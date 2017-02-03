SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Bakan açıkladı, doları olan yandı!
03.02.2017 19:10:17

Bakan açıkladı, doları olan yandı!

Dolardaki spekülatif tetiklemenin sürdürülemeyeceğinin anlaşıldığını belirten Ekonomi Bakanı Zeybekçi, önümüzdeki süreçte doların değer kaybetmesinin beklendiğini söyledi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, spekülatif hareketlerle döviz kurunu etkilemenin sürdürülemeyeceğinin anlaşıldığını, bundan böyle kurun kendi dengesine oturacağını belirterek, bu süreçte Merkez Bankasının attığı adımların başarılı olduğunu bildirdi.

Zeybekci, İzmir programı kapsamında Ege İhracatçı Birlikleri tarafından düzenlenen "İhracatın Yükselen Yıldızları Ödül Töreni" öncesinde basın toplantısı düzenledi.

DOLARDA SON DÖNEMDEKİ HAREKETİN BİR GEREKÇESİ YOK

Bakan Zeybekci, kurdaki dalgalanmalarla ilgili bir soru üzerine, kurda son dönemdeki spekülatif hareketlerin bir gerekçesinin olmadığını, kamu maliyesi ve özel sektörün borç çevirme kapasitesine bakıldığında endişeye neden olacak bir durumun olmadığını sıklıkla dile getirdiklerini hatırlattı.

Kurdaki hareketliliğe karşı her zaman "Dokunmamak lazım, müdahale etmemek lazım, piyasa kendi dengeleri içinde bir değer oluşturacaktır. Bu da doğru değerdir." dediklerini kaydeden Zeybekci, şöyle devam etti:

"Ama bu spekülatif hareketlerin, aşırı inmelerin çıkmaların olduğu bir ortamda kur, tüm ekonomiyi, piyasaları rahatsız eder. Tüketimi, enflasyonu, ihracatı da rahatsız eder. Kimseye faydası olmaz. Bugüne kadar gördüğümüz noktada Merkez Bankası ve ekonomi yönetimi, 'dokunmamak lazım' bölümüyle ilgili mutabık kaldı.

SPEKÜLATİF TETİKLEMENİN SÜRDÜRÜLEMEYECEĞİ ANLAŞILDI

Yani dövize Merkez Bankasının satış yaparak, müdahalesi ki bu asla başarılı olabilen bir yöntem olmadı, bu tercih edilmedi. Bu anlamda Merkez Bankasının son dönemde bu yöndeki attığı adımları başarılı ve etkin buluyorum. Şu an itibarıyla artık spekülatif hareketlerle tetiklemenin sürdürülemeyeceği anlaşıldıktan sonra kendiliğinden bir noktaya doğru gidecektir, TL'nin değersizliği üzerindeki bu algı değişecektir.”

TRUMP'IN SÖYLEMLERİNE BAKILIRSA DOLAR DEĞER KAYBEDECEK

ABD'nin yeni başkanı Donald Trump'ın üretim ve ihracat odaklı büyüme söylemlerinin de doların gelecek dönemde değer kaybedeceğine işaret ettiğini kaydeden Zeybekci, "ABD ekonomisi için aşırı değerli dolar sürdürülebilir değildir. ABD ihracatı için teşvik edici değil, üretim ve istihdam için negatif etkileri olacaktır. ABD Merkez Bankası da faiz artıramaz, artırsa bile bu uzun vadeli olamaz. Önümüzdeki dönemde de ABD dolarının değer anlamında ABD ihracatını destekleyici bir noktaya doğru yöneleceğini, değer kaybı şeklinde bir yönelimi olacağını şimdiden görmek lazım. Türkiye'nin de bunu dikkate alması gerektiğine inanıyorum." diye konuştu.



