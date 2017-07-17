SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Bakan Ağbal'dan istihdam açıklaması
17.07.2017 15:24:51

Bakan Ağbal'dan istihdam açıklaması

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Şubat, Mart, Nisan aylarında işsizlik oranlarında düşme olduğunu kaydederek, ''Önümüzdeki dönemde işsizliğin azaltılması, istihdamın arttırılması hükümetimizin en önemli önceliklerinden bir tanesi olmaya devam edecek'' dedi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Ekonomik Gelişmeler ve Ocak-Haziran 2017 dönemi Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşmeleri" konulu basın toplantısı düzenledi. Bakan Ağbal, alınan tedbirlerin 2017 yılına etkisinin 11.9 milyar lira olduğunu kaydederek, bu maliyetin gelecek yıllarda azalacağını söyledi.

Ağbal, alınan tedbirlerin kamu maliyesine etkisinin 2018 yılında 7.4 milyar liraya düşeceğini belirterek, "2019 yılında ise bu maliyet etkisi 6.9 milyar liraya doğru azalacak" şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE YENİDEN POZİTİF BİR BÜYÜME DÖNGÜSÜNE GİRMİŞ OLDU"

15 Temmuz darbe teşebbüsü sonrasında ekonomide canlanmayı sağlamak üzere birçok düzenlemeyi hayata geçirdiklerini aktaran Ağbal, "15 Temmuz sonrası ekonomide oluşan belirsizlik ve olumsuzlukları çok hızlı bir şekilde hükümet olarak arka arkaya değiştirdik ve beklentileri olumlu yönde etkiledik. Hükümetimizin aldığı bu tedbirler ve ekonomimizin sağlam temelleri sayesinde 2016 yılının son çeyreğinden itibaren Türkiye yeniden pozitif bir büyüme döngüsüne girmiş oldu" ifadelerini kullandı.

Ağbal, Türkiye ekonomisinin 2016 yılının 3. çeyreğinde 1.3 daralmış olmasına rağmen alınan tedbirler ile son çeyrekte güçlü bir toparlanma yakaladığını ve yüzde 5 oranında büyüdüğünü kaydetti.

Sektörel birçok düzenlemenin yapıldığını ifade eden Ağbal, mobilya sektöründe 2016 yılında satışların yüzde 9 azaldığını, 2017 yılı Şubat-Mayıs aylarında ise mobilya sektöründe satışların yüzde 23 oranında arttığını söyledi. Ağbal, "Sektörel vergi indirimlerinin çok net olumlu gelişmelerini yaşıyoruz. Temmuz 2016'da yüzde 6.7 daralan beyaz eşya sektöründe satışlar Şubat-Mayıs döneminde yüzde 35 oranında arttı. Bu son sektörel anlamda yaptığımız düzenlemelerin doğru olduğunu gösteriyor" dedi.

İssizlik oranlarıyla ilgili olumlu gelişmelerin yaşandığına değinen Ağbal, "Sevindiren bir istihdam verisini almış olduk. Ocak ayında işsizlik oranı yüzde 13'e kadar çıktıktan sonra Şubat, Mart ve Nisan'da işsizlik oranlarının aşağıya geldiğini görüyoruz. Ekonomiyle ilgili almış olduğumuz tüm kararlar istihdam artışını destekleyen önemli faktörler. Önümüzdeki dönemde işsizliğin azaltılması, istihdamın arttırılması hükümetimizin en önemli önceliklerinden bir tanesi olmaya devam edecek" diye konuştu.

Ağbal, 2016 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 0.5 büyüyen yatırım harcamalarının, 2017 yılının ilk çeyreğinde yüzde 2.2 arttığını vurguladı.

BÜTÇE AÇIĞIMIZ 16 MİLYAR LİRA CİVARINDA OLACAKTI

Türkiye ekonomisinin beklentilerin üzerinde bir büyüme sergilediğine dikkat çeken Ağbal, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Ekonomide canlanmaya destek olmak amacıyla hükümet olarak bir karar almıştık. SGK'nın Ocak, Şubat ve Mart aylarına ilişkin vatandaşlarımızın ödemesi gereken SGK primlerini yılın son çeyreğine ertelemiştik. Yaklaşık 9 milyar liralık bir alacaktan Ocak, Şubat ve Mart aylarında vazgeçtik. Bunları Eylül Ekim ve Kasım aylarında tahsil edeceğiz. O yüzden ilk 6 ayda ortaya çıkan 25.2 milyar liralık bütçe açığını bu etki ile düşündüğümüzde bu düzenlemeyi yapmasaydık. Bu SGK primi etkileri olmasaydı o zaman bizim bütçe açığımız 16 milyar lira civarında olacaktı."

Öte yandan özelleştirme gelirleri hakkında da bilgi veren Ağbal, bu yıl itibarıyla 13 milyar TL olarak belirledikleri özelleştirme geliri hedefine baktıklarında, yılın ilk 6 ayında 5,8 milyar TL özelleştirme geliri elde ettiklerini söyledi.

Ağbal, Kamu İktisadi Teşebbüsleri'ne (KİT) ilişkin ise şunları kaydetti:

"Varlık Fonu'na devredilen KİT'lerin 2016 yılına ilişkin temettü ödemelerinin merkezi yönetim bütçesi geliri olarak Hazine'ye aktarılmasına karar verdik. Bugüne kadar 567 milyon TL Hazine gelir kaydetti. Böylece temettü geliri merkezi bütçe geliri olarak bir katkı yapmış olacak."

