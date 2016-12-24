24.12.2016 23:57:14

Bakan Arslan: Yerli arama motoru...

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 'Bir arama motoru çalışmsı yapıyoruz' dedi.

Arslan, Manisa Medya TV'de 'Günün Konuğu' adlı canlı yayınlanan programa katıldı.

Program sunucusu Abdullah Polat'ın sorularını yanıtlayan Bakan Arslan'ın açıklamalarını Sputnik aktardı.



İletişim teknolojisi, bilişim ve haberleşmenin dünya ile entegre olduğuna işaret eden Arslan, şunları kaydetti:



"Siz sadece lokal bir çalışma yaparsanız, dünya ile entegre olmazsanız istediğiniz verimi ve sonucu alamazsınız. Bizim kesinlikle bu sektörde ister web adreslerinde olsun ister internette yaptığınız işlemlerde olsun dünya ile entegrasyonda taviz vermeden, ancak hem Türkçe karakterlerin kullanılabileceği yazılımlar hem de özellikle yerli bir arama motorunu geliştirmemiz ülkemiz açısından çok önemli. Bunların çalışmalarını yapıyoruz."

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