan birinin, muhtemelen o dönemi yaşı küçük olduğundan hatırlamayacağını ifade etti.

"Bu hatırlama meselesi çok mühim." diyen Avcı, pek çok şeyi ya nezaketten, sağduyudan veya merhametten unutmanın veya unutmuş gibi yapmanın tercih edildiğini belirtti.

Ancak sonra bu unutmaların pahalıya mal olduğunu vurgulayan Avcı, 28 Şubat'ın da bunlardan biri olduğunu vurguladı. Avcı, "Eğer biz, 28 Şubat'ı 20 yıldır doğru dürüst anlatabilmiş olsaydık, bunun magazinel taraflarının ötesinde ne tür iç ve dış saiklerle nasıl bir organizasyon olduğunu iyi anlatabilseydik muhtemelen daha sonra muhtelif şiddetlerde ya 27 Nisan gibi farklı bir mecrada ya 15 Temmuz gibi yine daha şiddetli ve kapsamlı bir biçimde yaşamazdık." değerlendirmesini yaptı.

- "Gençlerde bu şuurun oluşması gerekiyor"

Özellikle gençlerde bu şuurun oluşması için yaşananların çok iyi anlatılması gerektiğine işaret eden Nabi Avcı, 15 Temmuz ile ilgili bir farkındalık bulunduğuna dikkati çekerek, "Ama onu da çok fazla magazine boğmamamız gerekiyor. Magazine derken, yani benzer olayların tekrarlanmaması için nelere dikkat edilmesi gerektiği konusuna daha ağırlık vererek bunları anlatmamız gerekiyor." diye konuştu.

Avcı, 15 Temmuz'u konuşurken dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda şunları söyledi:

"Bu olayın müsebbiplerini doğuran sebepleri, bunların nasıl bir sosyolojik zaafiyetten beslendiklerini, sonra bunu ve benzerlerini nasıl istismar ettiklerini, ne tür ara safhalarla bugüne kadar böyle getirdiklerini, hareketin muhtelif aşamalarında ne tür takiye yöntemlerine başvurduklarını, dolayısıyla bugün de benzer yöntemlere başvurma ihtimali olanlara bu gözle ve bu dikkatle bakmamız gerektiğini daha iyi anlatmamız lazım.

Aksi takdirde meseleyi sadece büyük bir kahramanlık destanı biçiminde ki doğru, dünya tarihinde, hele ki modern dünya tarihinde eşine benzerine rastlanmayan çok büyük bir milli destan bu. Bu tarafını şüphesiz vurgulayalım, hatırlayalım ama benzerlerinin tekrarlanmaması için de mesela 28 Şubat'ı iyi tahlil etmiş olsaydık, 28 Şubat üzerine gerçekten bu ülkeye nelere mal olduğuna dair yapılan araştırmaları kamuoyuyla gereği gibi paylaşabilmiş olsaydık, bunlar yapılmadı demiyorum, yapıldı. Yani 28 Şubat'ın ekonomik maliyeti çıkarıldı. Türkiye'ye içeride ve dışarıda nelere mal olduğunu iyi anlatamadık. İyi anlatabilseydik, belki daha sonra benzer muhtelif versiyonlarını yaşamamış olurduk. Ama bütün bunlara rağmen, gerek 28 Şubat bunu takip eden kamuoyuna yansıyan ve yansımayan muhtelif girişimler ve en son 15 Temmuz, bize gerçekten çok sağlam bir milli bünyeye sahip olduğumuzu da gösterdi."

Bakan Avcı, adalet sisteminin de bu tür girişimler konusunda çok net ve kararlı duruş sergilemesi gerektiğinin altını çizdi.

- GENÇDES için çağrı

Konunun iletişimi boyutundaki kitaplar ve filmlere desteklerde pozitif ayrımcılık üzerine bir soru üzerine Avcı, "Hem bunu bir öz eleştiri anlamında da söylüyorum hem de bundan sonrası için özellikle Kültür ve Turizm Bakanlığının muhtelif projelerine bu açıdan da gençlerimizin, sanatçılarımızın ilgi duymaları için bunu söylüyorum." dedi.

