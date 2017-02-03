03.02.2017 19:10:17

Bakan açıkladı, doları olan yandı!

Dolardaki spekülatif tetiklemenin sürdürülemeyeceğinin anlaşıldığını belirten Ekonomi Bakanı Zeybekçi, önümüzdeki süreçte doların değer kaybetmesinin beklendiğini söyledi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, spekülatif hareketlerle döviz kurunu etkilemenin sürdürülemeyeceğinin anlaşıldığını, bundan böyle kurun kendi dengesine oturacağını belirterek, bu süreçte Merkez Bankasının attığı adımların başarılı olduğunu bildirdi.

Zeybekci, İzmir programı kapsamında Ege İhracatçı Birlikleri tarafından düzenlenen "İhracatın Yükselen Yıldızları Ödül Töreni" öncesinde basın toplantısı düzenledi.

DOLARDA SON DÖNEMDEKİ HAREKETİN BİR GEREKÇESİ YOK

Bakan Zeybekci, kurdaki dalgalanmalarla ilgili bir soru üzerine, kurda son dönemdeki spekülatif hareketlerin bir gerekçesinin olmadığını, kamu maliyesi ve özel sektörün borç çevirme kapasitesine bakıldığında endişeye neden olacak bir durumun olmadığını sıklıkla dile getirdiklerini hatırlattı.

Kurdaki hareketliliğe karşı her zaman "Dokunmamak lazım, müdahale etmemek lazım, piyasa kendi dengeleri içinde bir değer oluşturacaktır. Bu da doğru değerdir." dediklerini kaydeden Zeybekci, şöyle devam etti:

"Ama bu spekülatif hareketlerin, aşırı inmelerin çıkmaların olduğu bir ortamda kur, tüm ekonomiyi, piyasaları rahatsız eder. Tüketimi, enflasyonu, ihracatı da rahatsız eder. Kimseye faydası olmaz. Bugüne kadar gördüğümüz noktada Merkez Bankası ve ekonomi yönetimi, 'dokunmamak lazım' bölümüyle ilgili mutabık kaldı.

SPEKÜLATİF TETİKLEMENİN SÜRDÜRÜLEMEYECEĞİ ANLAŞILDI

Yani dövize Merkez Bankasının satış yaparak, müdahalesi ki bu asla başarılı olabilen bir yöntem olmadı, bu tercih edilmedi. Bu anlamda Merkez Bankasının son dönemde bu yöndeki attığı adımları başarılı ve etkin buluyorum. Şu an itibarıyla artık spekülatif hareketlerle tetiklemenin sürdürülemeyeceği anlaşıldıktan sonra kendiliğinden bir noktaya doğru gidecektir, TL'nin değersizliği üzerindeki bu algı değişecektir.”

TRUMP'IN SÖYLEMLERİNE BAKILIRSA DOLAR DEĞER KAYBEDECEK

ABD'nin yeni başkanı Donald Trump'ın üretim ve ihracat odaklı büyüme söylemlerinin de doların gelecek dönemde değer kaybedeceğine işaret ettiğini kaydeden Zeybekci, "ABD ekonomisi için aşırı değerli dolar sürdürülebilir değildir. ABD ihracatı için teşvik edici değil, üretim ve istihdam için negatif etkileri olacaktır. ABD Merkez Bankası da faiz artıramaz, artırsa bile bu uzun vadeli olamaz. Önümüzdeki dönemde de ABD dolarının değer anlamında ABD ihracatını destekleyici bir noktaya doğru yöneleceğini, değer kaybı şeklinde bir yönelimi olacağını şimdiden görmek lazım. Türkiye'nin de bunu dikkate alması gerektiğine inanıyorum." diye konuştu.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder