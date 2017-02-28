28.02.2017 11:58:54

Bakan Avcı, AA Editör Masası'na konuk oldu

Kültür ve Turizm Bakanı Avcı: (1)'28 Şubat'ı 20 yıldır doğru dürüst anlatabilmiş olsaydık, ne tür iç ve dış saiklerle nasıl bir organizasyon olduğunu iyi anlatabilseydik muhtemelen daha sonra muhtelif şiddetlerde ya 27 Nisan gibi farklı bir mecrada ya 15 Temmuz gibi daha şiddetli ve kapsamlı bir biçimde yaşamazdık'- 'Gençlerimize veya gençlerimize yönelik proje üretenlere, buradan bir kez daha

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, "28 Şubat'ı 20 yıldır doğru dürüst anlatabilmiş olsaydık, ne tür iç ve dış saiklerle nasıl bir organizasyon olduğunu iyi anlatabilseydik muhtemelen daha sonra muhtelif şiddetlerde ya 27 Nisan gibi farklı bir mecrada ya 15 Temmuz gibi daha şiddetli ve kapsamlı bir biçimde yaşamazdık." dedi.

Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olan Avcı, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Üzerinden 20 yıl geçen 28 Şubat'a ilişkin görüşleri sorulan Avcı, bugün 30, hatta 40 yaşında olan birinin, muhtemelen o dönemi yaşı küçük olduğundan hatırlamayacağını ifade etti.

"Bu hatırlama meselesi çok mühim." diyen Avcı, pek çok şeyi ya nezaketten, sağduyudan veya merhametten unutmanın veya unutmuş gibi yapmanın tercih edildiğini belirtti.

Ancak sonra bu unutmaların pahalıya mal olduğunu vurgulayan Avcı, 28 Şubat'ın da bunlardan biri olduğunu vurguladı. Avcı, "Eğer biz, 28 Şubat'ı 20 yıldır doğru dürüst anlatabilmiş olsaydık, bunun magazinel taraflarının ötesinde ne tür iç ve dış saiklerle nasıl bir organizasyon olduğunu iyi anlatabilseydik muhtemelen daha sonra muhtelif şiddetlerde ya 27 Nisan gibi farklı bir mecrada ya 15 Temmuz gibi yine daha şiddetli ve kapsamlı bir biçimde yaşamazdık." değerlendirmesini yaptı.

- "Gençlerde bu şuurun oluşması gerekiyor"

Özellikle gençlerde bu şuurun oluşması için yaşananların çok iyi anlatılması gerektiğine işaret eden Nabi Avcı, 15 Temmuz ile ilgili bir farkındalık bulunduğuna dikkati çekerek, "Ama onu da çok fazla magazine boğmamamız gerekiyor. Magazine derken, yani benzer olayların tekrarlanmaması için nelere dikkat edilmesi gerektiği konusuna daha ağırlık vererek bunları anlatmamız gerekiyor." diye konuştu.

Avcı, 15 Temmuz'u konuşurken dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda şunları söyledi:

"Bu olayın müsebbiplerini doğuran sebepleri, bunların nasıl bir sosyolojik zaafiyetten beslendiklerini, sonra bunu ve benzerlerini nasıl istismar ettiklerini, ne tür ara safhalarla bugüne kadar böyle getirdiklerini, hareketin muhtelif aşamalarında ne tür takiye yöntemlerine başvurduklarını, dolayısıyla bugün de benzer yöntemlere başvurma ihtimali olanlara bu gözle ve bu dikkatle bakmamız gerektiğini daha iyi anlatmamız lazım.

Aksi takdirde meseleyi sadece büyük bir kahramanlık destanı biçiminde ki doğru, dünya tarihinde, hele ki modern dünya tarihinde eşine benzerine rastlanmayan çok büyük bir milli destan bu. Bu tarafını şüphesiz vurgulayalım, hatırlayalım ama benzerlerinin tekrarlanmaması için de mesela 28 Şubat'ı iyi tahlil etmiş olsaydık, 28 Şubat üzerine gerçekten bu ülkeye nelere mal olduğuna dair yapılan araştırmaları kamuoyuyla gereği gibi paylaşabilmiş olsaydık, bunlar yapılmadı demiyorum, yapıldı. Yani 28 Şubat'ın ekonomik maliyeti çıkarıldı. Türkiye'ye içeride ve dışarıda nelere mal olduğunu iyi anlatamadık. İyi anlatabilseydik, belki daha sonra benzer muhtelif versiyonlarını yaşamamış olurduk. Ama bütün bunlara rağmen, gerek 28 Şubat bunu takip eden kamuoyuna yansıyan ve yansımayan muhtelif girişimler ve en son 15 Temmuz, bize gerçekten çok sağlam bir milli bünyeye sahip olduğumuzu da gösterdi."

Bakan Avcı, adalet sisteminin de bu tür girişimler konusunda çok net ve kararlı duruş sergilemesi gerektiğinin altını çizdi.

- GENÇDES için çağrı

Konunun iletişimi boyutundaki kitaplar ve filmlere desteklerde pozitif ayrımcılık üzerine bir soru üzerine Avcı, "Hem bunu bir öz eleştiri anlamında da söylüyorum hem de bundan sonrası için özellikle Kültür ve Turizm Bakanlığının muhtelif projelerine bu açıdan da gençlerimizin, sanatçılarımızın ilgi duymaları için bunu söylüyorum." dedi.

Avcı,GENÇDES Projesi'ne ilişkin bilgiler aktararak, geçen yıl araya giren pek çok melanet nedeniyle projenin kapsamlı uygulanamadığını, buna rağmen gençlik projelerine 8,5 milyon liralık desteğin dağıtıldığını bildirdi. Avcı, "Bunu bu yıl 54 milyon olarak artırdık. İnşallah önümüzdeki yıl daha da artırırız gelen rağbet doğrultusunda." bilgilerini paylaştı.

Hedefinde gençler olan projelere destekler verildiğini anlatan Avcı, bu desteklerin müzik, tiyatro, turizm, sinema, animasyon, edebiyat, yayıncılık gibi alanlarda, kitap veya antoloji yayımlamak, dergi çıkarmak, kısa film çekmek, bir animasyon yapmak veya Türkiye'nin dünya miras listesindeki bir değerini tanıtmak, hatta bir inceleme gezisi yapmak isteyenlere yönelik olduğunu dile getirdi.

Destekler için bürokrasinin de çok karmaşık olmadığını, Kültür Bakanlığının internet sitesinde GENÇDES sayfasında müracaat koşullarının ayrıntılı bulunduğunu belirten Kültür ve Turizm Bakanı Avcı, "Gençlerimize veya gençlerimize yönelik proje üretenlere, buradan bir kez daha çağrıda bulunuyorum: Gelin GENÇDES'den desteğinizi alın. Bu destek için, kişisel müracaat edilebileceği gibi tüzel kişilik, yani dernek, okul aile birliği gibi de müracaat edilebilir." ifadesini kullandı.

(Sürecek)







