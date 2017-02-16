16.02.2017 10:37:59

'Bahçeli’ye sahte suikast yapılacak, MHP'deki muhalifler tutuklanacak'

Referandum için 'hayır' propagandası yapan Aydınlık Gazetesi, MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye sahte bir suikast yapılacağını ve bu bahane ile MHP'deki muhaliflerin tutuklanacağını yazdı. Bahçeli, 12 Şubat'ta verdiği 'Erdoğan'ın yanındayız' mesajı sonrasında hayır cephesinin hedefindeydi...

TİMETURK | HABER MERKEZİ



Gazete yazarlarından Sabahattin Önkibar, "iktidar büyük bir algı ve dezenformasyon taaruzuna geçeceğini" iddia etti.

"Altını çizerek yazıyorum, Bahçeli'ye çakma bir suikast bile gündemdedir" diyerek, konu iel ilgili net bilgilere sahip olduğunu düşündüren Önkibar, "Amaçları bu sözde suikast ile Bahçeli'yi mağdur konumuna sokup karşıtlarını töhmet altında bırakmak" dedi.

Önkibar, iddialarına şu şekilde devam etti:

"SUİKAST OLACAK"

"Naylon bu suikast sonrasında FETÖ'nün yaptığı gibi bir-iki itirafçı uydurup güya onların vereceği isimlere tutuklamalar yapacaklar…"

"OLMASA BİLE..."

"Suikast tiyatrosunu beceremeseler bile Bahçeli'ye suikast hazırlığı iddiasıyla operasyon yine kesindir."

AKŞENER'İ UYARDI

"Bugünden itibaren başta Meral Akşener ve bütün muhalif önder isimler, uydurulacak bir iftira ile karalanıp tutuklanmaları gündemdedir."

"KİTABIMI DA İŞİN İÇİNE KATACAKLAR"

"Keza Atatürkçü bir istihbarat mensubundan öğrendiğime göre bizim son kitabımızı da güya Bahçeli'ye karşı kurulan kumpasın(!) organize enstrümanı şeklinde sunacaklar."

NE OLMUŞTU?

Önkibar'ın 'Devlet Bahçeli ve Ülkücüler Hakkında Her Şey' adlı kitabı toplatılmıştı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yine Önkibar'ın bir köşe yazısı sebebiyle kendisine dava açmıştı.

Söz konusu kitap da yine Bahçeli'nin Önkibar'a açtığı davalar sonucunda piyasaya çıkmadan Ankara 6. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kararıyla toplatılmıştı.

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