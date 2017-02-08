08.02.2017 13:54:46

Bahçesaray'da 'okul sütü' dağıtımı

Milli Eğitim, Gıda, Tarım ve Hayvancılık ile Sağlık bakanlıklarınca ortaklaşa yürütülen 'Okul Sütü Programı' kapsamında Van'ın Bahçesaray ilçesinde de öğrencilere süt dağıtımına başlandı.

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Milli Eğitim, Gıda, Tarım ve Hayvancılık ile Sağlık bakanlıklarınca ortaklaşa yürütülen 'Okul Sütü Programı' kapsamında Van'ın Bahçesaray ilçesinde de öğrencilere süt dağıtımına başlandı.Milli Eğitim, Gıda Tarım ve Hayvancılık ile Sağlık bakanlıklarının işbirliği içerisinde anaokulu ve ilkokullarda uygulanan 'Okul Sütü Programı', Van ve ilçelerinde devam ediyor. Bahçesaray Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kasım Erva'nın da katılımıyla okullarda süt dağıtımı başladı. Müdür Erva, okul sütü programının ilkokul çağındaki öğrencilere süt içme, sağlıklı ve dengeli beslenme alışkanlığı kazandırılması için 2011-2012 eğitim öğretim yılında başlatıldığını anımsatarak, programın bu sene 6. yılına girdiğini belirtti. Öğrenci ve velilerin programdan memnun olduğunu dile getiren Erva, imkânlar el verdiği ölçüde okul sütü programını hem devam ettireceklerini hem de genişleteceklerini söyledi. Müdür Erva ve öğretmenler, süt dağıtımdan sonra öğrencilerle birlikte süt içti.