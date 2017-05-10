SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Bahçeli'den Taha Akyol'un notuna cevap
Bahçeli'den Taha Akyol'un notuna cevap
10.05.2017 21:46:05

Bahçeli'den Taha Akyol'un notuna cevap

MHP lideri Devlet Bahçeli, Hürriyet yazarı Taha Akyol'a Twitter'dan yüklendi.

Taha Akyol, bugünkü köşe yazısında MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın Sedat Ergin'e yönelik olarak kullandığı ''Kendini Türkiye'nin en büyük gazetesi sanan bir boyalı magazin mevkutesi, 2016 Ekim'den bu yana işi-gücü bırakıp MHP aleyhtarlığına soyunmuştur" sözlerinin ardından Devlet Bahçeli'ye özel bir not bırakmıştı.

Twitter'dan bu konuda açıklama yapan MHP lideri Bahçeli, Taha Akyol'a sert cümlelerle tepki gösterdi.

Bahçeli, "Semih Yalçın davasında zerre kırıklığı olmayan bir inanmışlıktadır. Peki, sen hiç aynaya bakarak kendini tarttın mı?" dedi.

Bahçeli açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Hürriyet Gazetesi Yazarı Taha Akyol bugünkü köşesinde şahsıma özel not yazmış. Yazdıklarını okudum. Beş paralık feneri, o kadar yanışı var! Bu sakil ve silik kalem sahibi, Genel Başkan Yardımcımız E.Semih Yalçın'ı kast ederek, “ismini zikretmeye tenezzül etmedim” diyor.Taha Akyol bilesin ki, senin ismini anmaya layık bulmadığın dava arkadaşım E.Semih Yalçın'a dil uzatman bir kere harcın ve haddin değildir.

SEN HİÇ AYNAYA BAKARAK KENDİNİ TARTTIN MI?

Kaldı ki, senin hiçbir ülkücü üzerinde kanaat yürütme, yorum yapma, fikir paylaşma hakkın yoktur. Sen kim E.Semih Yalçın'a hakaret kimdir? Değerli dava arkadaşım E.Semih Yalçın davasında zerre kırıklığı olmayan bir inanmışlıktadır. Peki, sen hiç aynaya bakarak kendini tarttın mı?

Atalar boşuna söylememiş: Aç koyma hırsız olur, çok söyleme yüzsüz olur, çok değme arsız olur. Taha Akyol sen bunlardan hangisisin?

NOTUNU AYNEN İADE EDİYORUM

Y.Has Hacib diyor ki: “Terbiyesiz kişiden uzak dur, kaç; terbiyeli kişiye benden bin alkış.” Terbiyesizden kaçmayacak,maskesini indireceğiz. Fikir dönekliğinin nişanesi bir kalem ve karakter zaafının E.Semih Yalçın ismini ömrü boyunca aklından çıkaramayacağı günler yakındır. Y.Has Hacib yine şunu söylemiş: “Dinginlik ve tevazu aklın tavrıdır; akılsız insanlar tümden yılkıdır.” Yılkıdan adam çıkmaz ,ahlak görülmez. Hafıza kayıtlarımızdan çoktan düşmüş Taha Akyol'un özel notunu aynen iade, kendisini de layık olduğu yokluk ve hiçliğe havale ediyorum."

TAHA AKYOL NE YAZMIŞTI?

"DEVLET BAHÇELİ'YE NOT: Bu sütunda ismini zikretmeye layık görmediğim, muhatap almaya tenezzül etmediğim bir partiliniz bana, Sedat Ergin'e ve Doğan Yayın Grubu'na ancak kendisine yakışan seviyesiz bir dille saldırdı.

Referandum yazılarımızda MHP'ye eleştiri bile yöneltmemiş, sadece referandum rakamları ve araştırma kurumlarının bulguları üzerinden analiz yapmıştık. Ülkücü taban önemli oranda hayır oyu vermişti.

Buna tepkisi küfretmek, çamur atmak oldu; mukabil bir araştırma, bilimsel bir analiz sunamadı.

Çünkü yazdıklarımız bilimsel verilere dayanıyordu.

Bu tür analizler için geçmişte Bahçeli'nin telefon açıp teşekkür ettiği de olmuştu.

Sayın Bahçeli'nin bilmesini isterim; bu tür seviyesiz saldırılar bizi bildiğimiz doğruları olgun ve medeni bir üslupla yazmaktan alıkoyamaz. Doğan Medya Grubu'nun yayın ilkeleri de her şart altında geçerli olacaktır."

