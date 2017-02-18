18.02.2017 12:02:46

Bakan Ağbal'dan hayırlı mesaj

Maliye Bakanı Naci Ağbal, vatandaşların bugüne kadar önüne konulan hiçbir seçim sandığında hayır demediğini belirterek, 'İnşallah 16 Nisan'da güçlü bir eveti sandıklardan hep beraber çıkaracağız. Bizim defterimizde 16 Nisan tarihine kadar 'hayır' yok. Bütün cümlelerimizin başı da ortası da sonu da 'evet' olacak' dedi.

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Maliye Bakanı Naci Ağbal, vatandaşların bugüne kadar önüne konulan hiçbir seçim sandığında hayır demediğini belirterek, "İnşallah 16 Nisan'da güçlü bir eveti sandıklardan hep beraber çıkaracağız. Bizim defterimizde 16 Nisan tarihine kadar 'hayır' yok. Bütün cümlelerimizin başı da ortası da sonu da 'evet' olacak" dedi.Bakan Ağbal, Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ı ziyaret ettikten sonra AK Parti Adana İl Başkanlığı'na giderek partilileriyle buluştu.Şanlıurfa'daki terör saldırısını lanetleyerek sözlerine başlayan Bakan Ağbal, 16 Nisan'da yapılacak referandum sürecinden güzel neticeler alacaklarını söyledi.Referandumdan sonra Türkiye'nin önünün açılacağını kaydeden Ağbal, 'evet' sonucu için kapı kapı, mahalle mahalle dolaşılarak değişecek anayasa maddelerinin vatandaşlara anlatılacağını ifade etti.Bakan Ağbal, Türkiye'nin önemli bir süreçten geçtiğini hatırlatarak şunları söyledi:"Türkiye için siyasi tarihimizde adeta bir kırılma, bir eşik niteliğinde bir referanduma gidiyoruz. Türkiye'nin önü açılsın, büyüsün istiyoruz. Türkiye kalkınsın istiyoruz. Çocuklarımız için daha güzel yarınlar, daha güzel gelecekler istiyoruz. Teşkilatı olarak üzerimize düşen temel vazife, hükumet olarak meclisimizin de kabul ettiği bir referanduma giden süreç var. Vatandaşımızın da ne zaman sandık önüne konulsa, ne zaman ülkenin önünü açacak bir teklif olsa bu millet bugüne kadar hiç hayır demedi. Hep evet dedi. Dolayısıyla inşallah 16 Nisan'da güçlü bir eveti sandıklardan hep beraber çıkaracağız. Bizim defterimizde 16 Nisan tarihine kadar hayır yok. Bütün cümlelerimizin başı da ortası da sonu da evet olacak."Maliye Bakanı Naci Ağbal AK Parti İl Başkanlığı ziyaretinin ardından El-Bab şehitleri Piyade Uzman Çavuş Gökhan Kılıç ve Teknik Uzman Onbaşı Emre Mücahit Topal'ın ailelerini evlerinde ziyaret etti.