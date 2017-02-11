12.02.2017 07:42:28

Bakan Arslan ve Elvan Ardahan'a geliyor

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Cazibe Merkezleri Programının tanıtım toplantısına katılmak üzere Ardahan'a geliyor.

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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Cazibe Merkezleri Programının tanıtım toplantısına katılmak üzere Ardahan'a geliyor.Ardahan Valiliği tarafından organize edilen, iş adamları ve yatırımcıların katılacağı toplantı Ardahan Valiliği Toplantı Salonunda yapılacak.Toplantı öncesi bir açıklama yapan Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy, "Cazibe Merkezleri Programı, hükümetimizin 23 ilde uygulayacağı önemli bir programdır. Girişimci hemşehrilerimizin bu programdan istifade etmelerini önemle istirham ediyorum. Bu işi önemseyen Sayın Bakanlarımıza şehrimize teşriflerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum" dedi.