Yeniden Yapılandırma Kanunu ile toplam 23,2 milyar TL tahsilat yapıldığını bildiren Ağbal, toplamda 96,2 milyar TL bir kamu alacağını yapılandırmış olduklarını ve yıl sonuna kadar vergi artışı yapmayacaklarını belirtti.


    YORUM YAZ
Tudor yerine 3 aday!
Tudor yerine 3 aday!
Galatasaray'da olası bir kötü sonuçta takımın başına geçmesi planlanan isimler belli oldu. Listede Lucescu, Schaaf ve Tuchel var.
17.07.2017 15:33:54
İbrahim Sadri'den 15 Temmuz Manifestosu
İbrahim Sadri'den 15 Temmuz Manifestosu
15 Temmuz'da yaşanan darbe girişimini İbrahim Sadri şiiriyle anlattı.
17.07.2017 15:31:56
İran petrol araştırmalarını Rus şirketlere devrediyor
İran petrol araştırmalarını Rus şirketlere devrediyor
İran'ın güneybatısındaki iki sahada yapılacak petrol araştırmaları için Rus Zarubezhneft petrol şirketiyle anlaşma imzalandı.
17.07.2017 15:29:41
Çorum'da IŞİD operasyonu: 10 gözaltı
Çorum'da IŞİD operasyonu: 10 gözaltı
Çorum'da IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda Irak uyruklu 10 kişi gözaltına alındı.
17.07.2017 15:28:20
51 kaçak göçmen yakalandı
51 kaçak göçmen yakalandı
Sivas'ın Suşehri ilçesinde yurda kaçak yollarla girmeye çalışan 51 kaçak göçmen jandarma ekiplerince yakalandı.
17.07.2017 15:27:32
Karpuz tarlada kaldı
Karpuz tarlada kaldı
Aydın'da yüzlerce dönüm alana ekili karpuz para etmeyince tarlada kaldı. Birçok üretici mevcut fiyatların toplama ve nakliye parasını dahi karşılamadığını belirterek, karpuz tarlalarına uğramaz oldu.
17.07.2017 15:27:18
3 ABD'li eğitimciyi öldüren Ürdünlü askere ömür boyu hapis
3 ABD'li eğitimciyi öldüren Ürdünlü askere ömür boyu hapis
Geçtiğimiz yıl, üç ABD'li eğitimciyi öldüren Ürdünlü asker ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.
17.07.2017 15:26:44
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Tünelde 3'ü Türk 25 IŞİD'li kadın yakalandı
Tünelde 3'ü Türk 25 IŞİD'li kadın yakalandı
Merkel'den 'Konya' açıklaması
Merkel'den 'Konya' açıklaması
İngiliz sömürgesinin yüzüstü bıraktığı Nübyeliler
İngiliz sömürgesinin yüzüstü bıraktığı Nübyeliler
Türkiye'nin son hamlesi Almanya'yı ikiye böldü!
Türkiye'nin son hamlesi Almanya'yı ikiye böldü!
FETÖ'nün malikanesinde korku ve sessizlik
FETÖ'nün malikanesinde korku ve sessizlik
Dış basın 15 Temmuz Destanı'nı böyle gördü
Dış basın 15 Temmuz Destanı'nı böyle gördü
Ankara'da ikinci 'Hero' vakası!
Ankara'da ikinci 'Hero' vakası!
SoloTürk İngiltere'de ilgi odağı oldu
SoloTürk İngiltere'de ilgi odağı oldu
IŞİD Musul'da, 3 yıl boyunca çocuklara ne öğretti?
IŞİD Musul'da, 3 yıl boyunca çocuklara ne öğretti?
Darbecilerin yalanlarını deliller çürütüyor
Darbecilerin yalanlarını deliller çürütüyor
Lunaparkta eğlence treni devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
Lunaparkta eğlence treni devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
Venezuela'da sembolik referandum
Venezuela'da sembolik referandum
SON YORUMLANANLAR
İsmail Kahraman'dan Akşener'e 'Kılıçdaroğlu' cevabı
İsmail Kahraman'dan Akşener'e 'Kılıçdaroğlu' cevabı
2017 Hac ve Umre fiyatları belli oldu! İşte ücretlendirme listesi
2017 Hac ve Umre fiyatları belli oldu! İşte ücretlendirme listesi
Suriyeliler ‘büyük oyun’a alet olmayacak
Suriyeliler ‘büyük oyun’a alet olmayacak
NATO, Kuzey Kore'yi kınadı
NATO, Kuzey Kore'yi kınadı
'IŞİD'liler Bağdadi'nin öldüğünü doğruladı'
'IŞİD'liler Bağdadi'nin öldüğünü doğruladı'
İsrailli araştırma merkezi: Katar'dan sonra sıra Türkiye’de
İsrailli araştırma merkezi: Katar'dan sonra sıra Türkiye’de
'Yeni bir darbe girişimini aklından geçiren ölümü göze almış demektir'
'Yeni bir darbe girişimini aklından geçiren ölümü göze almış demektir'
Bebeğini denize atan anne konuştu
Bebeğini denize atan anne konuştu
ABD: IŞİD karşıtı koalisyon toplantısına PYD katılmayacak
ABD: IŞİD karşıtı koalisyon toplantısına PYD katılmayacak
15 Temmuz'un yıldönümünde İncirlik'e yürüyecekler
15 Temmuz'un yıldönümünde İncirlik'e yürüyecekler
Saadet Partisi il yönetim kurulu üyesi avukat tutuklandı
Saadet Partisi il yönetim kurulu üyesi avukat tutuklandı
Erdoğan: Eğer AB kabul etmeyeceğini söylerse...
Erdoğan: Eğer AB kabul etmeyeceğini söylerse...

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları