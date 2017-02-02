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Bakan Akdağ: 'Yeni Türkiye'nin hastaneleri hep böyle olacak'
02.02.2017 22:39:53

Bakan Akdağ: 'Yeni Türkiye'nin hastaneleri hep böyle olacak'

Türkiye'nin ilk şehir hastanesi olan Mersin Şehir Hastanesi, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım tarafından açılacak. Sağlık Bakanı Recep Akdağ, 'Yeni Türkiye'nin hastaneleri hep böyle olacak. İnşallah 2020 yılına kadar hastanelerimizdeki odalarımızı tek, çok kalabalık dönemlerde belki iki yataklı odalar şeklinde dönüştürmüş olacağız' dedi.

Türkiye'nin ilk şehir hastanesi olan Mersin Şehir Hastanesi, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım tarafından açılacak. Sağlık Bakanı Recep Akdağ, "Yeni Türkiye'nin hastaneleri hep böyle olacak. İnşallah 2020 yılına kadar hastanelerimizdeki odalarımızı tek, çok kalabalık dönemlerde belki iki yataklı odalar şeklinde dönüştürmüş olacağız" dedi.

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, hastane açılışından bir gün önce son denetimleri yapmak üzere Mersin'e geldi. Yapımına 2013 yılında başlanan ve 3 yılda tamamlanan bin 994 yataklı Mersin Şehir Hastanesi'nin açılışı, yarın saat 14.30'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım'ın yanı sıra bazı ülkelerin sağlık bakanlarının da katılımıyla gerçekleştirilecek. Açılışı öncesinde Mersin'e gelen Sağlık Bakanı Akdağ, hastanenin açılışından bir gün önce basın mensuplarıyla hastaneyi gezip bilgiler verdi. Akdağ, hastanede hastayı muayene edilebilecek 280 oda olduğunu ifade ederek, "Dolayısıyla her bir odada ortalama 40 kişiyi muayene edildiğimizi var sayalım. Aşağı yukarı 9-10 bin kişinin üstünde bir hasta sayısını bir günde rahatlıkla burada karşılayabiliyoruz. Acil servislerimize günde bin 500 hasta karşılayabilecek kabiliyette. Dolayısıyla hastaneden günlük 12 bin kişi olumlu şartlarda, herhangi bir yığılma, kalabalık olmadan kullanabilecek. Mersin'de aşağı yukarı 2 milyon insan yaşıyor. Birinci derecede Mersin'e hizmet verecek. Ancak Mersin'in etrafındaki illerden, ilçelerden hizmet almak için gelecekler olacaktır. Şöyle ki Adana'ya da buna benzer olacak şekilde bin 500 yataklısını yapacağız. Adana bir bölge olarak kendine yakın illere hizmet verecek. Zaten Mersin ve Adana büyük birer metropol kentleri olduğu için hizmetin büyük bir bölümü burada verilecek. Kamu-özel ortaklıklığıyla yapılacak hastanelerde toplam 41 bin yatağımız olacak. Bizim planlamamızda, kamuya ait yaklaşık 130 bin yatak planlıyoruz. Mekanların böyle olması lazım. Mersin Devlet Hastanesi ve Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi artık eskidi. Yeni Türkiye'nin hastaneleri onlar olmaz, olamaz. Yeni Türkiye'nin hastaneleri hep böyle olacak. Mersin dışında önümüzde Yozgat, Isparta, Adana, Bilkent ve Kayseri'de bu hastaneleri açacağız" diye konuştu.

"Hastanelerin etrafının adeta bir ikinci el oto pazarı gibi görünmesini doğru bulmuyoruz"

Yapılan hastanede mahremiyete aşırı itina ettiklerini vurgulayan Akdağ, "Kişinin vücut bütünlüğü ile mahremiyeti kendisine aittir. Mersin Devlet Hastanesi neredeyse 100 yıllık bir bina. Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi ben bakan olduktan sonra yapıldı. Ancak bu iki binanın toplam kapalı alanı 66 bin metre kare. Şu anda içinde bulunduğumuz binanın kapalı alanı 374 bin metre kare. 3 bin 800 kapasiteli de kapalı otoparkımız var. Bunu da çok önemsiyoruz. Biz vatandaşın yada personelin araçlarının kapalı otoparkta olmasını arzu ediyoruz. Hastanelerin çevrelerinin adeta bir ikinci el oto pazarı gibi görünmesini doğru bulmuyoruz. Hastaneler daha çok çevreci olması gerekiyor, ferah alanlar olması lazım. Biz bir yada iki yataklı odalarda neredeyse yüzde 60'lara yaklaştık" ifadelerini kullandı.

"Büyük Türkiye'nin yeni hastaneleri buralar olacak"

Hedefleriyle ilgili de açıklama yapan Akdağ, "İnşallah 2020'ye kadar bütün yataklarımızı tek, çok kabalık zamanlarda iki yataklı odalara dönüştürmüş olacağız. Bunu bize sağlayan Cenab-ı Hakk'a şükrediyoruz. Başta Sayın Cumhurbaşkanımızın göstermiş olduğu büyük hedefler, bizim AK Parti olarak insana duyduğumuz saygı bu noktalara bizleri taşıdı. Daha yapacağımız işler var. Önümüzdeki yıllarda büyük Türkiye'nin yeni hastaneleri buralar olacak. Buralardan biz vatandaşlarımızdan ücret almadan, vatandaşımıza herhangi bir sıkıntı çektirmeden bu hizmeti vereceğiz. Bugün de devlet hastanesine gelen vatandaşlardan sadece muayene için 6 yada 7 lira ücretler alınıyor. Bunu da finans kaynağı olsun diye yapmıyoruz. Vatandaşlarımız aile hekimlerinde işini görebilecekken gereksiz yere aile hekimini geçip, hastanelere gelmesin diye yapıyoruz. Gerçekten ciddi sağlık sıkıntısı olanlar hastaneye gelsinler. Buraya geliyorsunuz, devletinizin şefkatli kucağında sağlık hizmetini alıyorsunuz. Sağlıkta dönüşümün 2. dönemini bu yeni hastanelerimizde taçlandırmış olacağız. Buranın patronu biziz, Sağlık Bakanı, Sağlık Bakanlığı. Ancak işimizi özel sektöre yaptırıyoruz" şeklinde konuştu.

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