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Bakan Arslan TÜLOMSAŞ'ı ziyaret etti
19.02.2017 19:40:12

Bakan Arslan TÜLOMSAŞ'ı ziyaret etti

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş'yi (TÜLOMSAŞ) gezerek, 'Yüksek Hızlı Tren'i hem milli hem de yerli olarak bizzat kendimiz yapacağız ve ülkemizde kullanmakla yetinmeyeceğiz. Ülkemizden kaynaklı bulunduğumuz coğrafyaya hatta dünyanın her yerine ihraç edeceğiz' dedi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş'yi (TÜLOMSAŞ) gezerek, "Yüksek Hızlı Tren'i hem milli hem de yerli olarak bizzat kendimiz yapacağız ve ülkemizde kullanmakla yetinmeyeceğiz. Ülkemizden kaynaklı bulunduğumuz coğrafyaya hatta dünyanın her yerine ihraç edeceğiz" dedi.

Birtakım etkinliklere katılmak üzere Eskişehir'e gelen Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, TÜLOMSAŞ'ı da ziyaret etti. Bakan Arslan'a ziyareti sırasında Eskişehir Valisi Azmi Çelik, TÜLOMSAŞ Genel Müdürü Hayri Avcı, AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, TÜLOMSAŞ yöneticileri ve çalışanlar katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Bakan Arslan, Türkiye'nin Avrupa'nın 6'ncı, Dünya'nın da 8'inci Yüksek Hızlı Tren kullanan ve aynı zamanda inşa eden ülkesi haline geldiğini dile getirdi. Bununla yetinmediklerini belirten Arslan, "Bu demiryolu seferberliği kapsamında istiyoruz ki ülkemizin her yerine, Doğu-Batı aktında, Kuzey-Güney aktında ana ana koridorlar haline getirelim. Eskişehir merkezli, Bilecik'e, Kocaeli'ye İstanbul'a gidiyoruz ama yetinmeyelim. Kapıkule'ye kadar gidebilelim ve Ankara üzerinden de Sivas'a, Erzurum, Erzincan ve Kars'a kadar gidelim. Bu ana koridor. Ancak bunun Bursa'ya uzatılması, Afyon üzerinden Antalya'ya uzatılması, Karadeniz'e uzatılması ve ülkemizin Güney'ine de uzatılmasıyla ilgili, İzmir'e uzatılmasıyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Ancak sadece yapımla değil artık bu hatlarda kullanılacak Yüksek Hızlı Trenleri de kendimiz yapabilir olalım istiyoruz. Bu seferberlik kapsamında bugün burada arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. TÜLOMSAŞ'ın her zaman iddialı olduğunu ortaya koydular. Bugün değil, Devrim otomobiliyle aslında iddiasını ortaya koymuştu. Devrim otomobiliyle ilgili TÜLOMSAŞ iddiasını ortaya koyduğunda ülkemiz yöneticileri, ülkemiz idarecileri onlar kadar inansaydı, bugün dünya markası otomobillerden, dünya markası uçaklardan bahsediyor olacaktık. Bu parantezi özellikle açtım atlamamak adına" dedi.

"TÜLOMSAŞ 16 YHT'yi yerli ve milli kendisi yapacak"

İşçinin inandığı takdirde kendilerine destek verip yapmak kaldığını aktaran Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"TÜLOMSAŞ artık diyor ki 'Ben bununla da yetinmiyorum. Demiryolu sektöründe motor imal eder hale geliyorum." İşçi arkadaşlarımız da en az bizim kadar inanıyor. Diyor ki 'Evet. Recep Tayyip Erdoğan'ın, Binali Yıldırım'ın insanına olan inancı çerçevesinde ortaya koyduğu büyük hedefler var. Biz de bu büyük hedefleri gerçekleştireceğiz ve Eskişehir'de, TÜLOMSAŞ'ta YHT yapacağız.' diyorlar. Dediğim gibi işçi inanıyorsa geriye bize destek verip yapmak kalıyor. İşte onun için de yeni 96 YHT setini alırken, sanayi işbirliği programı kapsamında özellikle teknolojinin ülkemize gelmesi ve YHT'nin Türkiye'de yapılmasıyla ilgili şartnamemizi koyduk. İlk 20'sini dışarıdan alacağız, sonra kademe kademe TÜLOMSAŞ üretimde daha fazla yer alacak ve son 16'yı bizzat yüzde 100 kendisi yapacak. Ancak bununla da yetinmiyoruz. Onun dışında o teknolojiyi getirip Yüksek Hızlı Tren'i yapabilir hale geldikten sonra, yine prototipi arkamızda, Yüksek Hızlı Tren'i hem milli hem de yerli olarak bizzat kendimiz yapacağız ve ülkemizde kullanmakla yetinmeyeceğiz. Ülkemizden kaynaklı bulunduğumuz coğrafyaya hatta dünyanın her yerine ihraç edeceğiz. TÜLOMSAŞ şimdiye kadar birçok lokomotifi yaptı. Ülkemizde demiryollarında kullanmakla yetinmedik birçok ülkeye de ihraç ettik."

"3 günde 1 motor üretebilecek bir kapasiteye geldik"

TÜLOMSAŞ'ın yeni bir dizel motor ürettiğine de değinen Bakan Arslan, "Özellikle TÜLOMSAŞ yeni bir dizel motor üretti. 850 beygir gücünde tamamen milli ve yerli olarak üretti. Bugün de prototipini görüyorsunuz. Ama bununla kalmıyor son testleri de bitti. Artık kullanıma arz edilecek. Önemli olan bir ilki başarmaktı. Bu ilki başardıktan sonra bunun devamı gelecek. 6 silindirli olarak bu düzel motor üretildi ve şimdi hizmete sunuluyor. 6 silindirli, yaklaşık 700 kilowatt gücündeki bu dizel motor tüm testleri başarıyla geçti ve teslim aşamasına geldi. Motorun ticarileşmesi elbette üretilmesi kadar önemli. Ticarileştireceğiz ki sürdürülebilir hale gelsin. Buradan kaynaklı artık sektörün de kullanımına verebilelim. TÜLOMSAŞ bunu artık seri olarak üretebilir hale geldi. Sipariş sağladığımızda da haftada 1 tane, biraz daha sipariş yoğunluğu arttığında 3 günde 1 motor üretebilecek bir kapasiteye geldik" ifadelerini kullandı.

Bakan Arslan, konuşmasının ardından Türkiye'nin ilk yerli otomobili olan 'Devrim' ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
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