24.07.2017 12:12:43

Bakan Ağbal: TEDES uygulamaları haksızlıktır

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Trafik Elektronik Denetleme Sistemi (TEDES) ile ilgili daha önce yaptığı eleştirilerin arkasında olduğunu söyledi.

Gazetelerin ekonomi müdürleri ile bir araya gelen Maliye Bakanı Naci Ağbal, ÖTV, KDV ve kurumsal vergilerin geleceği ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Ağbal'ın dikkat çektiği konulardan biri de, çok sayıda sürüücünün de tepkisine yol açan TEDES cezaları idi.

Hürriyet Gazetesi Ekonomi Müdürü Sefer Levent'in konu ile ilgili kısmı şöyle:

Trafik Elektronik Denetleme Sistemi (TEDES) ile ilgili daha önce yaptığı eleştirilerin hatırlatılması üzerine Bakan Ağbal, “Sözlerimin arkasındayım. Gerekli uyarılar ve uyarıcı levhalar konulmadan TEDES uygulamalarının yapılması haksızlıktır. Çok iyi niyetlerle yola çıktık dedik ki, bir kazan kazan. Yani belediyeler bu sistemi kuracak. Ben bir kamu kaynağı harcamadan bir ceza sistemi kuruyorum. Sonra bir gördük ki bunu belediyeler şirketlere devretmiş. Bir de açgözlülük diyeceğim açgözlülük olunca da her yere kurmuşlar onu. İçişleri Bakanlığı ile bu konuda bir farklı fikrimiz yok. Bu elektronik denetim sistemi (EDS) bence doğru bir proje, bu projenin yaygınlaştırılması lazım. Bu projenin iş modelinin aslında belki de belediye belediye değil bölgesel olarak yapılması gerekiyor. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na ‘Bu konuyla ilgili bir çalışın bakalım, buradan bir özelleştirme uygulaması çıkarabilir miyiz' diye de bir talimatım oldu. Arkadaşlar da şu anda onu çalışıyorlar. Yani bölgesel düzeyde belli kural, kaide ve standartlarla böyle bir uygulamada yapabiliriz. Amaç gelir elde etmek değil aslında, trafik kurallarına uyulmasını sağlamak” diye konuştu.