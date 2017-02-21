21.02.2017 13:07:23

'Bahriyeli yarim' izleyicilerle buluştu

'Oyun Dükkanı' tarafından uyarlanan Yakup Er'in yönetmenliğini yaptığı 'Bahriyeli Yarim Var' adlı oyun Düzce Belediyesi Kültür Merkezi Celil Yağız sahnesinde izleyicilerle buluştu.

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'Oyun Dükkanı' tarafından uyarlanan Yakup Er'in yönetmenliğini yaptığı 'Bahriyeli Yarim Var' adlı oyun Düzce Belediyesi Kültür Merkezi Celil Yağız sahnesinde izleyicilerle buluştu.Düzce'de sanat faaliyetlerinin yeni yeri Kültür Merkezi devlet tiyatrolarına sahne olmaya devam ediyor. Düzcelilerin büyük ilgi gösterdiği "Bahriyeli Yarim Var" adlı oyun dün akşam Kültür Merkezi'nde sahnelendi. Akşam saatlerinde perdelerini açan oyunu izlemeye Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Özdemir ve İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz ve İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit de izledi.Geleneksel Türk Tiyatrosu motifleriyle süslenmiş tek perdelik sürükleyici bir güldürü olan oyunu olan "Bahriyeli Yarim" Asker arkadaşı Yaşar'ın süt kardeşinden hoşlanan Bahriyeli Şemsi'nin Yaşar'ın izin kağıdını çalarak konağa gitmesiyle başlar. Uzun bir süredir yeğeni Pakize'yi görmeyen Amiral'in de konağa gelmesiyle işler karışmaya başlar. Şemsi her ne kadar işleri yoluna koymaya çalışsa da Yaşar'ın konağa geri dönmesiyle her şey iyice çıkmaza girer.