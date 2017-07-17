17.07.2017 15:24:51

Bakan Ağbal'dan istihdam açıklaması

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Şubat, Mart, Nisan aylarında işsizlik oranlarında düşme olduğunu kaydederek, ''Önümüzdeki dönemde işsizliğin azaltılması, istihdamın arttırılması hükümetimizin en önemli önceliklerinden bir tanesi olmaya devam edecek'' dedi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Ekonomik Gelişmeler ve Ocak-Haziran 2017 dönemi Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşmeleri" konulu basın toplantısı düzenledi. Bakan Ağbal, alınan tedbirlerin 2017 yılına etkisinin 11.9 milyar lira olduğunu kaydederek, bu maliyetin gelecek yıllarda azalacağını söyledi.



Ağbal, alınan tedbirlerin kamu maliyesine etkisinin 2018 yılında 7.4 milyar liraya düşeceğini belirterek, "2019 yılında ise bu maliyet etkisi 6.9 milyar liraya doğru azalacak" şeklinde konuştu.



"TÜRKİYE YENİDEN POZİTİF BİR BÜYÜME DÖNGÜSÜNE GİRMİŞ OLDU"



15 Temmuz darbe teşebbüsü sonrasında ekonomide canlanmayı sağlamak üzere birçok düzenlemeyi hayata geçirdiklerini aktaran Ağbal, "15 Temmuz sonrası ekonomide oluşan belirsizlik ve olumsuzlukları çok hızlı bir şekilde hükümet olarak arka arkaya değiştirdik ve beklentileri olumlu yönde etkiledik. Hükümetimizin aldığı bu tedbirler ve ekonomimizin sağlam temelleri sayesinde 2016 yılının son çeyreğinden itibaren Türkiye yeniden pozitif bir büyüme döngüsüne girmiş oldu" ifadelerini kullandı.



Ağbal, Türkiye ekonomisinin 2016 yılının 3. çeyreğinde 1.3 daralmış olmasına rağmen alınan tedbirler ile son çeyrekte güçlü bir toparlanma yakaladığını ve yüzde 5 oranında büyüdüğünü kaydetti.



Sektörel birçok düzenlemenin yapıldığını ifade eden Ağbal, mobilya sektöründe 2016 yılında satışların yüzde 9 azaldığını, 2017 yılı Şubat-Mayıs aylarında ise mobilya sektöründe satışların yüzde 23 oranında arttığını söyledi. Ağbal, "Sektörel vergi indirimlerinin çok net olumlu gelişmelerini yaşıyoruz. Temmuz 2016'da yüzde 6.7 daralan beyaz eşya sektöründe satışlar Şubat-Mayıs döneminde yüzde 35 oranında arttı. Bu son sektörel anlamda yaptığımız düzenlemelerin doğru olduğunu gösteriyor" dedi.



İssizlik oranlarıyla ilgili olumlu gelişmelerin yaşandığına değinen Ağbal, "Sevindiren bir istihdam verisini almış olduk. Ocak ayında işsizlik oranı yüzde 13'e kadar çıktıktan sonra Şubat, Mart ve Nisan'da işsizlik oranlarının aşağıya geldiğini görüyoruz. Ekonomiyle ilgili almış olduğumuz tüm kararlar istihdam artışını destekleyen önemli faktörler. Önümüzdeki dönemde işsizliğin azaltılması, istihdamın arttırılması hükümetimizin en önemli önceliklerinden bir tanesi olmaya devam edecek" diye konuştu.



Ağbal, 2016 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 0.5 büyüyen yatırım harcamalarının, 2017 yılının ilk çeyreğinde yüzde 2.2 arttığını vurguladı.



BÜTÇE AÇIĞIMIZ 16 MİLYAR LİRA CİVARINDA OLACAKTI



Türkiye ekonomisinin beklentilerin üzerinde bir büyüme sergilediğine dikkat çeken Ağbal, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:



"Ekonomide canlanmaya destek olmak amacıyla hükümet olarak bir karar almıştık. SGK'nın Ocak, Şubat ve Mart aylarına ilişkin vatandaşlarımızın ödemesi gereken SGK primlerini yılın son çeyreğine ertelemiştik. Yaklaşık 9 milyar liralık bir alacaktan Ocak, Şubat ve Mart aylarında vazgeçtik. Bunları Eylül Ekim ve Kasım aylarında tahsil edeceğiz. O yüzden ilk 6 ayda ortaya çıkan 25.2 milyar liralık bütçe açığını bu etki ile düşündüğümüzde bu düzenlemeyi yapmasaydık. Bu SGK primi etkileri olmasaydı o zaman bizim bütçe açığımız 16 milyar lira civarında olacaktı."



Öte yandan özelleştirme gelirleri hakkında da bilgi veren Ağbal, bu yıl itibarıyla 13 milyar TL olarak belirledikleri özelleştirme geliri hedefine baktıklarında, yılın ilk 6 ayında 5,8 milyar TL özelleştirme geliri elde ettiklerini söyledi.



Ağbal, Kamu İktisadi Teşebbüsleri'ne (KİT) ilişkin ise şunları kaydetti:



"Varlık Fonu'na devredilen KİT'lerin 2016 yılına ilişkin temettü ödemelerinin merkezi yönetim bütçesi geliri olarak Hazine'ye aktarılmasına karar verdik. Bugüne kadar 567 milyon TL Hazine gelir kaydetti. Böylece temettü geliri merkezi bütçe geliri olarak bir katkı yapmış olacak."



Yeniden Yapılandırma Kanunu ile toplam 23,2 milyar TL tahsilat yapıldığını bildiren Ağbal, toplamda 96,2 milyar TL bir kamu alacağını yapılandırmış olduklarını ve yıl sonuna kadar vergi artışı yapmayacaklarını belirtti.