26.02.2017 21:12:25
Bahreyn'de bombalı saldırı
Ülkenin güneydoğusundaki Cev köyü yakınlarında polis servis aracını hedef alan saldırıda 4 polis yaralandıBahreyn'in güneydoğusundaki Cev köyü yakınlarında polis servis aracını hedef alan saldırıda 4 polisin yaralandığı bildirildi.
İçişleri Bakanlığının sosyal paylaşım sitesindeki hesabından yapılan açıklamada, Cev köyü yakınlarında polis servis aracının geçişi sırasında bombalı saldırı düzenlendiği belirtilerek, terör saldırısında 4 polisin yaralandığı ifade edildi.
Açıklamada, yetkili birimlerin gerekli işlemleri başlattığı kaydedilerek, olaya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.
Saldırının, bu ay ülkede düzenlenen beşinci terör saldırısı olduğu ifade edildi.