Avcı,GENÇDES Projesi'ne ilişkin bilgiler aktararak, geçen yıl araya giren pek çok melanet nedeniyle projenin kapsamlı uygulanamadığını, buna rağmen gençlik projelerine 8,5 milyon liralık desteğin dağıtıldığını bildirdi. Avcı, "Bunu bu yıl 54 milyon olarak artırdık. İnşallah önümüzdeki yıl daha da artırırız gelen rağbet doğrultusunda." bilgilerini paylaştı.

Hedefinde gençler olan projelere destekler verildiğini anlatan Avcı, bu desteklerin müzik, tiyatro, turizm, sinema, animasyon, edebiyat, yayıncılık gibi alanlarda, kitap veya antoloji yayımlamak, dergi çıkarmak, kısa film çekmek, bir animasyon yapmak veya Türkiye'nin dünya miras listesindeki bir değerini tanıtmak, hatta bir inceleme gezisi yapmak isteyenlere yönelik olduğunu dile getirdi.

Destekler için bürokrasinin de çok karmaşık olmadığını, Kültür Bakanlığının internet sitesinde GENÇDES sayfasında müracaat koşullarının ayrıntılı bulunduğunu belirten Kültür ve Turizm Bakanı Avcı, "Gençlerimize veya gençlerimize yönelik proje üretenlere, buradan bir kez daha çağrıda bulunuyorum: Gelin GENÇDES'den desteğinizi alın. Bu destek için, kişisel müracaat edilebileceği gibi tüzel kişilik, yani dernek, okul aile birliği gibi de müracaat edilebilir." ifadesini kullandı.

(Sürecek)




