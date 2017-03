03.03.2017 12:12:29

Bakan Ahmet Arslan, Kars'ta birlik ve beraberlik mesajı verdi

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kars'ta birlik ve beraberlik mesajı vererek, "Bizim istediğimiz, huzur içerisinde, kardeşlik içerisinde, barış içerisinde, insanımızın iradesinin sandığa yansıması" dedi.Bir dizi ziyaret için Kars'a gelen Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Harakani Havaalanı'nda Vali Rahmi Doğan, Belediye Başkan Vekili Yakup Yıldız, Kafkas Üniversitesi Rektör Yardımcısı Mükremin Özkan Arslan, Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, daire amirleri, partililer ve çok sayıda vatandaşlar tarafından karşılandı.Havaalanından Kars Valiliğine geçen Bakan Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kars'ta olmaktan, evimizde olmaktan, hemşehrilerimizle bir arada olmaktan duyduğumuz memnuniyeti özellikle sizin aracılığınızla ifade etmek isterim. Sayın valim de söyledi, önemli bir süreç, ülkemiz açısından önemli bir süreç, bir anayasa değişikliği ile ilgili halk oylaması var ve halkın iradesinin tecellisi anlamında onun hakemliğine başvuruyoruz. Bizim istediğimiz, huzur içerisinde, kardeşlik içerisinde, barış içerisinde, insanımızın iradesinin sandığa yansıması. Bu konuda yürütme olarak bizim bütün imkanlarımızı seferber edip, insanlarımızın iradesinin sandığa sağlıklı yansıyabilmesi adına yapılması gereken her şeyi yapmak istiyoruz. Hükümet olarak bunu yapıyoruz. Elbette ki mülki idarede sayın valim ve çalışma arkadaşları keza bunu yapıyor, parti olarak da milletvekilimiz, il başkanımız, teşkilatlarımızla birlikte yine yapmaya çalıştığımız budur" dedi."Milletimizi, insanımızı birbirine düşürecek ifadelerden kaçınmak, kutuplaştırmadan özellikle kaçınmak gerekiyor"Referandum öncesinde milleti birbirine düşürecek ifadelerden kaçınılması gerektiğini ifade eden Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Halkın kararına saygılı olmak gerektiğini bilerek ve bunu doğru telaffuz ederek çünkü zaman zaman görüyoruz, bazen amacını aşan ifadeler kullanılıyor, belki de bazen çok kötü niyetli ifadeler kullanılıyor. İnsanların iradesine ipotek koyacak veya iradesinden kaynaklı insanları ayrıştıracak cümleler kullanılıyor. Bu ülkemize de yakışmıyor, insanımıza da yakışmıyor. Kars'tan şunu söylemek isteriz ki; bin yıldır bu coğrafyada etnik yapısı, dili, dini, mezhebi ne olursa olsun insanlarımız birlik içerisinde, beraberlik içerisinde adeta bir mozaiğin parçaları gibi huzur içerisinde yaşamışlar ve bu coğrafyadan her yere bu anlamda güzel bir mesaj vermişler. Kars'tan yine bu mesajı vermek isteriz ki; ayrışmayı değil, birlik bütünlük içerisinde ülkemizi hedeflerine sağlıklı bir şekilde götürmek adına biz yol alıyoruz, yol almaya çalışıyoruz. Milletimiz de bunu yapmaya çalışıyor. Milletimizi, insanımızı birbirine düşürecek ifadelerden kaçınmak, kutuplaştırmadan özellikle kaçınmak gerekiyor. Bu birlik mesajıyla biz Kars'ta inşallah çok güzel, çok huzurlu bir seçimle birlik ve beraberlik mesajıyla yine her zamanki gibi Türkiye'ye mesajımızı vereceğiz" diye konuştu.16 Nisan'da huzurlu bir halk oylaması temennisinde bulunan Bakan Arslan, "Türkiye'deki herkese de, 81 ildeki herkese de söylüyoruz ki; biz ülkemiz daha iyi nasıl kalkınır? Daha iyi hedeflerine nasıl iyi hedeflerine erişir? Daha hızlı nasıl adımlar atarak dünya ile rekabet eder? Onun peşindeyiz. Bunun peşindeyken bu süreci başka noktalara çekmek, kutuplaşmaya özellikle insanlarımızı sevk etmek kadar yanlış ve kötü bir şey yok. Bundan geçmişte ülkemiz de, başka ülkeler de çok acı dersler çıkardı. Bence tekrar onları yaşamamak adına herkesin söylemlerine dikkat etmesi lazım, ifadelerini seçerek kullanması lazım, bizim de yapmaya çalıştığımız o dur. Dolayısıyla inşallah huzurlu bir halk oylaması olacak. Günün sonunda da milletin kararı baş-göz üste diyerek, milletin kararı çerçevesinde hizmetimizi yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kaydetti.