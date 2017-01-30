30.01.2017 15:35:50

Bakan Akdağ: Altın çizmelerimi gördün mü?

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ'dan BBC muhabirine yanıt geldi.

TIMETURK|HABER MERKEZİ

BBC muhabiri Laura Kuenssberg'in, sosyal medyadan paylaştığı "Erdoğan'ın sarayındayım, çok fazla altın var" ve “Altın asansörlerden hoşlanan bir başka dünya lideri” cümlelerine tepkiler gelmeye devam ediyor.

Bir cevap da Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ'dan geldi.

BBC muhabiri İngiltere Başbakanı Theresa May'in ziyaretini takip etmek üzere Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na gelerek çektiği fotoğrafları, "Erdoğan'ın sarayındayım, çok fazla altın var" ve “Altın asansörlerden hoşlanan bir başka dünya lideri” mesajlarını sosyal medyada paylaşmıştı.

Muhabirin attığı tweetlere cevap veren Bakan Akdağ, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımında hastane inşaatında sarı çizmeleriyle çektirdiği fotoğrafını göstererek, “Altın çizmelerimi gördün mü?” ifadesini kullandı.

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