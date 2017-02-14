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Bahçeli eleştirilere cevap verdi
14.02.2017 19:33:29

Bahçeli eleştirilere cevap verdi

MHP lideri Devlet Bahçeli, sosyal medyadan gündem ve referandumla ilgili açıklamalarda bulundu

İşte Bahçeli'nin sözleri;

"16 Nisan'da yapılacak Anayasa referandumu öncesi Türkiye marazi tartışmalarla kilitlenmiş, maksatlı soru ve sorgulamalarla boğulmuş durumda. Usta provokatörler, uzman bozguncular,icazetli spekülatörler,kuyruğu dik tutmaya çalışan müşfik kisveli münafıklar son kozlarını oynuyorlar."

"Uzun bir kıştan sonra buzlar altında filizlenen otlar gibi kara kampanya mucitleri referandum bahanesiyle tekrar meydana üşüştüler. Akıllarda MHP, ağızlarda MHP. Hep aynı soru! Müflis cenah acaba referandumda MHP'liler ne diyecek, ne karar verecek sorgulaması yapıyor."

"Dingilinden fırlayıp kontrolsüzce seyreden tekerin akıbeti neyse hakkımızdaki mesnetsiz değerlendirmelerin nezdimizdeki itibarı aynıdır. Türk milletiyle bağını koparmış, demokrasinin erdemiyle kalp rabıtasını bozmuş kim varsa tercihimizi yokluyor, bizimle ilgili yorum yapıyor."

"BAYRAĞI BUGÜN ELE ÇİZEN YARIN YELE VERİR"

"Demokratik nitelikli samimi ve safiyane eleştiriler dışındakiler elbette bizim için yok hükmündedir. Varlık içinde yokluk acı bir sondur! Kimileri kalkıyor ışıksız otellerde gürültü çıkarıp, bitmiş ve tükenmişlikleriyle çaresizliğin ve çamurluğun limanına demir atıyor."

"Bunlar avuç içlerine kınadan bayrak yaparak sözüm ona sanal gündemde yer tutmaya, çürümüş zihinleriyle ayakta durmaya çalışıyor. Anlayana;bayrağı bugün ele çizen yarın yele verir.Halbuki bayrak şereftir, bağımsızlık sembolüdür;ancak baş tacı edilir,zirvelerle taçlanır."

"HELE BİRİLERİ VAR Kİ..."

"İstikbalsiz bir hayatın bütün ağırlığını sırtında taşıyanların ikide bir gizlendikleri kaos örtüsünden başlarını çıkarması nafile çabadır. Yüzlerinden kötülük ruhu bir elmastan taşan ışık gibi parlayanların ne davaya,ne devlete,ne de büyük milletimize en ufak hayırları dokunmaz."

"Hele birileri var ki, kalpleri nedamet ve yeis içinde çarpması gerekirken Anadolu'ya hayır turuna çıkma kararları hayret ve ibret vericidir. Bir ara zamanlarını boşa harcayıp her işten kaytaranlar, araya kaynak yapıp mücadeleden kayış atanlar şimdilerde yollara düşeceklermiş."

"BUNLAR İLK İSTASYONDA İNMİŞLER, İLK HENDEKTE DÜŞMÜŞLERDİR"

"Bir gün övdüklerini göklere çıkaracak kadar heyecan duyanların,diğer gün yerip yerin dibine geçirme hevesleri kurnazlık ve karakter zaafıdır. Davamızda ileri hamlelere ayak uyduramayanların gözleri daima arkadadır. Ve bunlar ilk istasyonda inmişler, ilk hendekte düşmüşlerdir."

"Ülkülerimize ulaşılması için fedakarca emek veren özverili ve tutkulu arkadaşlarım gerçek dava ve değer simgeleridir. Onlar aynı yerindedir. Yerinde olmayan dönenler, satanlar, sapanlar, sövenler ve de savrulanlardır. Bize düşen de onlara yolunuz açık olsun demektir.Kötü gören kötü gösterir. Tıyneti iyi olanın niyeti iyidir. Fikri berrak ve oturaklı olanın kötülüğün fiili bekçisi olması beklenmemelidir."


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