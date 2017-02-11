Bahçeli, hangi dizileri izliyor?

Ahmet Çakar'ı takip ettiğini söyleyen Bahçeli, hangi dizileri izlediğini de açıkladı.
İşte o röportajın ilgili kısmı:
Sabaha kadar kendi kendimle konuşuyorum dediniz ya… Canınız sıkıldığında ne yapıyorsunuz?
- Kendi kendime tartışıyorum. TV'ler ona cevap veriyor, çok güzel dizi filmler var. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ı izliyorum. ‘İçeride' revaçta ama o dizide çok şiddet var. Aynı saatlere denk geliyor bazıları. Cesur ve Güzel'i de takip ediyorum. Perşembe günü olduğu için.
Fenerbahçe–Beşiktaş derbisini izlediniz mi?
- Üç büyüklerin (Fenerbahçe- Galatasaray- Beşiktaş) maçını seyretmek yerine Ahmet Çakar'ı dinlemek daha faydalı. (Gülüyor) Yerden yere vuruyor. Hem ağır sözler söylüyor hem de sizin görmediğinizi o bir otoriter hakem gözüyle görüyor. Tadı kaçtı ama…
Dizilerde oyunculuğunu beğendiğiniz biri var mı?
- Valla Cesur ve Güzel'deki hanımefendi. Tuba Büyüküstün. Evet, o. İyi bir oyuncuya benziyor. Eşkıya Hükümdar Olmaz'da oradaki dört beş tane oyuncu var, başrol oynayanlar.
TRT'de Abdülhamid ile ilgili dizi yayınlanacakmış.
- Torunu Sultan Hanım (2. Abdülhamit'in torunlarından Nilhan Osmanoğlu) oynamasın da… (Gülüyor)