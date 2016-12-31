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31.12.2016 15:43:20
Bahçeli'den yeni yıl mesajı
Bahçeli'den yeni yıl mesajı
Bahçeli'den yeni yıl mesajı
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Öldürülen Yunan Büyükelçisi'nin katili polis çıktı
Brezilyalı yetkililer, kendisinden haber alınamayan Yunan Büyükelçi’nin eşi ile yasak ilişki yaşayan Brezilyalı bir polis tarafından öldürüldüğünü açıkladı.
31.12.2016 15:51:00
Başkan Fatma Şahin'in basın danışmanı göreve döndü
Aile Bakanlığı tarafından açığa alınan ve soruşturma geçiren Gaziantep Büyükşehir Başkanı Fatma Şahin'in basın danışmanı Nuraydın Arıkan memuriyet görevine geri döndü.
31.12.2016 15:30:45
2017'de Fransa'ya seçimler damgasını vuracak
Fransa'yı 2017 yılında bekleyen en önemli gelişme cumhurbaşkanlığı seçimleri olacak.
31.12.2016 15:10:23
Büyükelçi saldırganının telefon şifresi Apple'dan istenecek
Rus büyükelçiyi katleden Altıntaş'ın telefonunun şifresinin Apple'dan talep edileceği belirtiliyor.
31.12.2016 14:56:51
Karakola bombalı saldırıya ilişkin 2 gözaltı
Mardin’de Cevizlik Jandarma Karakolu’na yönelik bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıya ilişkin düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
31.12.2016 13:30:28
Adil kullanım kotası seneye kaldırılacak
İnternette adil kullanım kotasının 2018 yılında kaldırılacağı açıklandı.
31.12.2016 13:30:19
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2016 yılında Beşiktaş, Galatasaray Odeabank’ın şampiyonluklarının yanı sıra düşen uçak kazaları gibi üzücü olaylar da yaşandı.
31.12.2016 13:24:01
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