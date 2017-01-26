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Bahçeli: 'Türklüğün bekası için 'evet' diyoruz'
26.01.2017 21:20:26

Bahçeli: 'Türklüğün bekası için 'evet' diyoruz'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, referandumda Türklüğüm bekası için 'evet' diyeceklerin kaydederek, 'MHP devlet ve millet varlığının güvenli bir şeki

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, referandumda Türklüğüm bekası için 'evet' diyeceklerin kaydederek, "MHP devlet ve millet varlığının güvenli bir şekilde istikbale taşınması için 'evet' diyecektir" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Referandum arifesinde bazı kişilerin kriz fırsatçılığı yaptığına değinen Bahçeli, "Yeni bir referandumun arifesindeyiz. Türk milletinin şaşmaz ve isabetli iradesi bir kez daha tecelli edecektir. Bu anı sabırla beklemeliyiz. Makyavel, "fırsat kaçırılmayacak kadar güzeldir", diyordu. Kaos kuluçkasına yatıp felaket üretmeye niyetlenenler şimdilerde fırsat kolluyor. Neyin fırsatı kollanıyor diye soracak olursanız, derim ki; kutuplaşmanın, krizin, kamplaşmanın, karanlığın, kavganın, kargaşanın 18 Maddelik Anayasa Değişiklik Teklifinin TBMM'de kabul edilmesiyle sırayı Cumhurbaşkanı'nın onayı, peşinden de Referandum safhası alacaktır. Referandum üzerinden milleti fikir ve duygu planında ayrıştırmayı amaçlayan profesyonel nifakçılar kampanyalarına çoktan başladılar. Bir yanda evet, diğer yanda hayır diyenler devamlı surette tahkim edilirken, cepheleşme ve siyasal çatlaklar da derinleşmektedir. Anayasa değişikliğindeki maksat yürürlükteki hükümet etme sistemini tıkayan, kırılmasına ve dağılmasına neden olabilecek engelleri aşmaktır" ifadelerini kullandı.

"EGEMEN OLAN MİLLET, BİZZAT KENDİ KADER VE GELECEĞİ HAKKINDA KARAR VERECEKTİR"

Milletin kendi geleceğine kendisinin karar vereceğini vurgulayan Bahçeli, "Söz ve yetki Türk milletinindir. Egemen olan millet, bizzat kendi kader ve geleceği hakkında karar verecektir. Peki, rahatsızlık niyedir? Toplumdaki değişim dinamiklerini fark eden siyaset aklının devlete kişilik kazandıran hukuki çerçeveyi belirlemesi doğal, hatta zorunludur. Kaldı ki bunun nihai onay mercii Türk milletidir. Çareyi vesayet odaklarında, yabancı güçlerin emellerinde değil, millette gördük. Sahip olduğumuz siyaset aklı; dağınıklığı birleştiren gücü, meseleyi kavrayan özü, nefsin azgınlığını durduran kudreti temsil etmektedir. Devletin ayağa düşürülmemesi, milletin arada kaynayıp gitmemesi, vatanın hür ve bağımsız olarak devamı için müdahale gerekiyordu. Yüksek hedefleri benimsedik. Siyasi ahlak ve uzlaşmayla millete giden yolları araladık. Çarpık niyetlere karşı bütünleşip netleştik. Kütük yontula yontula kitap oldu da, iftirayı meslek edinmiş, isnat, itham ve ilkel dürtüleri kılavuz yapmış çevreler bir türlü uslanmadı" mesajlarını paylaştı.

"BİZDE TABAN YOKTUR, DAVA ARKADAŞLARIMIZ VARDIR"

"MHP tabanı" diye bir tabir olmadığını ülkücü şuurun hakim olduğunu ifade eden Bahçeli, "Bunlar diyor ki, MHP'nin tabanı ile tavanı farklı düşünüyor! Dün söylenenler bugün inkar ediliyor, keskin dönüşler oluyormuş. Tekrar hatırlatıyor, yeniden söylüyorum: Biz de taban yoktur, dava arkadaşlarımız vardır. Biz de tavan yoktur, ülkücü şuur hakimdir. Münkir ile mümin yan yana gelmez; ama yalanla doğruyu aynı kazana atıp Türkiye'yi ateşe vermek isteyenler hep diz dize, yanak yanağadır. MHP'li görünüp, ülkücü kisvesinde dolaşan küçük bir sözde muhalif azınlık kişisel heves ve hedefleri için olmadık oyunlar içindedir. Bunlar; fitne çağcılar, elinde ülkücü kanı bulunan aydınlıkçılar, Kandil beslemeleri, FETÖ'cüler, çeyrek aydınlar,CHP ve HDP'yle birliktedir. Televizyonlarda MHP hakkında atıp tutuluyor. Gazeteleri açıp okuyorum, MHP'yi kesip biçiyorlar. Hepsi hücuma geçmiş MHP'nin üstüne oynuyor. Çok şükür çiğ süt içmedik ki karnımız ağrısın; yönümüz doğru, siyasetimiz doğrudur.Şimdi şu teklifim herkes tarafından da dikkate alınmalıdır" ifadelerini kaydetti.

"MHP DEVLET VE MİLLET VARLIĞININ GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE İSTİKBALE TAŞINMASI İÇİN 'EVET' DİYECEKTİR"

Bahçeli, referandumda Türklüğüm bekası için 'evet' diyeceklerin kaydederek, "Biz yanlış yapmıyoruz ki telaşa kapılalım. Biz millet için 'evet', devlet için 'evet', Cumhuriyet için 'evet', Türklüğün bekası için 'evet' diyoruz. Yüz yıl sonra aynı noktaya gelmek diye bir şey olmaz. Bu durum aslında, yüzyıl sonra aynı noktada kalmış olmanın fark edilmemiş ayıbıdır. Ayıp varsa gidereceğiz, ayıplı siyasetin elinden kozlarını millet iradesiyle alıp birlikte Türk milleti olduğumuzu tescilleyeceğiz. Dünya atımızın nalları altında ezildi. Kaç haçlı sefer göğsümüze çarpınca kesildi. Yine kesilecek, yine mütecaviz saldırılar kırılacak. Kudret ve zafer miras kaldı dedelerimizden. Bu mirası yaşatmak, daha büyüklerini yeşertmek için evet, yine 'evet'. MHP devlet ve millet varlığının güvenceye alınıp güvenli bir şekilde istiklal içinde istikbale taşınması için 'evet' diyecektir" dedi.

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