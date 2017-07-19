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Bakan Arslan: Vatandaşların zararlarını devlet olarak karşılayacağız
19.07.2017 09:07:27

Bakan Arslan: Vatandaşların zararlarını devlet olarak karşılayacağız

Bakan Ahmet Arslan, İstanbul'da meydana gelen sel felaketiyle ilgili vatandaşların zararlarının karşılanacağını vurgulayarak, ''Gerekli zarar ziyan tespitleri yapılacak. Devlet olarak karşılayacağız'' dedi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, katıldığı bir televizyon programında yapımı devam eden dev projeler, İstanbul'da meydana gelen doğal afet ve gündemdeki konulara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İstanbul'daki sel felaketiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Arslan, "İstanbul'daki hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ortalama 3 ayda düşen yağış miktarı bir günde düştü. Şöyle bir algı var; metrekareye 60 kilogram yağış yağdı. İstanbul'da eğimli bir arazi var. Su belirli bir alanda toplanıyor. Bazı noktalarda 600 kilograma ulaşıyor. Herhangi bir insanımıza bir şey olmadı. Bazı evler su altında kaldı, araçlar hasar gördü. Gerekli zarar ziyan tespitleri yapılacak. Devlet olarak karşılayacağız. Bakanlık olarak Avrasya Tüneli'nde herhangi bir sıkıntı olmamasıyla birlikte giriş çıkışlarında trafik sıkışıklığı olur diye trafiği durdurduk. Ama sonrasında tekrar trafiği açtık. Tespitler yapılıp, zarar ziyan karşılanacaktır" diye konuştu.

"ÜÇÜNCÜ HAVALİMANINA ŞUBAT AYINDA UÇAK İNEBİLECEK"

Üçüncü havalimanından büyük gelir elde edileceğinin altını çizen Arslan, "AK Parti hükümetiyle birlikte havacılık sektörüne özelleştirme getirildiğinde THY küçülecek denildi. THY dünya çapında bir marka oldu 26 havalimanını 55'e çıkardı. 180 milyon yolcuya hizmet ediliyor. 'Şimdi büyük bir havalimanı olmamız gerekiyor' dedik. ABD'den kalkan uçak İstanbul'a gelecek, sonra Uzak Doğu'ya gidecek. Havalimanımızı kullanan her uçak para veriyor. Her yolcunun ülkemize bıraktığı bir kaynak var. Önümüzdeki yıl şubat aylarında uçak indirebilir hale geleceğiz. Ama 29 Ekim 2018'de 90 milyon yolcuya hizmet eden ilk kısmı açmış olacağız. Sabiha Gökçen hizmet vermeye devam edecek. Atatürk Havalimanı hizmet vermeyecek ancak biz tesisleri fuar merkezleri olarak kullanacağız, yapılaşmaya hizmet vermeyeceğiz. Küçük uçaklara hizmet verecek. İstanbullulara nefes aldıracak bir yer haline gelecek" ifadelerini kullandı.

"LAPTOP YASAĞI KALKIYOR"

ABD'nin uçaklarda laptop yasağıyla ilgili konuşan Arslan, "Özellikle ABD'nin elektronik cihazları kabine almamasıyla ilgili olağanüstü bir mücadele verdik ve sonuç olarak yasağı kaldırdık. Teknik ekipler geldi. Arkadaşlarla görüşmelerini yaptılar. İngiltere ile laptop yasağını kaldıracağız, çünkü gördüler ki uluslararası tedbirlerin hepsini aldığımız gibi fazlasını aldık. Yasak kalkacak" dedi.

"15 TEMMUZ'DAN SONRA DAHA ÇOK ÇALIŞMAYA BAŞLADIK"

15 Temmuz darbe girişiminin Ulaştırma Bakanlığına olan etkisiyle ilgili konuşan ve darbe girişiminden sonra daha çok çalıştıklarının altını çizen Arslan, şu açıklamalarda bulundu:

"15 Temmuz'un seneyi devriyesinde insanlarımızın tekrar meydanlara inmesi önemliydi. Geçen yıl olduğu gibi. Şehitlerimizi minnetle anıyor, gazilerimize acil şifalar diliyoruz. Vatandaşlarımız millet olma şuuruyla meydanlara indi. Darbe girişimine karşılık onlara darbe yapıldı. Türkiye kötüye gidiyor, ekonomi kötüye gidiyor diye algı yaptılar. Evet, eğer başarılı olsalardı Türkiye kötüye gidecekti. Özellikle 16 Temmuz 2016'da yaptığımız görüşmelerde ve 2 gün sonra Bakanlar Kurulunda yapılan toplantıda hiçbir projede bir aksama olmayacak, her türlü ödeneği aktaracağız, yeter ki siz çalışın talimatı verildi. Bizde bu talimatın ardından çok daha fazla çalıştık. Geçmişteki yılların çok üzerinde çalışma yaptık. Biz o günden itibaren hız kesmeden devam ettik. 30 Haziran'da Osman Gazi Köprüsü'nün bağlantılarını açmıştık ama 29 Ekim'de Ankara'da yüksek hızlı tren garını açtık. 20 Aralık'ta Avrasya Tüneli'ni açtık. Bütün dünya bunları beceremeyecek derken biz 20 Aralık'ta Avrasya Tüneli'ni açtık. Yaklaşık 7 aylık bir süreçte olağanüstü bir memnuniyet var. Vatandaşlar 5 dakikada karşıya geçeceğimize inanmazdık diyorlar. İstanbul'daki üçüncü havalimanımızda temelimizi attık. Uluslararası bir ödül aldı. Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'ni açtık. O da çok önemli bir projeydi. Tüneli kullanan herkes dönüp teşekkür etti. Ondan önceki senede Ilgaz'a kar yağdı, yollar kapandı haberleri oluyordu. Bizler o tüneli yaptık. Ankara'da Keçiören Metrosu'nu da ocağın başında hizmete verdik. 15 Temmuz omuzlarımıza bir sorumluluk yükledi. Bu millet bu kahramanlığı gösteriyorsa biz daha fazla çalışmalıyız dedik. Ovit Tuneli'nin ışıklandırmasını yaptık. 14 bin 200 metre bu sene bitiyor. Trabzon'u güneye bağlayacak Zigana Tüneli'nin inşaatına başladık. 'Türkiye'nin ekonomisi kötüye gidecek, Türkiye'ye olan güven sarsılacak, Türkiye bundan sonraki çalışmalarını yapamayacak' dediler. Bizler çok önemli projeleri gerçekleştirdik. Köprüye dünya genelinden çok önemli finans şirketleri kredi verdi. Özellikle Osman Gazi Köprüsü sonrası Gemlik'i Bursa'ya bağladık."

