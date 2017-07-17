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Bakan Ağbal: Vergi gelirleri yüzde 13,6 arttı
17.07.2017 14:21:42

Bakan Ağbal: Vergi gelirleri yüzde 13,6 arttı

Maliye Bakanı Ağbal, merkezi yönetim bütçesi ile ilgili düzenlediği basın toplantısında, ''İlk 6 aylık merkezi yönetim bütçesi gelir gerçekleşmelerine baktığımızda, bütçe gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,8, vergi gelirleri ise yüzde 13,6 arttı'' dedi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, 'Ekonomik Gelişmeler ve Ocak-Haziran 2017 Dönemi Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşmeleri' konulu basın toplantısı düzenledi. Merkezi yönetim bütçesinin 2016'da 29,9 milyar lira açık verdiğini, 2017'ye ilişkin bütçe açık hedefinin ise 46,9 milyar lira olduğunu kaydeden Ağbal, 2017 bütçe açığının, 2016'ya göre artacağının gerekçelerinin kamuoyuyla paylaşıldığını söyledi.

Haziran ayı merkezi yönetim bütçe açığının 13,7 milyar lira olarak gerçekleştiğini belirten Maliye Bakanı, bütçe giderlerinin 57,7 milyar lira, faiz hariç bütçe giderlerinin 56,4 milyar lira, bütçe gelirlerinin 43,9 milyar lira, vergi gelirlerinin ise 36,4 milyar lira olarak gerçekleştiğini belirtti.

İlk altı aylık dönemde bütçe açığının 25,2 milyar lira olduğunu bildiren Ağbal, "Bütçe giderlerinin 324,4 milyar lira, faiz hariç giderlerin 297,4 milyar lira, faiz giderlerinin 27 milyar lira, bütçe gelirlerinin 299,2 milyar lira, vergi gelirlerinin ise 246,1 milyar lira oldu. Bu sonuçlara göre ilk 6 ayda gerçekleşen bütçe açığı, yılın başında hedeflenen bütçe açığının yüzde 53,9'u oranındadır. Hedeflenen bütçe açığı 46,9 milyar lira. İlk 6 ayda oluşan bütçe açığı 25,2 milyar liradır" diye konuştu.

Bakan Ağbal, "İlk 6 aylık merkezi yönetim bütçesi gelir gerçekleşmelerine baktığımızda, bütçe gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,8, vergi gelirleri ise yüzde 13,6 arttı. Burada özellikle vergi gelirleri tarafında toplamda çok olumlu bir performans kaydettiğimizi söyleyebilirim" açıklamasında bulundu.


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