11.02.2017 19:04:42

Bahçeli, hangi dizileri izliyor?

Hürriyet'en Umut Erdem'in sorularını yanıtlayan Bahçeli, futbol ve dizi dünyasına dair yorumlarda bulundu.

Ahmet Çakar'ı takip ettiğini söyleyen Bahçeli, hangi dizileri izlediğini de açıkladı.



İşte o röportajın ilgili kısmı:



Sabaha kadar kendi kendimle konuşuyorum dediniz ya… Canınız sıkıldığında ne yapıyorsunuz?

- Kendi kendime tartışıyorum. TV'ler ona cevap veriyor, çok güzel dizi filmler var. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ı izliyorum. ‘İçeride' revaçta ama o dizide çok şiddet var. Aynı saatlere denk geliyor bazıları. Cesur ve Güzel'i de takip ediyorum. Perşembe günü olduğu için.

Fenerbahçe–Beşiktaş derbisini izlediniz mi?

- Üç büyüklerin (Fenerbahçe- Galatasaray- Beşiktaş) maçını seyretmek yerine Ahmet Çakar'ı dinlemek daha faydalı. (Gülüyor) Yerden yere vuruyor. Hem ağır sözler söylüyor hem de sizin görmediğinizi o bir otoriter hakem gözüyle görüyor. Tadı kaçtı ama…

Dizilerde oyunculuğunu beğendiğiniz biri var mı?

- Valla Cesur ve Güzel'deki hanımefendi. Tuba Büyüküstün. Evet, o. İyi bir oyuncuya benziyor. Eşkıya Hükümdar Olmaz'da oradaki dört beş tane oyuncu var, başrol oynayanlar.

TRT'de Abdülhamid ile ilgili dizi yayınlanacakmış.

- Torunu Sultan Hanım (2. Abdülhamit'in torunlarından Nilhan Osmanoğlu) oynamasın da… (Gülüyor)

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