    YORUM YAZ

YORUMLAR

Bebekleri kundaklamak tehlikeli
Bebekleri kundaklamak tehlikeli
Uzmanlar, kundak yapılan bebeklerde yüksek oranda gelişimsel kalça çıkığının görüldüğünü belirtti.
03.02.2017 18:41:18
Borsa haftayı yükselişle tamamladı
Borsa haftayı yükselişle tamamladı
Borsa haftanın son iş gününü yüzde 1,14'lük yükselişle tamamladı.
03.02.2017 18:32:59
Almanlar giderek şişmanlıyor
Almanlar giderek şişmanlıyor
Alman Beslenme Derneği tarafından yapılan araştırmada, ülkedeki 18 ile 65 yaş arasındaki erkelerin yüzde 59'unun, kadınların ise yüzde 37'sinin aşırı kilolu olduğu ortaya çıktı.
03.02.2017 18:18:59
Şimdi 3. Üniversiteye hazırlanıyor
Şimdi 3. Üniversiteye hazırlanıyor
Bedensel engelli Şenay Şide, 3. üniversiteye gitmek için hazırlanıyor.
03.02.2017 18:10:02
Ronaldinho yarın Türkiye'ye geliyor
Ronaldinho yarın Türkiye'ye geliyor
Brezilya futbolunun efsane ismi Ronaldindo, cumartesi günü İstanbul'a geliyor.
03.02.2017 17:30:22
Bursa'da 13 kişi IŞİD üyeliğinden tutuklandı
Bursa'da 13 kişi IŞİD üyeliğinden tutuklandı
Bursa’da, çatışma bölgesine gitmek için hazırlanan IŞİD üyesi 13 kişi tutuklandı.
03.02.2017 17:30:04
3 Bant Bilardo Dünya Kupası Türkiye'de yapılacak
3 Bant Bilardo Dünya Kupası Türkiye'de yapılacak
Türkiye Bilardo Federasyonu tarafından düzenlenen 3 Bant Bilardo Dünya Kupası, 6-12 Şubat tarihlerinde Bursa'da yapılacak.
03.02.2017 17:14:11
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Yusuf Kaplan: Fırat Kalkanı Operasyonu dengeleri bozdu
Yusuf Kaplan: Fırat Kalkanı Operasyonu dengeleri bozdu
Haberleşme faturası en yüksek 10 vekil
Haberleşme faturası en yüksek 10 vekil
Erdoğan'ın tepki gösterdiği sözleri Merkel yine kullandı!
Erdoğan'ın tepki gösterdiği sözleri Merkel yine kullandı!
Emniyet Genel Müdürlüğü: Onlar artık aranmıyor
Emniyet Genel Müdürlüğü: Onlar artık aranmıyor
Donald Trump'tan YPG'li plana fren!
Donald Trump'tan YPG'li plana fren!
Yunanistan 15 Temmuz'dan sonra Türkiye'ye savaş açmayı tartışmış
Yunanistan 15 Temmuz'dan sonra Türkiye'ye savaş açmayı tartışmış
Suriyeli Muhalifler, YPG'yle Rakka'ya girmeye hazırlanıyor iddiası
Suriyeli Muhalifler, YPG'yle Rakka'ya girmeye hazırlanıyor iddiası
HDP Demirtaş'ın cezaevi fotoğrafını paylaştı
HDP Demirtaş'ın cezaevi fotoğrafını paylaştı
4 Arap ülkesinden İran'a çağrı!
4 Arap ülkesinden İran'a çağrı!
Yunanistan'dan Türkiye ve Kardak açıklaması
Yunanistan'dan Türkiye ve Kardak açıklaması
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
Erdoğan ve Yıldırım Merkel'e randevu vermedi mi?
Erdoğan ve Yıldırım Merkel'e randevu vermedi mi?
Şehitliklerde beş vakit ezan okunuyor
Şehitliklerde beş vakit ezan okunuyor
Bursaspor’un amigosuna Erdoğan'a hakaretten hapis
Bursaspor’un amigosuna Erdoğan'a hakaretten hapis
Akıncı ve Anastasiadis'den Kıbrıs görüşmeleri için tarih teklifi
Akıncı ve Anastasiadis'den Kıbrıs görüşmeleri için tarih teklifi
‘Yunanistan, işgal ettiği 18 adayı silah deposu ve karakola dönüştürdü’
‘Yunanistan, işgal ettiği 18 adayı silah deposu ve karakola dönüştürdü’
Karamollaoğlu: Prensipte başkanlık sistemine karşı değiliz ama...
Karamollaoğlu: Prensipte başkanlık sistemine karşı değiliz ama...
İran doğruladı: Balistik füze denemesi yaptık
İran doğruladı: Balistik füze denemesi yaptık
Figen Yüksekdağ: Sözlerimin arkasındayım
Figen Yüksekdağ: Sözlerimin arkasındayım
Türkiye'nin ilk kadın general adayı gözaltında!
Türkiye'nin ilk kadın general adayı gözaltında!
'Trump'ın kararına ses çıkmıyor çünkü...'
'Trump'ın kararına ses çıkmıyor çünkü...'

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları