SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Bakan Ağbal'dan yapılandırma açıklaması
28.01.2017 14:38:12

Bakan Ağbal'dan yapılandırma açıklaması

Maliye Bakanı Naci Ağbal, yapılandırmayla ilgili yeni bir düzenleme yaptıklarını belirterek, 'Borcu olanlar Mayıs ayına kadar peşin veya taksitlerini

Maliye Bakanı Naci Ağbal, yapılandırmayla ilgili yeni bir düzenleme yaptıklarını belirterek, "Borcu olanlar Mayıs ayına kadar peşin veya taksitlerini öderlerse kanundan yararlanacaklar" dedi. Bakan Ağbal, Cumhurbaşkanlığı sisteminin hayata geçirilmesiyle parlamentonun yasa yapma gücünü daha fazla kullanacağını, Anayasaya ilk defa yargının tarafsızlığı ilkesinin konulduğunu söyledi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Bursa'da iş adamları ile istişare toplantısına katıldı.

Burada asgari ücret ile alakalı konuşan Ağbal, "2016 yılında asgari ücret bin 300 liranın altına düşmeyecek demiştik. 2017 yılında da asgari ücret bin 404 liranın düşmeyecek. Bunu da asgari geçim indirimi üzerinde yapacağımız düzenleme ile gerçekleştireceğiz" dedi.

"MAYIS AYINA KADAR PEŞİN VEYA TAKSİTLERİNİ ÖDERLERSE KANUNDAN YARARLANACAKLAR"

Vergi ve prim borcu yapılandırmasında bir kısım vatandaşların peşin veya taksit ödeme imkanını kullanamadığına dikkat çeken Ağbal, "En son çıkan torba yasada düzenleme yaptık. Bu işletmelerimize bir şans daha verdik. Mayıs ayına kadar peşin veya taksitlerini öderlerse kanundan yararlanacaklar. Peşin ödeme indiriminden de yararlanacaklar. Taksit ödeme imkanını seçen aralık ve ocakta taksitlerini ödeyen işletmelerimiz önümüzdeki şubat, mart ve nisan aylarına ilişkin vergi ile prim ödemeleri var. Onları mayıs ayı sonrasına erteledik. Ödenmeyen bu paralar için faiz almayacağız" açıklamasında bulundu.

"CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ ÖNEMLİ BİR DÜZENLEME"

"1 Kasım seçim beyannamemizde açık şekilde Türkiye'de demokrasiyi güçlendirmek, siyasette sivilleştirmeyi arttırmak, devlette etkinliği ve verimliliği arttırmak üzere cumhurbaşkanlığı sistemine geçeceğimizi ifade etmiştik" diyen Ağbal, şunları söyledi:

"Bu konuda AK Parti olarak anaya değişiklik teklifi hazırlandı. TBMM'ye bu teklif geldi. Mecliste büyük çoğunlukla kabul görerek cumhurbaşkanımızın onayına geldi. Cumhurbaşkanımızın onayıyla nisan ayında referandumla halkımızın onayına götürüyoruz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi önemli bir düzenleme. Kuvvetler ayrımını ve yasama organını bugünden daha kuvvetli konusunda güçlendirecek. Yürütme erkeni de daha fazla bir şekilde vatandaşın hem kısa, orta ve uzun vadede çözülmesi gereken sorunlara odaklanacak. Anayasa değişikliği yargının tarafsız olmasını, etkin çalışmasını ve güçlenmesini sağlayacak. Anayasa değişikliği yapacağımız dönemden sonra yasama daha güçlü şekilde yasa faaliyeti yapacak. Yürütme organı ise çok daha hızlı hareket edecek. Başkanlık sisteminin başarıyla uygulandığı bir çok ülke gibi Türkiye'de kendi koşullarına uygun sistemi üretti ve geliştirdi. Hayata geçirdiğinde parlamento yasa yapma gücünü daha fazla kullanacak."

