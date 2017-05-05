06.05.2017 00:13:10

Bahreyn'den Suriye büyükelçisine kınama

Bahreyn Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Abdulkerim Ali'nin, Bahreyn yönetiminin muhaliflere yönelik davranışlarıyla ilgili yaptığı açıklamaları kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ali'nin, "Bahreyn yönetiminin muhaliflere karşı şiddet kullandığı" yönündeki açıklamalarına tepki gösterilerek, bunun ülkenin iç işlerine müdahale anlamı taşıdığı ifade edildi.

Açıklamada, Suriye'deki krize çözüm bulmak için ortak çaba sarf etmenin gerektiği bir zamanda yapılan bu tür açıklamaların sorumsuzca ve yanlış olduğu belirtildi.

Büyükelçi Ali, geçen perşembe Bahreyn yönetimini, ülkedeki muhaliflere karşı şiddet kullanmakla suçlayan açıklamalar yapmıştı.