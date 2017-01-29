29.01.2017 17:21:17

Bakan Arslan, Muratlı bölünmüş yolunda incelemelerde bulundu

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yapımı süren bölünmüş yoldaki çalışmaları yerinde inceledi.

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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yapımı süren bölünmüş yoldaki çalışmaları yerinde inceledi.Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, AK Parti Hayrabolu İlçe Danışma Kurulu toplantısına katıldıktan sonra Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan ve Kırklareli Valisi Esengül Civelek'le beraber bölünmüş yol şantiyesinde incelemede bulunarak, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Burada gazetecilere açıklamada bulunan Bakan Arslan, "Tekirdağ'da proje çok. Birçok yerde iş yapıyoruz ama özellikle burada şantiye ziyareti ile burada Muratlı çevre yolunun inşaat sahasını görmek, yeni yaptığımız toplam 35 kilometrelik bölünmüş yoldaki çalışmaları yerinde görmek için geldik ve bu konuda arkadaşlardan bilgi aldık. Biz istiyoruz ki bir an önce çevre yolunu bitirip Muratlı ilçemizin hizmetine sunalım ve devam edelim. İşin gereği olan bütün şantiyeler kuruşmuş durumdadır. Bütün ihaleler yapılmış durumda ve herhangi bir aksaklık, eksiklik yok. İnşallah bir an önce yapıp hizmete sunacağız ve nasip olursa açılışını da beraber yapacağız. Bu bölgedeki çalışmalar güzel gidiyor. Bu çalışmalarla yetinmiyoruz, üzerine koyarak daha güzel çalışmalarla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.Bakan Arslan'a AK Parti Tekirdağ Milletvekilleri Mustafa Yel, Ayşe Doğan ve Metin Akgün, AK Parti Kırklareli Milletvekilli Selahattin Minsolmaz'ın yanı sıra yetkililer eşlik etti.