    YORUM YAZ
Erdoğan'dan 'Karargah rahatsız' haberine ilk yorum! ERDOĞAN'DAN 'KARARGAH RAHATSIZ' HABERİNE İLK YORUM!
'28 Şubat, TSK’daki FETÖ’nün önünü açtı'
Bahçeli'den 'Karargah rahatsız' açıklaması!
'Konuşsanıza Hulusi Paşa! Neden susuyorsunuz ki?'
Erzurum Oltu'da kurtlar köpeği yedi!
28 Şubat dönemindeki üniversite yıllarını anlattı!
'Başkanlık asıl Erdoğan'dan sonra lazım'
Pentagon'a Suriye'deki 'çocuk savaşçılar' soruldu
28 Şubat mağduru Ak Parti'li vekil: Darbeye izin yok
28 Şubat 2017 gazete manşetleri
Hürriyet'in Yayın Yönetmeni görevden alındı
Hürriyet Gazetesi için 'el koyma' talebi!
Darbe öncesi Yenişafak'a 'darbe' uyarısı
Demirtaş hakkında yeni dava
Beşiktaş kazandı, şampiyonluk yaklaştı
O gazeteci ‘Karargah rahatsız’ haberini savundu
Kudüs'ten bir ses yükseliyor: Arakanlı Müslümanları kurtarın!
HSYK, yeni kararname yayınlandı
Bakanlar Kurulu sonrası sert 'Karargah rahatsız' tepkisi
Erbakan: Bizim davamız İslam
Kalemin ucundan Erbakan Hoca…
Ahlak ve maneviyat: Erbakan
'Erbakan dikkate alınsaydı, bugün böyle olmazdı'
BM'den korkutan Arakan iddiası
ABD, Rakka için PYD'yi istiyor...
İstanbul'da trafiğe sis engeli
İstanbul'da trafiğe sis engeli
İstanbul’da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis trafiği olumsuz etkiledi.
28.02.2017 11:48:02
ABD’de uçak evlerin üzerine düştü: 4 ölü
ABD’de uçak evlerin üzerine düştü: 4 ölü
ABD’de Cassne 310 tipi uçağın henüz belirlenemeyen bir nedenle kalkıştan kısa bir süre iki evin üzerine düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
28.02.2017 11:43:49
Hızlı trende sefer sayıları artıyor
Hızlı trende sefer sayıları artıyor
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, Yüksek Hızlı Tren hatlarında günde 40 olan sefer sayısının 10 Mart'tan itibaren 50’ye çıkarılacağını açıkladı.
28.02.2017 11:19:17
Diyarbakır'da 1 ton 787 kilo esrar ele geçirildi
Diyarbakır'da 1 ton 787 kilo esrar ele geçirildi
Diyarbakır'ın Kocaköt ilçesinde PKK'nın 1 ton 787 kilo esrarı ele geçirilip, 1 kişi de gözaltında alındı.
28.02.2017 11:04:17
Mobil bankacılık kullanıcılarına önemli uyarı
Mobil bankacılık kullanıcılarına önemli uyarı
Antivirüs yazılım kuruluşu ESET, 48 ülkede mobil bankacılık müşterilerini hedef alan bir truva atı tespit edildiğini açıkladı.
28.02.2017 11:00:13
Meslekten ihraç edilen 5 astsubay gözaltında
Meslekten ihraç edilen 5 astsubay gözaltında
FETÖ soruşturması kapsamında, meslekten ihraç edilen 5 astsubay gözaltına alındı.
28.02.2017 10:47:54
İhracat ve ithalat arttı
İhracat ve ithalat arttı
Dış ticaret verileri açıklandı. Buna göre, ihracat yüzde 18,1, ithalat yüzde 15,9 arttı.
28.02.2017 10:37:08
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
“Evet dünyasında açıkça gözlenen bir kaygı var'
“Evet dünyasında açıkça gözlenen bir kaygı var'
Hürriyet Gazetesi için 'el koyma' talebi!
Hürriyet Gazetesi için 'el koyma' talebi!
Darbe öncesi Yenişafak'a 'darbe' uyarısı
Darbe öncesi Yenişafak'a 'darbe' uyarısı
'Erbakan dikkate alınsaydı, bugün böyle olmazdı'
'Erbakan dikkate alınsaydı, bugün böyle olmazdı'
'Ak Parti Kandil'e girecek ama PKK olmayacak'
'Ak Parti Kandil'e girecek ama PKK olmayacak'
HSYK, yeni kararname yayınlandı
HSYK, yeni kararname yayınlandı
Fırat Kalkanı'na karşı PKK-Esed ittifakı
Fırat Kalkanı'na karşı PKK-Esed ittifakı
Hürriyet'in Yayın Yönetmeni görevden alındı
Hürriyet'in Yayın Yönetmeni görevden alındı
Demirtaş hakkında yeni dava
Demirtaş hakkında yeni dava
O gazeteci ‘Karargah rahatsız’ haberini savundu
O gazeteci ‘Karargah rahatsız’ haberini savundu
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
Kudüs'ten bir ses yükseliyor: Arakanlı Müslümanları kurtarın!
Kudüs'ten bir ses yükseliyor: Arakanlı Müslümanları kurtarın!
Kalemin ucundan Erbakan Hoca…
Kalemin ucundan Erbakan Hoca…
Erbakan: Bizim davamız İslam
Erbakan: Bizim davamız İslam
Hürriyet Gazetesi için 'el koyma' talebi!
Hürriyet Gazetesi için 'el koyma' talebi!
Metropol'den Başkanlık Sistemi anketi!
Metropol'den Başkanlık Sistemi anketi!
'Batı istiyor ki Türk ile Fars, Farsla Arap, Şiayla Sünni çatışsın...'
'Batı istiyor ki Türk ile Fars, Farsla Arap, Şiayla Sünni çatışsın...'
Ahlak ve maneviyat: Erbakan
Ahlak ve maneviyat: Erbakan
'Erbakan dikkate alınsaydı, bugün böyle olmazdı'
'Erbakan dikkate alınsaydı, bugün böyle olmazdı'
İslam’a göre evet mi, hayır mı?
İslam’a göre evet mi, hayır mı?
O gazeteci ‘Karargah rahatsız’ haberini savundu
O gazeteci ‘Karargah rahatsız’ haberini savundu

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları