27.02.2017 09:53:31

Bakan Arslan: 'Kars'a bağlı ilçeler ve köylerinde tarihin en büyük yol yapımlarını başlatıyoruz'

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan karayolları bünyesinde Kars'a bağlı ilçeler ve köylerinde tarihin en büyük yol yapımlarını başlatacaklarını söyledi.

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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan karayolları bünyesinde Kars'a bağlı ilçeler ve köylerinde tarihin en büyük yol yapımlarını başlatacaklarını söyledi.Bakan Ahmet Arslan Kars'ın şehir merkez yolları, kara yolları bünyesinde 50 milyonluk bir yatırımla sıcak asfalta kavuştuğunu belirterek, "Bu proje ilimiz için devrim niteliğinde bir yatırım bununla yetinmeyerek turizm kenti olan Kars'ta bulunan ani harabelerine daha kolay ulaşım sağlamak için diğer ilçelerden hatta Iğdır'dan ulaşım imkanını kolaylaştırıp devlet yollarının bağlantısını yaparak mesafeyi daha aza indiriyoruz. Çıldır, Arpaçay, Akyaka ana yollarından kestirme bir şekilde yapılacak yeni yolla aniye ulaşım çok daha kısa mesafeden sağlanacak aynı zamanda Digor'dan yapılacak daha kısa bir yol çalışması ile Iğdır'dan bile gelen araçlar Ani üzerinden hem Kars'a daha az bir mesafeden ulaşacak hem de Ani gibi önemli bir tarihi mirası herkesin daha rahat ziyaret etme imkanı olacak asfalt olarak yapılacak bu yollar karsın ulaşımını ve ekonomisini daha elverişli bir hale getirecek. Kars için diğer önemli bir yatırım da 200 yataklı hastane için gerekli çalışmalar tamamlandı. En kısa sürede ihalesi yapılarak sağlık alanında yaptığımız bir büyük projeyi daha Kars halkının hizmete sunacağız" dedi.Kağızman içinde büyük bir kolaylık sağlayacak olan Kars-Kağızman yolu ve Dörtyol mevki Üniversite yolu yapımına havaların ısınması ile başlanacağını kaydeden Bakan Arslan, "Hiçbir sözümüz lafta kalmadı hamdolsun AK Parti bölgemize bütün ülkeye cumhuriyet tarihi boyunca yapılmayan hizmetleri götürüyor. Kağızman için hayal olan birçok projeyi hayata geçirdik köprü gibi bir yol bunların kanıtıdır. Bunlarla da yetinmiyoruz birçok grup köy yollarımız devlet yolu bağlantılı asfalt yapılacak yaylasına kadar köylümüz asfalt yoldan gidebilecek. Yapılan bunca hizmeti halkımız görüyor bizim vatandaşımız emeğin ve hizmetin her zaman yanında olmuştur. İnanıyorum ki 16 Nisan referandumunda özelikle Kars ve ilçelerinde vatandaşımız hizmete devam diyerek sandıklara sahip çıkıp evet tercihi kullanacaktır. Daha yaşanabilir bir Kars için çocuklarımızın geleceği için Kars sandıkta iradesine sahip çıkacaktır" diye konuştu.Bakan Ahmet Arslan, kısa zamanda daha birçok yeni yatırım müjdeleri ile Kars'a hizmet etmeye devam edeceklerini belirtti.