25.02.2017 23:37:49
Bakan Akdağ Erzurum'da
Sağlık Bakanı Akdağ, 'Saha Koordinatörleri Değerlendirme Toplantısı'na katıldıSağlık Bakanı Recep Akdağ, çeşitli toplantılara katılmak üzere Erzurum'a geldi.
Bakan Akdağ'ı havalimanında Vali Seyfettin Azizoğlu ve kent protokolü karşıladı.
Buradan Palandöken Dağı'ndaki bir otelde düzenlenen Saha Koordinatörleri Değerlendirme Toplantısı'na geçen Akdağ, basına kapalı toplantıda, saha koordinatörlerinden son durumla ilgili bilgi aldı.
Kentteki çalışmalarını yarın da sürdürecek olan Akdağ, İl Sağlık Değerlendirme Toplantısı'na katılacak, çeşitli ziyaretlerde bulunacak.