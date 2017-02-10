10.02.2017 10:18:17

Bahçeli'ye soruldu: Ya hayır çıkarsa...

MHP'nin 48'inci kuruluş yıl dönümününde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçeli'ye 'hayır' çıkma ihtimali ve erken seçim soruldu.

Al Jazeera'den Gonca Şenay'ın habeeri:



Gazetecilerin Bahçeli'nin referanduma ilişkin değerlendirmelerinde "Ülkenin bekası" vurgusu yaptığını hatırlattı ve "Hayır çıkarsa, bu sistem geçmezse ne olur?” diye sordu. Bahçeli'nin yanıtı şöyle oldu:

“Karmakarışık olur Türkiye. Bundan yararlanmak isteyen çevreler çıkabilir.”

MHP lideri, bu sorunun sistem geçerse şeklinde tersinden de düşünülmesi gerektiğini de söyledi.



ERKEN SEÇİM...

“Erken seçim ciddiye alınır bir yaklaşım olmaz”

Referandum sonuçlarına ilişkin tartışılan bir diğer başlık da erken seçim. Üstelik erken seçimin evet de çıksa hayır da çıksa gündeme geleceği Ankara kulislerinde çok sık dile getiriliyor. Referandumdan “Evet” çıkarsa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uygulama için 2019'a kadar beklemek istemeyeceği, o yüzden de erken seçime gidileceği, bu senaryonun bir bölümü. Hayır çıkması durumunda ise iktidarın güven oyu almak isteyeceği, o yüzden de erken seçimin kaçınılmaz olduğu iddiası ise senaryonun bir diğer ayağı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise iki ihtimalin sonunda dile getirilen erken seçim seçeneğini “ciddiye alınır” bulmadığını söyledi.

“Evet de hayır da olsa başka senaryolar üzerinden Türkiye'yi seçime götürme çok ciddiye alınır bir yaklaşım olmaz. Türkiye'yi senaryolara kurban etmemek lazım.”

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