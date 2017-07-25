25.07.2017 21:39:03

Bakan Arslan taziyeleri kabul etti

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, kardeşi Okan Arslan'ın vefatı sebebiyle memleketi Kars'ta taziyeleri kabul etti.



Bakan Arslan, kardeşi Okan Arslan'ın 4 gün önce, rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü İstanbul'daki bir hastanede hayatını kaybetmesinin ardından memleketi Kars'a geldi. Bakan Arslan, Harakani Havalimanında, Kars Vali Vekili Mehmet Halis Aydın, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Turan İnan, Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, bazı il protokolü ile vatandaşlarca karşılandı.



Baba ocağı Kağızman ilçesine gelen Bakan Arslan, babası Süleyman Arslan, ağabeyi Hüseyin Arslan ve kardeşi Osman Arslan ile Kağızman Belediyesi Kapalı Pazar Alanı'nda taziyeleri kabul etti.



Arslan, burada yaptığı konuşmada, kardeşi Okan Arslan'ın hayatını kaybetmesi nedeniyle kendisini arayan ve taziye çadırında bulunan tüm hemşehrilerine teşekkür ederek, "Kardeşim hastanede yattığı dönemden başlayarak sayın Cumhurbaşkanımız, sayın Başbakanımız, eş dost, akraba, hemşehri hiç kimse ama hiç kimse bizi yalnız bırakmadı. Allah onlardan razı olsun. Milletimizin güzel bir özelliği var, iyi günleri paylaşarak mutluluğu sürdürüyor ama daha da önemlisi acı günü paylaşarak acıyı unutturuyor. Acımızı unutturmak, paylaşmak adına olağanüstü bir ilgi vardı, burada da tekrar olağanüstü bir ilgi var. Saygıdeğer hemşehrilerimin hepsine tek tek çok teşekkür ediyoruz. Allah sizlerden razı olsun" dedi.