"Gören Göz" projesi hakkında bilgi veren ve yol yapmanın yanı sıra sosyal çalışmalara da devam ettiklerinin altını çizen Arslan, "Navigasyon cihazları var. Dağıttığımız cihazı bir navigasyon cihazı olarak düşünün ancak görme engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırıyor. 26 ilde 10 bin kişiye dağıttık. Engelliler çok memnun. Hayatımızı kolaylaştırdı diyorlar. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile ilgili birlikte çalıştık. Önümüzdeki yıl 41 ilde 5 bin görme engelli vatandaşımıza bu cihazı dağıtacağız. Görme engelli vatandaşlarımıza yardımcı olacağız. E Devlet'ten 10 milyonlarca insanımız yararlanıyor. İşitme engelli bizi aradığında karşısına bir ekran çıkıyor. Karşısına işitme engellinin anlayabileceği arkadaşımız çıkıyor. Ve işlemlerini rahatlıkla işaret diliyle yapabiliyor. Engellilerimizin hayatını kolaylaştırıyoruz. Engellilerin de hayatını kolaylaştırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" açıklamalarında bulundu.

Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi'ne değinen Arslan, "Ülkenin her yerini nakış gibi işlerken uluslararası koridorlar üzerinde de çalışıyoruz. Orta Asya dünyanın cazibe merkezine bağlantı yapmak gerekiyordu. Proje bitme aşamasına geldi. Ağustos sonu, eylül başı gibi bitirdiğimizde irtibatı kolaylaştıracağız. Bu yoldan Çin'e kadar gidilebilinecek. Türkiye üzerinden geçen her tren bir para verecek. Her trenden bir para alacağız. 34-35 bin ton yük taşıyabileceğiz. Çin'den kalkan bir yük Londra'ya kadar gidebilecek. Türkiye üzerinden geçerken diğer ülkelere gidebilmiş olacak" diye konuştu.

"BAKANLIK BÜNYESİNDE YENİ ARKADAŞLARA İHTİYAÇ OLACAK"

Arslan, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı bünyesine eleman alımlarının devam edeceğini belirterek, "Karayollarımız, demiryollarımız ve PTT ülkemize hizmet için atılım içerisindeler. Karayollarında 640 kişiyi ifade etmiştik alacağız diye. Zaman içerisinde bir o kadar ihtiyacımız olacağını açıklamıştık. Yakın alacağız. Memnuniyetle inşallah onları mesai arkadaşımız yaparız. Demiryollarında da hizmet kalitesi artıyor. Ağlarımız artıyor. Bu da gösteriyor ki yeni arkadaşlara ihtiyaç olacak. PTT'de 10 bin kişinin mülakatını yapmak kolay olmadı. Birkaç güne kadar sonuçları açıklayacağız. Kararımızı netleştirip yayınlayacağız" dedi.

"ANKARA-NİĞDE OTOYOLU EKONOMİMİZE OLAN GÜVENİ GÖSTERDİ"

Önemli yatırımlardan biri olan Ankara-Niğde otoyolu çalışmaları hakkında konuşan Arslan, "Ankara-Niğde otoyolu gerçekten önemli. Bölünmüş yollar var ancak Edirne'den başlayarak Ankara'ya kadar otoyol var. Arada eksik bir halka vardı. Onun ihalesini yaptık. 4 milyar TL'nin üzerinde bir bedelle ihaleyi yaptık. Yap-işlet-devretlerle ilgili süreç devam ediyor. Ağustos ayı sonu başlamadan kazma vurulacak ve başlayacak. 3 etap olarak yapacağız. 2020'ye kalmadan o bölgeye hizmetini yapacağız. İhalenin maliyeti Türkiye'nin ekonomisine olan güvenin göstergesidir. İhaleye katılan tüm firmalara teşekkür ediyorum. Edirne'den Gaziantep'e kesintisiz bir yolculuk yapılacak" değerlendirmesinde bulundu.

Otoyol ve köprü geçişlerindeki uygulamalarla ilgili değerlendirme yapan Arslan, "HGS ve OGS ile ilgili şöyle bir sıkıntı var. Plakalar tek tip olacak diye bir uygulama yaptık. İnsanımız farklı bir şekilde plakasını basıyor. Cihaz okurken plaka karışıyor, farklı birine ceza gediyor. Ancak insanlarımız itiraz ettiklerinde bunun düzeltmesini yapıyoruz. Zaman zaman olabiliyor. Bazen de sahte plaka takıyor. İtiraz edildiğinde düzeltiyoruz. HGS kullanan sürücülerimiz bazen yanlış yöne takıyor, okuyamıyor. Sürücülerimizden istirhamımız PTT olarak iki kere okuyamamayla karşılaşırlarsa PTT'lerde ücretsiz düzeltmeler yapacağız" diye konuştu.


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