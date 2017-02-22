22.02.2017 10:03:28

Bakan Ağbal: 'Türkiye Varlık Fonu istikrara katkı sağlayacak'

Maliye Bakanı Naci Ağbal, katıldığı canlı yayında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Ağbal, Türkiye Varlık Fonu'nun istikrara katkı sağlayacağını belirtti. Ağbal, varlık barışında da sıradışı bir kampanya yapılacağını açıkladı.

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Maliye Bakanı Naci Ağbal, katıldığı canlı yayında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Ağbal, Türkiye Varlık Fonu'nun istikrara katkı sağlayacağını belirtti. Ağbal, varlık barışında da sıradışı bir kampanya yapılacağını açıkladı.Maliye Bakanı Naci Ağbal NTV'de katıldığı canlı yayında Türkiye ekonomisine dair açıklamalarda bulundu. Ağbal, Varlık Fonu'nun bilanço oluşturma aşamasında olduğunu belirtti. Birçok profosyenel yatırımcıların varlıklarını yavaş yavaş Türkiye'ye getirdiğini söyleyen Ağbal, "Önümüzde referandum süreci var. Yavaş yavaş kampanyalara başlayacağız" dedi."Türkiye Varlık Fonu istikrara katkı sağlayacak"Yabancıların aldıkları konutu bir yıl ellerinde tutmaları gerektiğini eğer bir yıl içinde satarlarsa KDV ödeyeceklerini dile getiren Ağbal, "Yurt dışında yerleşmiş vatandaşlar da gelip konut alırlarsa aynı imkandan faydalanacaklar. Yurt dışındaki yabancılar ve Türkler konut alırken KDV ödemeyecek. Türkiye Varlık Fonu istikrara katkı sağlayacak. Türkiye Varlık Fonu vizyon çereçeveseinde, hükümetin direktifleri çerçevesinde yönetilecek. Uluslararası standartlarda bir Varlık Fonu'nu inşaa etmek istiyoruz. Eleştirileri dikkate alıyoruz" diye konuştu."Varlık barışında sıradışı bir kampanya yapacağız"Varlık barışında sıradışı bir kampanya yapılacağını açıklayan Ağbal, "Maliye Bakanlığı olarak yeniden yapılandırmada sıradışı kampanya yapmıştık Varlık barışında da aynı şekilde sıradışı bir kampanya yapacağız.Vergi dışında da ocak ayında 4 milyar TL'lik özelleştirme gelirimiz oldu. Sektörel vergi indirimlerinin vergi gelirlerine maksimum olabilecek etkisi 1 milyar Türk lirası. Bütçe disiplininden vazgeçmeden mali alanı kullanacağız" şeklinde konuştu.