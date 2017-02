19.02.2017 21:16:35

'Bahçeli sistemin tıkanıklığını gördü'

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 'MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli, sistemin tıkanıklığını gördü, ülkenin çok daha ileri gitmes

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli, sistemin tıkanıklığını gördü, ülkenin çok daha ileri gitmesi gerektiğini gördü ve anayasa değişikliği teklifimizle ilgili olumlu tavrı koydu ve gereğini yapıyor" dedi.AK Parti Bozüyük İlçe Danışma Meclisi Toplantısına katılan Bakan Arslan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin neden gereğini yaptığını kendi kanaatiyle açıklayarak, "MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli, sistemin tıkanıklığını gördü, ülkenin çok daha ileri gitmesi gerektiğini gördü ve anayasa değişikliği teklifimizle ilgili olumlu tavrı koydu ve gereğini yapıyor. Daha önce hükümette görev aldı, devlet idare etmenin ne demek olduğunu sorumluluk alarak gördü. Bakın, bugüne kadar sorumluluk alanların hepsi, 'tek merkezden yönetilmeli bu ülke, çift başlılık ülkeye zarar veriyor' dedi. Kim söylemiyor? Kılıçdaroğlu söylemiyor. Bu ülke ona bir defa sorumluluk verdi. Verildiği sorumluluk dönemindeki hastanelerin durumu herkesin malumu. O yüzden millet, 'SGK, hastaneleri yönetmeyene ben ülke yönetimi hiçbir zaman teslim etmem' dedi. Bu millet, yönetimin kime verilip verilmeyeceğini çok iyi bildiği için onu başa getirmez" diye konuştu."BİZ, YAPAMAYACAĞIMIZ ŞEYİ SÖYLEMEYİZ, SÖYLEDİĞİMİZ ŞEYİ DE KESİNLİKLE YAPARIZ"Bakan Arslan, yapamayacakları şeyin sözünü asla vermediklerine dikkat çekerek, "Anayasa değişikliğini AK Parti olarak sadece biz söylemedik. Bütün hükümetler, bütün partiler özellikle seçim beyannamelerinde ve vatandaşın karşısına geçerken söylediler. Ama aramızda bir fark var. Biz, yapamayacağımız şeyi söylemeyiz, söylediğimiz şeyi de kesinlikle yaparız. İşlerle ilgili de böyle. Cumhurbaşkanımız da, Başbakanımız da diyor ki, 'Ey bakan, ey teşkilat başkan yardımcısı, ey milletvekili, ey belediye başkanı, ilçe başkanı, ilçe belediye başkanı, kadın kolları, gençlik kolları vatandaşın karşısına gittiğiniz de yapamayacağınız şeyin sözünü vermeyin. Ama sözü de verdiyseniz gereğini yerine getirin.' Biz böyle bir kültürden geliyoruz ve büyüklerimizden de böyle görüyoruz. Onun için biz diyoruz ki, 'biz millete söz verdik, gereğini yapacağız.' Onlar da söz verdiler ama onlar da her zamanki gibi işleri bitti unuttular. Biz unutmadığımız için 316 milletvekili, millete verdiğimiz sözün gereğini yerine getirmek için irademizin arkasında durduk, imzamızın arkasında durduk mecliste sabahlara kadar kavga da dahil olsa bu değişiklik teklifini yasalaştırıp sizin önünüze getirdik" dedi."BİZİM 16 NİSAN'DAKİ KARARDAN ZERRE KADAR ŞÜPHEMİZ YOK""Bizim 16 Nisan'daki karardan zerre kadar şüphemiz yok" diyen Arslan, şöyle devam etti:"Şimdi her yerde diyoruz ki, 'bu değişiklik kesinlikle geçecek, 16 Nisan'da kesinlikle evet çıkacak.' Bize, 'yahu siz nereden biliyorsunuz, siz kendinizi milletin yerine koyuyorsunuz. Dünden karar vermişsiniz' diyorlar. Biz, 'hayır biz dünden karar vermedik. Biz bunu tecrübeyle söylüyoruz' diyoruz. Hangi tecrübe? 15 yıldır her ne yaparsak, her ne karar alırsak, sokaktaki vatandaştan başlayarak mahalle temsilcimizle, sandık sorumlumuzla, ilçe yönetimimizle, il yönetimimizle, belediye başkanlarımızla, belediye meclis üyelerimizle, il genel meclis üyelerimizle hep istişare ediyoruz. İstişarenin sonunda ortak aklın ürünü olarak bir kararı ortaya çıkarıyoruz ve o kararı da 15 yıldır ne zaman milletimizin önüne götürdüysek, milletimizin hep sonuna kadar destek verdi, hep güçlü bir şekilde arkamızda durdu karar verdi. Onun için bizim 16 Nisan'daki karardan zerre kadar şüphemiz yok."BİLECİK'E MÜJDELERBakan Arslan, Bozüyük'e de bir müjde vererek, şöyle konuştu:"Bilecik'in de Bozüyük'ün de bir problemi kalmadı. Ama sayın vekilimiz, 'Bozüyük-Söğüt yolu bizim için çok önemli. Bu yolun programa alınması ve yapılması önemli' dedi. Değerli vekilim, değerli başkanlarım, bizim global diye bir program var. İnşallah bunu oraya koyup, bunu bu sene başlatacağız. Ancak bununla da yetinmiyoruz. Söğüt-İnhisar yolunun da proje çalışmalarını başlatacağız. En azından projesi elimizde olsun. Dodurga yolu için de, oranın güzergahıyla ilgili zorluk var ama onun da projesini çalışalım. Projeyi çalışıp, değerlendirip öyle konuşalım."Programa, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı ve diğer ilgililer de katıldı.(İsmet Cep - Kadir Çetin / İHA)