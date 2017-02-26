26.02.2017 16:03:35

Bakan Akdağ'dan 'Doğu'ya şehir hastanesi müjdesi

Sağlık Bakanı Akdağ: 'Allah nasip ederse, bu yılın sonunda Erzurum'un bin 450 yataklı ve toplamda 450 bin metrekareyi aşan bir şehir hastanesi olacak. Bu Erzurum Şehir Hastanesi aynı zamanda bölgeye de hizmet eden bir hastanedir. Üniversite hastanemiz de bölgeye hitap eden bir hastanedir. Böylece bu iki merkez irtibat halinde bölgenin sağlık ihtiyaçlarını görecek'- 'Erzurum, Sivas, Kastamonu,

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Erzurum'da yapımı süren şehir hastanesine değinerek, "Allah nasip ederse, bu yılın sonunda Erzurum'un bin 450 yataklı ve toplamda 450 bin metrekareyi aşan bir şehir hastanesi olacak. Bu Erzurum Şehir Hastanesi aynı zamanda bölgeye de hizmet eden bir hastanedir. Üniversite hastanemiz de bölgeye hitap eden bir hastanedir. Böylece bu iki merkez irtibat halinde bölgenin sağlık ihtiyaçlarını görecek." dedi.

Akdağ, Palandöken Kayak Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen Erzurum İl Sağlık Değerlendirme Toplantısı'nın sonunda yaptığı açıklamada, yaklaşık 4 saat süren toplantıda Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Sağlık Bakanlığı müsteşar yardımcıları, kaymakamlar, Erzurum'daki sağlık sektörünün yöneticileriyle kentteki sağlık hizmetlerinin değerlendirildiğini söyledi.

Toplantıda saha koordinatörlerinin geniş bir değerlendirme raporu verdiklerini, yeni kararlar aldıklarını anlatan Akdağ, "Allah nasip ederse bu yılın sonunda Erzurum'un bin 450 yataklı ve toplamda 450 bin metrekareyi aşan bir şehir hastanesi olacak. Bu Erzurum Şehir Hastanesi aynı zamanda bölgeye de hizmet eden bir hastanedir. Üniversite hastanemiz de bölgeye hitap eden bir hastanedir. Böylece bu iki merkez irtibat halinde bölgenin sağlık ihtiyaçlarını görecek. Tıbbi açıdan bu ihtiyaçlar şu anda görülüyor. Yaptığımız, hastanın konforu açısından, yatacağı yataklar, odalar, hizmet göreceği alanlar açısından hizmetlerin çok daha konforlu hale getirilmesidir." diye konuştu.

Akdağ, Erzurum'dan 1 yılda çeşitli sebeplerle şehir dışına 60 hasta sevk edildiğini aktararak, organ, ilik nakli, kanser tedavileri, ışın tedavileri gibi birçok tedavinin Erzurum'da başarılıyla verilebildiğine işaret etti.

- 2 bin 600 kişiye evinde sağlık hizmeti verildi

Şehir hastanesi açıldığında sağlık turizmi açısından da Erzurum'un bir adım daha ileri gideceğini dile getiren Akdağ, şu ifadeleri kullandı:

"Yüksek kalite ve konfordaki hizmetin etrafımızdaki ülkelerden Erzurum'a hasta getireceğinizi biliyoruz. Mart 2017 itibarıyla hekim dışı yaklaşık 160 sağlık personelini Erzurum'da istihdam etmiş olacağız. Hastane ve aile sağlığı hizmetlerinin yanı sıra evde sağlık hizmetlerine büyük önem veriyoruz. 2016 yılında 2 bin 600 kişiye evlerinde sağlık hizmeti verdik. Bu hizmetin de kalitesini, derinliğini ve yoğunluğunu ziyadesiyle arttırmak istiyoruz. Toplumumuzda uzun süre yatağa muhtaç olan hastalar ya da bir hastalığın mesela kanserin son dönemini yaşayan hastalar ailelerince büyük şefkatle kabul ediliyorlar. Dolayısıyla ailelerin verdiği bu hizmeti birçok hastanın evinde hizmet almasını sağlayacak bir düzeyde geliştirmeyi planlıyoruz."

- 3 yılda tüm Türkiye'de sağlık yaşam merkezleri kurulacak

Akdağ, Erzurum'da da içlerinde psikolog, fizyoterapist, diyetisyen ile hastalıkları yönetmek üzere özel eğitim alan hemşirelerin olduğu sağlıklı yaşam merkezleri kurulacağını bildirerek, 3 yıl içinde sağlıklı yaşam merkezlerinin tüm Türkiye'de hayata geçirileceğini söyledi.

Erzurum'da anne ve bebek ölümlerinin önemli ölçüde azaldığının altını çizen Recep Akdağ, "Erzurum, Sivas, Kastamonu, Afyonkarahisar, Konya, Şanlıurfa gibi şehirler kırsalı geniş şehirler olduğu için buralarda anne ve bebek ölümlerini azaltmak için ciddi bir çaba göstermek gerekiyor. Bu sadece sağlık çalışanlarıyla yapılabilecek iş değil. Kaymakamlarımızın, belediyelerimizin destek vermesi lazım. Bu toplantılar ile bu koordinasyonu nasıl sağlayacağımızı görüşmüş olduk." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de sağlık hizmetlerinden memnuniyetin 2012'de olduğu gibi yeniden yüzde 75'in üzerine çıkmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Sağlık Bakanı Akdağ, "2023 hedefimiz sağlık hizmetlerinde memnuniyette yüzde 80'in üzerinde olmaktır. Bunun zor olduğunu biliyoruz. Bu vazifeyi de Erzurum'a verdik." dedi.



