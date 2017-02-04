04.02.2017 14:31:18

Bakan Akdağ'dan Ordu Büyükşehire övgü

Ordu Büyükşehir Belediyesini ziyaret eden Sağlık Bakanı Recep Akdağ, 'Enver Bey'in Büyükşehir Belediye Başkanı olmasının ardından, Ordu ilimize her gelişimde yaşanan değişim ve dönüşümü fark ediyorum' dedi.

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Ordu Büyükşehir Belediyesini ziyaret eden Sağlık Bakanı Recep Akdağ, "Enver Bey'in Büyükşehir Belediye Başkanı olmasının ardından, Ordu ilimize her gelişimde yaşanan değişim ve dönüşümü fark ediyorum" dedi.Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ı Ordu Büyükşehir Belediyesi ziyaretinde Başkan Enver Yılmaz, Başkan Vekili Ahmet Çoruh, Genel Sekreter Bülent Civelek, OSKİ Genel Müdürü Fatih Yürük, Genel Sekreter Yardımcısı Hikmet Yıldırım ve üst yönetim kadrosu karşıladı. Başkan Enver Yılmaz, Bakan Akdağ'a ziyaretinden duydukları memnuniyeti ifade ederek, "Büyükşehir Belediyemize ziyaretinizden dolayı teşekkür ediyoruz. Sağlıkta dönüşümün mimarı olan hükümetimizin bu alandaki hizmetinin mihmandarı Bakanımız olarak sizleri kutluyor ve teşekkür ediyoruz" ifadelerini kaydetti.Başkan Yılmaz teşekkür konuşmasında, "İlimizde 800 yataklı bir şehir hastanesinin yapılacağının müjdesini verdiniz. Bunun yanı sıra sağlık alanında yapılacak yatırımlarla ilgili gerekli bilgilendirme yaptınız. Bu konuda sizlere çok teşekkür ediyoruz. Özellikle şehir hastanesiyle ilgili yaptığınız açıklama ilimizin yıllardır beklentisiydi. Yozgat ve Mersin Şehir Hastanelerinden sonra Ordumuzda da böyle bir projenin hayata geçecek olması bizleri çok mutlu etti. Şehrimizdeki yatırımlar için sizlere minnettarız" ifadelerini kaydetti."Enver Yılmaz, yüksek bir vizyonla şehri geliştirip dönüştürmeye devam ediyor"Sağlık Bakanı Recep Akdağ, her gelişinde değişen ve gelişen bir Ordu gördüğünü söyleyerek Başkan Enver Yılmaz'ın şehri dönüştürmeye devam ettiğini ifade etti. Mecliste Başkan Yılmaz'la birlikte uzun yıllar çalıştıklarını hatırlatan Bakan Akdağ, "Enver Bey'in Büyükşehir Belediye Başkanı olmasının ardından Ordu ilimizde gözle görülür değişimler yaşanmakta. Bundan da çok mutlu oluyorum. AK Partimizin en önemli özelliklerinden biri de hükümet işlerini sürdürürken, belediyecilik bayrağını da en yüksekte tutmuş olmasıdır. Bunun en önemli etkenlerinden biri, Sayın Cumhurbaşkanımızın belediyecilikten gelmiş olmasıdır. Ülkemiz son 15 yıl içerisinde hızlı bir biçimde gelişiyor ve bu dönüşümü Ordu ilimizde de görüyoruz. Değerli Büyükşehir Belediye Başkanımız Enver Yılmaz, yüksek bir vizyonla şehri geliştirmeye ve dönüştürmeye devam ediyor" dedi."Artık köy suları da klorlanacak"Sağlık Bakanlığının belediyelerle özellikle içme suyu konusunda işbirliği yürüttüğüne de dikkat çeken Bakan Recep Akdağ, "Sağlık Bakanlığı olarak, vatandaşımızın sağlıklı su içmesini çok önemsiyoruz. Türkiye bu konuda büyük bir mesafe katetti. Ülkemizde artık yok denecek kadar az olan tifo gibi birçok hastalığın kaynağı içme sularıdır. AK Parti hükümetimizle birlikte geçmişte büyük bir sorun olan içme suyundan kaynaklı bu hastalıkların da önüne geçtik. 80 milyonluk ülkemiz artık temiz su içiyor. Şimdi köy sularımızla ilgili bir prensip kararı aldık. Artık tüm köylerimizde içme sularının klorlanması otomatik klorlama cihazlarıyla yapılacak" diye konuştu."Enver Bey'i tebrik ediyorum"Bakan Akdağ, Ordu'daki değişim ve dönüşümün önümüzdeki aylarda da devam edeceğinden emin olduğunu söyleyerek, "Değerli Büyükşehir Belediye Başkanımız Enver Bey ve arkadaşlarının Ordulu hemşehrilerimize mükemmel hizmetlerinin devam edeceğini düşünüyorum. Bu nedenle kendisini tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.