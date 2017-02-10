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Bakan Arslan'dan tekne sahiplerine uyarı
10.02.2017 17:48:29

Bakan Arslan'dan tekne sahiplerine uyarı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Türk sahipli yabancı bayraklı tekneler hakkında açıklama yaptı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Türk sahipli yabancı bayraklı tekneler hakkında açıklama yaptı. Türk bayrağına geçişte kolaylıklar sağlandığını açıklayan Bakan, "Ya Türk bayrağına geçsinler ya da yabancı sahipli tekneler neler yapıyorsa onu yapsınlar" dedi.

CNR Avrasya Boat Show-11.Uluslararası Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan Deniz Araçları, Ekipmanları ve Aksesuarları Fuarı açıldı. Karada yapılan dünyanın en büyük ikinci fuarı olan CNR Avrasya Boat Show'un açılışını yaptı.

Protokol ile fuarın açılışını yapan Bakan Ahmet Arslan daha sonra stantları gezdi. Basın mensuplarının sorularına da cevap veren Arslan, Türk sahipli yabancı bayraklı tekneler hakkında açıklama yaptı. Yat ve teknelerde Türk bayrağına geçişe yönelik teşviklerin hayata geçirildiğini hatırlatan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"6 BİN YABANCI BAYRAKLI TÜRK SAHİPLİ TEKNE VAR"

Piyasanın canlandırılması, insanın hayatının kolaylaştırılması, ekonominin canlandırılabilmesi adına hükümet olarak bir çok sektörde aldığımız bir çok karar var. Ancak onların hepsi belli süreli. Denizcilik sektöründe özellikle Türk sahipli tekneler yabancı bayrak çekiyor. Bunun da sebebi, başka bayrakların kolaylıkları var. Hal böyle olunca da başka bayrakların kolaylıklarından yararlanmak adına insanlarımız o bayrakları çekiyor. Orada istihdam oluşuyor, vergileri ve gelirleri oralara gidiyor. Halbuki onun yerine biz getirdiğimiz düzenleme ile yaklaşık 6 bin yabancı bayrak çeken Türk sahipli teknenin Türk bayrağına geçmesini, bu şekilde de bütün iş ve işlemlerinin Türkiye'de yapılmasını, oluşturduğu katma değerin de Türkiye'de kalmasını sağlayacağız. İnsanların böyle bakması lazım."

"TÜRK BAYRAĞINA GEÇİN YA DA..."

Bakan Arslan bayrak geçişlerinin Türkiye ekonomisine katkı sağlayacağının altını çizdi. Türk bayrağının prestiji için de önemli olduğunu belirten Bakan tekne sahiplerine seslendi. Arslan, "KDV'yi yüzde 1'e düşürdük, ÖTV'yi sıfırladık. Bir takım vergi ve harçlardan muaf tuttuk ancak biliyoruz ki hiçbir gelir getirmeyen bu sektörde bu düzenleme ile 6 bin tekne Türk bayrağına geçtiği zaman Türkiye ekonomisine katkısı olacak, katma değer oluşturacak, dolaylı katkıları olacak. Bunu çok çok önemsiyoruz. Daha da önemlisi marinalarımızda, karasularımızda yabancı bayraklı teknelerin yerine Türk bayraklı teknelerin olmasını istiyoruz. Bayrağımızın prestiji bizim için çok önemli. Şunu da net bir şekilde söyledik. Bu kadar kolaylık sağlandıktan sonra hala Türk bayrağına geçmemekte direnen Türk sahipli tekneler olursa, onları da aksine zorluklar, yaptırımlar getireceğiz ki ya Türk Bayrağına geçsinler ya da yabancı sahipli tekneler neler yapıyorsa onu yapsınlar. Bu düzenleme ile biz böyle bir avantaj sağlamış olacağız" dedi. Bakan Ahmet Arslan, teşvik sonrası Türk Bayrağına geçen ilk tekne sahibine de Türk bayrağı hediye etti.

"PROJEYİ ÇOK ÖNEMSİYORUZ"

Bakan ayrıca 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli hakkında da sorulan soruya yanıt verdi. Tünelin tamamlanması halinde entegre olan diğer raylı sistemlerle günde 6 milyon insana hizmet edeceğini belirten Bakan Arslan proje tekliflerini 15 Şubat'ta almaya başlayacaklarını açıkladı. 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli'ni bakanlık olarak çok önemsediklerini vurgulayan Arslan konuşmasında şu ifadelere yer verdi;

"Yaklaşık 10 ayrı raylı sistemle entegre olan, 1 buçuk milyon yolcunun karşıdan karşıya geçeceği günde 6 milyon insana hizmet edecek bu projeyi önemsiyoruz. İhale sürecini başlatmıştık. 15 Şubat'ta mali teklifleri alacağız. En uygun teklifi veren firmaya etüt ve projelerini hazırlatacağız. Bu sene sonunda da bitirip inşallah yapım ihalesine çıkmış olacağız".

CNR EXPO Yeşilköy'de gerçekleştirilen fuar, 11-19 Şubat tarihlerinde tüm ziyaretçilerine açık olacak. Karada yapılan dünyanın en büyük ikinci fuarı olan CNR Avrasya Boat Show'da 1000'in üzerinde marka, her bütçeye uygun tekne, yat ve yelkenliler sergileniyor.

(Serdal Altıntepe/İHA)

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