02.03.2017 15:20:21

Bahçeli, miting startını Elazığ'dan verecek

MHP Elazığ İl Başkanı Oğuzhan Demir, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılacağı ve 9 ilde yapılması planlanan mitinglerin ilkinin Elazığ'dan başlayacağını söyledi.

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MHP Elazığ İl Başkanı Oğuzhan Demir, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılacağı ve 9 ilde yapılması planlanan mitinglerin ilkinin Elazığ'dan başlayacağını söyledi.İlk etapta referandum çalışmaları için 9 ilde miting yapacak olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, startı Elazığ'da verecek. MHP Elazığ İl Başkanı Oğuzhan Demir, düzenlediği basın toplantısında yapılacak çalışmalarla ilgili bilgi verdi.MHP Genel Merkezinin Anayasa değişikliği ile ilgili bilgilendirme toplantılarına başlandığını ve 40 ilde yapılmasının kararlaştırıldığını belirten MHP Elazığ İl Başkanı Oğuzhan Demir, " İlimizde 11 Mart Cumartesi günü 13.30'da Belediye Kültür ve Kongre Merkezi'nde Genel Başkan Yardımcımız ve Mersin Milletvekilimiz Oktay Öztürk, MYK Üyesi ve İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu ve MYK Üyemiz Adem Özbay'ın katılımlarıyla genişletilmiş siyasi bilgilendirme toplantısı yapılacak" dedi.Bahçeli 18 Mart'ta Elazığ'daMiting programlarının ise ilk etapta 9 ilde yapılmasının kararlaştırıldığını ifaden eden Demir, "İlk miting ise 18 Mart 2017 Cumartesi günü saat 13.00'de Elazığ İstasyon Meydanında yapılacaktır. MHP'nin ilk mitinginin Elazığ'da başlatılması şehrimiz ve teşkilatımız adına bizi onurlandırmıştır. İnşallah bizler de mitingimizi muhteşem bir şekilde gerçekleştirip, kutlu yürüyüşün meşalesini Elazığı'mızda Çanakkale zaferimizin 102. yıl dönümünde Çanakkale ruhuyla tutuşturup, Türk milletinin geleceğine ışık tutmasına vesile olacağız" diye konuştu.