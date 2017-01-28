28.01.2017 14:25:25

Bakan Akdağ CHP'ye yüklendi

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, 'Ülkenin kadim bir parçası olan CHP'nin HDP ile birlikte kol kola girmesi, gerçekten kabul edilebilecek, anlaşılabilecek bi

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, "Ülkenin kadim bir parçası olan CHP'nin HDP ile birlikte kol kola girmesi, gerçekten kabul edilebilecek, anlaşılabilecek bir durum değildir" dedi.Sağlık Bakanı Recep Akdağ, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Kocaeli'ye geldi. Ziyaretleri kapsamında AK Parti Kocaeli İl Başkanlığını ziyaret eden Akdağ, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Ziyarette Ak Parti Kocaeli Milletvekilleri ve AK Parti İl yönetimi hazır bulundu.AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı'nda konuşan Sağlık Bakanı Recep Akdağ, "İstikrarlı bir Türkiye için, yoluna hızla devam eden, sadece hedefine yürüyerek, ulaşmaya çalışan değil, koşarak hedefine ulaşmaya çalışan bir Türkiye için biz yeni Cumhurbaşkanlığı sistemini istiyoruz. Şimdi buna karşı çıkanlara bakıyoruz. Ne yaptıysak karşı çıktılar. İstanbul'da köprü yaptık karşı çıktılar, tünel yaptık karşı çıktılar, hastaneleri yaptık karşı çıktılar, bir karşı çıkma hastalığı var. CHP ve yönetiminde muhalefet kültürü öylesine gelişmiş ki millet bunlara iktidarı 1950'den itibaren teslim etmediği için, ne yaparsanız, otomatikman reaksiyon gösterip karşı çıkıyorlar. Ama biz biliyoruz ki 1950'den itibaren bunlara ders veren Türk milleti Allahın izniyle yapılacak olan referandumda da bu dersi bir kez daha verecek. Biz milletimizin ferasetinden eminiz" dedi."MHP VE MHP GENEL BAŞKANI DEVLET BAHÇELİ MİLLİ BİR DURUŞ SERGİLEDİ"Refarandum sürecinde MHP Genel Başkanı Bahçeli ve yönetiminin milli bir duruş sergilediklerini belirten Bakan Akdağ, " Büyük bir Türkiye için, terörle daha hızlı ve güçlü mücadele edebilen, ekonomisini güçlendiren bir Türkiye için yeni döneme geçmeye biz hazırız, bizimle birlikte milletimizin de buna hazır olduğuna inanıyoruz. Tabi bu noktada MHP ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli milli bir duruş sergiledi. Milletin ve ülkenin ihtiyacını gördü ve Sayın Başbakanımızla oturup, konuştular ve ortak bir metin hazırlandı. Bu ortak metin TBMM'den milletimizin önüne geldi" diye konuştu."Ülkenin kadim bir parçası olan CHP'nin HDP ile birlikte kol kola girmesi, gerçekten kabul edilebilecek anlaşılabilecek bir durum değildirCHP' nin HDP ile ortak hareket ettiğini belirten Bakan Akdağ, "Ülkenin kadim bir parçası olan CHP'nin HDP ile birlikte kol kola girmesi, gerçekten kabul edilebilecek, anlaşılabilecek bir durum değildir. CHP yönetimi ve Başkanı bu yanlış tutumundan vazgeçmelidir. CHP Genel Başkanı ve yönetimi, milletin hayrına olan her neyse ona 'Evet' demelidir. Onlar Evet kararı verse de, vermese de bu millet ferasetiyle referandumda bir kere daha Türk tarihine ve geleceğine oyunu basacaktır" açıklamasını yaptı.(Gürcan Yılmaz - İsmail Gündüz / İHA)