"ANAYASAYA İLK DEFA YARGININ TARAFSIZLIĞI İLKESİNİ KOYUYORUZ"

Anayasa ile ilgili açıklamalarda bulunan Ağbal, şöyle devam etti:

"Anayasaya ilk defa yargının tarafsızlığı ilkesini koyuyoruz. Bu son derece önemlidir. Yargının üst kuruluşunda yapılan değişikliklere yargı organı temsil kabiliyeti çok daha yüksek olacaktır. Türkiye'de demokrasiyi güçlendirecek, ekonomiyi daha fazla ileriye götüreceksek bu değişikliği yapmamız lazım. Türkiye'nin siyasi, ekonomik istikrarına, daha güçlü olmasını sağlayacak reform programıdır. Demokrasiyi, insan haklarını, sivil toplumu, hukukluğun işlerliğini güçlendireceğiz. Adalet sisteminin hızlı işlemesi lazım. Özel sektörümüzün karşılaştığı sıkıntıların başında uzun yargılama süreçleri var. Yargının süreleri kısalacak."

"KÖTÜ GÜN MALİYE YAPILANMASINI DEVREYE SOKACAĞIZ"

Hükümet olarak bürokrasiyi, yetkileri daraltacaklarını, vatandaşların işlerini hızlandıracaklarını anlatan Ağbal, "Bütün meseleleri Ankara'da çözmek fikrinden vazgeçeceğiz. Size en yakın yerlerde işler çözülsün. Maliye vergi sistemine ilişkin olarak, aksaklıklarımız var. Bunları düzeltmemiz lazım. Dolaylı vergileri az, dolaysız vergileri fazla almamız lazım. Vatandaş, bize, "Yeniden yapılandırma kanunu yaptınız. Vergisini ödemeyenlere af getirdiniz. Ödeyenler ne olacak" diye soruyor. Vergisini tam zamanında ödeyen işletmelerimize vergi indirimi getireceğiz. Haklarını teslim etmemiz lazım. Yine vatandaş, "İyi günüde devlet vergi almasını biliyor. İşletme olarak kötü günümüz de olabiliyor. Bu dönemde Devlet üzerimize geliyor" diyor. Vatandaş haklı. Kötü gün dostu da olacağız. İyi gününde vergisi ödemişse ben bunu görüyorsam sıkıntıya düştüğünde elini tutmam lazım. Borçlarını ertelemem lazım. Bunları yaparsak devlete olan güven artar. Yakın yapacağımız düzenlemeyle kötü gün maliye yapılanmasını devreye sokacağız" şeklinde konuştu.

(Ahmet Faruk Çabuk - Burak Türker / İHA)