    YORUM YAZ
Milli tenisçi İpek Soylu çeyrek finalde
Milli tenisçi İpek Soylu çeyrek finalde
Milli tenisçi İpek Soylu, ITF tarafından Macaristan'da düzenlenen turnuvada Hırvat rakibi Vrljic'i 2-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.
10.05.2017 22:25:58
Minibüs köprüden uçtu: 1 ölü
Minibüs köprüden uçtu: 1 ölü
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde otomobille çarpışan minibüs, 10 metre yükseklikteki köprüden uçtu.
10.05.2017 22:03:46
Gaziantepspor pes etmiyor
Gaziantepspor pes etmiyor
Akhisar Belediyespor'a 6-0 yenilince düşme hattının üzerinde Kayserispor ile puan farkı 7'ye çıkan Gaziantepspor, ligde kalmak için sonuna kadar mücadele edecek.
10.05.2017 21:54:26
Diyarbakır'da 342 kilo esrar ele geçirildi
Diyarbakır'da 342 kilo esrar ele geçirildi
Diyarbakır'da bir iş yerinde yapılan aramada 342 kilogram esrar maddesi ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
10.05.2017 21:34:05
Başsavcının makam aracına kamyon çarptı
Başsavcının makam aracına kamyon çarptı
Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'in içinde olduğu makam aracına kamyon çarptı.
10.05.2017 20:56:28
AB Bakanı Çelik, Juncker ile görüştü
AB Bakanı Çelik, Juncker ile görüştü
Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile görüştü.
10.05.2017 20:37:28
17 Mayıs 'Galatasaray Bayramı' olarak kutlanacak
17 Mayıs 'Galatasaray Bayramı' olarak kutlanacak
Galatasaray'ın UEFA Kupası'nı kazandığı günün 'Galatasaray Bayramı' olarak kutlanacağı bildirildi.
10.05.2017 20:34:50
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
'Atatürk' tartışmasına İlber Ortaylı'dan yorum: Bunları diyen hayvandır
'Atatürk' tartışmasına İlber Ortaylı'dan yorum: Bunları diyen hayvandır
Almanya'dan darbecilerin iltica başvurularını kabul edilmesine ilişkin açıklama
Almanya'dan darbecilerin iltica başvurularını kabul edilmesine ilişkin açıklama
Trump'tan YPG'ye ağır silah onayı
Trump'tan YPG'ye ağır silah onayı
Bahçeli, Fırat Yılmaz Çakıroğlu için çağrı yapmıştı, üniversiteden yanıt geldi
Bahçeli, Fırat Yılmaz Çakıroğlu için çağrı yapmıştı, üniversiteden yanıt geldi
Yemen'in devrik lideri Salih, İran'a göz kırpıyor...
Yemen'in devrik lideri Salih, İran'a göz kırpıyor...
ABD: Türkiye'nin tüm endişelerini gidereceğiz
ABD: Türkiye'nin tüm endişelerini gidereceğiz
Hollande'dan giderayak 'PYD' hamlesi
Hollande'dan giderayak 'PYD' hamlesi
PYD'den silah yardımına ilişkin açıklama
PYD'den silah yardımına ilişkin açıklama
Çavuşoğlu'ndan ABD'ye tepki
Çavuşoğlu'ndan ABD'ye tepki
Le Pen cephesinde çatlak!
Le Pen cephesinde çatlak!
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
'Türkiye ne yapıyor' diye bir soralım... Duvara da çarpabilir'
'Türkiye ne yapıyor' diye bir soralım... Duvara da çarpabilir'
Ümit Özdağ: Avrupa ile krizi AKP planladı
Ümit Özdağ: Avrupa ile krizi AKP planladı
Kuzey Kore tehdit etti
Kuzey Kore tehdit etti
Hollanda'ya 4 yaptırım uygulanacak
Hollanda'ya 4 yaptırım uygulanacak
Çavuşoğlu'ndan 'vize serbestisi' açıklaması
Çavuşoğlu'ndan 'vize serbestisi' açıklaması
İhvan sözcüsünden mektup: Arap Baharından acı bir ders çıkardık...
İhvan sözcüsünden mektup: Arap Baharından acı bir ders çıkardık...
Korucular referandumda 'evet' oyu kullanacak
Korucular referandumda 'evet' oyu kullanacak
İLKAV Başkanı Mehmet Pamak gözaltına alındı
İLKAV Başkanı Mehmet Pamak gözaltına alındı
Bakan Kaya: Cumhurbaşkanımız 'Artık dönebilirsin' demeseydi...
Bakan Kaya: Cumhurbaşkanımız 'Artık dönebilirsin' demeseydi...
Le Monde Avrupa’ya: Erdoğan, mağduru oynuyor, akıllıca yanıt verilmeli
Le Monde Avrupa’ya: Erdoğan, mağduru oynuyor, akıllıca yanıt verilmeli

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları