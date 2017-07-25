25.07.2017 11:31:23

Bahçeli: İsrail Harem-i Şerif'ten çekilmelidir!

MHP Lideri Devlet Bahçeli, İsrail'in Mescid-i Aksa ihlalleri ve Filistinlilere yönelik tutumuna ilişkin açıklamada bulundu.

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

Mescid-i Aksa'nın kısıtlamalara maruz kalması İsrail'in gerçek yüzünü bir kez daha gözler önüne sermiştir. İsrail'in yöntemi terörden farksızdır. İslam dünyasının gevşek duruşu son derece düşündürücüdür. Katar krizini tırmandıran körfez ülkeleri neden ürkektir. Maalesef İslam eleminin dayanışma gücü zayıftır. Herkse birbirini kuyusunu kazmaktadır. Cumhurbaşkanı Erdoğan vasıtasıyla Türkiye tavrını göstermiştir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan körfez ülkelerini kapsama alan seyahatinde İsrail vandallığını da gündem getirmiştir. Hiçbir hain emeller Haremi Şerif'i kirletemeyecektir. Müslüman Türk milleti oynanan oyunum farkındadır. İsrail yanlıştadır. Utanç verici bir şekilde krize yatırım yapmaktadır. İsrail musallat olduğu haremi şeriften derhal çekilmelidir. Kıblesizlere ilk kıblemizi yok ettiremeyiz. Mabetlerimizi çiğnettiremeyiz. Bunu yaparken haklıyken haksız duruma düşemeyiz.

ALPEREN OCAKLARINA TEPKİ

Musevi vatandaşlarımıza ait mabetlerin tahrip edilmesini kabul edemeyiz. İsrail gibi davranamayız. Yanlışa yanlışla karşılılık veremeyiz. Türkiye'deki sinagoglara yapılacak en ufak saldırı elimizi zayıflatmakla kalmayacak din özgürlüğüne saldırı olacaktır. Son günlerdeki bazı olayları endişeyle seyrettiğimi söylemek isterim. Bu vesileyle İsrail saldırganlığını kınıyorum.