    YORUM YAZ

YORUMLAR

Trump'ın göçmen ve Müslüman karşıtı politikaları protesto edildi
Trump'ın göçmen ve Müslüman karşıtı politikaları protesto edildi
Foley Meydanı'nda cuma namazını kılan Müslümanlarla bir araya gelen farklı inanç grupları ABD Başkanı Trump'ın göçmen ve Müslüman karşıtı politikalarını protesto etti.
28.01.2017 14:03:55
Afrika'da 23 ülkeyi ziyaret eden ilk lider
Afrika'da 23 ülkeyi ziyaret eden ilk lider
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumhuriyet tarihinde 23 Afrika ülkesini ziyaret eden tek lider oldu.
28.01.2017 14:00:08
Tarihi Osmanlı çeşmeleri suya kavuşacak
Tarihi Osmanlı çeşmeleri suya kavuşacak
UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve 'en iyi korunan 20 kent' arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Osmanlı döneminden kalan 51 tarihi çeşme restore edilecek.
28.01.2017 12:55:08
Bakanı Arslan: Sözün gereği olan işi de üretiyoruz
Bakanı Arslan: Sözün gereği olan işi de üretiyoruz
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, 'Biz sadece söz üretmiyoruz. Sözün gereği olan işi de üretiyoruz. İnşallah daha yüksek hızlı treni de göreceksiniz.' dedi.
28.01.2017 12:49:16
Sertavul Geçidi ulaşıma açıldı
Sertavul Geçidi ulaşıma açıldı
Mersin'in Mut ilçesi ile Karaman'ı birbirine bağlayan ve olumsuz hava koşulları nedeniyle dün kapanan Sertavul Geçidi trafiğe açıldı.
28.01.2017 12:20:10
Lüks otomobiller gümrüğe takıldı
Lüks otomobiller gümrüğe takıldı
İzmir Gümrük Muhafaza ekipleri, geçen yıl düzenlenen operasyonlarda, aralarında lüks otomobillerinde bulunduğu 45 araca el koydu.
28.01.2017 12:15:48
Erdoğan en çok takip edilen liderler arasında
Erdoğan en çok takip edilen liderler arasında
Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter’da en çok takip edilen dünya liderleri arasında bulunuyor.
28.01.2017 12:06:10
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye, El Bab'dan neden çekiliyor?
Türkiye, El Bab'dan neden çekiliyor?
15 Temmuz'da Erdoğan'ın kaldığı yerin bilgisini darbecilere Efkan Ala mı verdi?
15 Temmuz'da Erdoğan'ın kaldığı yerin bilgisini darbecilere Efkan Ala mı verdi?
Hakan Albayrak, Saadet Partisi lideriyle yaptığı görüşmeye tepki gösterenlere sert çıktı
Hakan Albayrak, Saadet Partisi lideriyle yaptığı görüşmeye tepki gösterenlere sert çıktı
Trump'dan ABD ordusuna emir!
Trump'dan ABD ordusuna emir!
Soğuk Savaş'ı bitiren lider uyardı: Dünya savaşa gidiyor
Soğuk Savaş'ı bitiren lider uyardı: Dünya savaşa gidiyor
TSK: IŞİD El Bab'dan çekiliyor
TSK: IŞİD El Bab'dan çekiliyor
'ABD’nin güvenli bölgesi PYD’yle olmasın da...'
'ABD’nin güvenli bölgesi PYD’yle olmasın da...'
Fitch de Türkiye'nin kredi notunu açıkladı
Fitch de Türkiye'nin kredi notunu açıkladı
Suudi Arabistan'dan Suriyeli milletvekillerine Esed teklifi
Suudi Arabistan'dan Suriyeli milletvekillerine Esed teklifi
Merkez Bankası'ndan kur açıklaması
Merkez Bankası'ndan kur açıklaması
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
Gazeteci-Yazar Enes Osman Aba'nın ikinci kitabı çıkıyor
Gazeteci-Yazar Enes Osman Aba'nın ikinci kitabı çıkıyor
Rıdvan Dilmen'den tepkilere cevap
Rıdvan Dilmen'den tepkilere cevap
'Gülen, Trump'a mektup yazdı! Beni teslim ederseniz konuşurum, dedi'
'Gülen, Trump'a mektup yazdı! Beni teslim ederseniz konuşurum, dedi'
Almanya'daki 'Türk cinayetleri' davasında skandal talep!
Almanya'daki 'Türk cinayetleri' davasında skandal talep!
'Erdoğan Cumhuriyeti kuruluyor'
'Erdoğan Cumhuriyeti kuruluyor'
Rusya'nın muhaliflere sunduğu anayasa taslağının ayrıntıları
Rusya'nın muhaliflere sunduğu anayasa taslağının ayrıntıları
Metropol'den Başkanlık Sistemi anketi!
Metropol'den Başkanlık Sistemi anketi!
Eski ama sağlam eşyaların yenisini almak doğru mudur?
Eski ama sağlam eşyaların yenisini almak doğru mudur?
Netanyahu’dan Filistin’le barış görüşmeleri için iki şart
Netanyahu’dan Filistin’le barış görüşmeleri için iki şart
'Anayasa Mahkemesi'ne sakın gitme CHP'
'Anayasa Mahkemesi'ne sakın gitme CHP'

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları