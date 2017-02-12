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Bahçeli'den Rusya'ya sert tepki
12.02.2017 13:30:08

Bahçeli'den Rusya'ya sert tepki

MHP lideri Devlet Bahçeli basın toplantısında Rusya Federasyonu'na çok sert tepki gösterdi.

MHP lideri Devlet Bahçeli Rusya Federasyonu'nun yaptığı açıklamalara çok sert tepki gösterdi. Bahçeli: Siz Rusya'ysanız, biz Türkiye'yiz. Herkes haddini bilecek dedi.

İşte Bahçeli'nin açıklamaları: 

Rusya'dan gelen mesaj hepimizi rahatsız etti. Rusya'nın yaptığı işi TSK'ya yıkmak iyi niyetli bir durum değildir. 

Rus uçağının düşürülmesi ve Rus pilotun öldürülmesi sonrası iki ülke ilişkileri dondurulmuştu.

Rusya'nın maksadı nedir? Ne yapmaya çalışmaktadır? Rusya askerlerimizi şehit ediyor, pardonla geçiştiriliyor. 

Rus saldırısı sonrası şehit olan evlatlarımızın hesabı sorulmalıdır. Karşımızdaki Rusya Federasyonu'ysa biz de Türkiye Cumhuriyeti'yiz. herkes bunu bilmeli. 

Türk milletinin onuru yere düşürülemez. DAEŞ El Bab'tab dışarı atılmalı. Fırat Kalkanı amacına ulaşmalı. 

Küresel siyasetin nabzı Türkiye'de atmaktadır. Kimse Kıbrıs üzerinden hesap yapmamalı. Türk milletinin şeref ve haysiyetiyle oynamak kimsenin haddi değildir. 

KKTC heyetinin kime hizmet ettiği ortadadır. Ege'deki kayalıkları bir oldu bityiye getirmek isteyen Yunanistan da haddini bilmelidir. 

Sevr'in varisçileri Türkiye'yi gözüne kestirmek istemektedirler. Türk milleti ona buna pabuç bırakacak bir durumda olmadı ve olmamıştır. Hevesler boşunadır. Türkiye karşıtı cepheye gerekirse MHP tek başına karşı koyacak ve bu haçlı birliğini dağıtacaktır. 

"SABRIMIZI ZORLAMAYIN!"

MHP var oldukça düşmanlar çatlayacak, yok öyle yağma. Sabrımızı daha fazla zorlamayın. 

Ülkemiz için bir yeminimiz var. Yemin Türkiye'nin hak ve çıkarlarıdır. Ötüken'in, Söğüt'ün mirasıdır. Yemin 1919'da ilk çıkıştır. 23 Nisan'dır. Yemin şehittir ve gazidir. Yemin ettik dönmeyeceğiz, yemin ettik Türk Bayrağı'nı istediği yere dikeceğiz. 

Töresiz Türk devleti olmaz. Töre ise kuruluş ruhudur. Kavga etmeyince işler düzelmez. Tipi olmadan hava düzelmez. Töremizi diri tutacağız. 

Parti olarak anayasa referandumuna bu gözle bakıyoruz. Milli durum için bunu ertelemez bir hedef olarak görüyoruz. 

15 Temmuz FETÖ darbe girişiminden sonra artık bunun kaçınılmaz olduğunu gördük. Milletimizin kararını gördük. Milli bekamızın devamı için milliyetçilik devreye girmeli. 

Bugünlerde ortada görülmeyen emekli savcı, eli kanlı aydınlıkçılar, Cumhuriyet mitinglerini takoz olarak kullanan CHP o gün 367 garabetini ortaya çıkaranlardır. 

Bugün üniversitelerde kapı önünde bekleyen nöbetçi protestoculara Milliyetçi - ülkücü öğrencilere yapılan saldırılara ses çıkarmayanlar şimdi demokrasi nöbeti mi tutuyorsunuz. 

Cumhurbaşkanı yönetim sistemiyle artık Türkiye prangalarından kurtulacak. Rejim değişiyor yaygarası koparanlar ahlakını değiştirmeli. 

Bugün 'Hayır'cı mevzicilerin söyledikler ayaklar altında kalmaya layıktır. 

Milletin kararına saygılıyız biz parti olarak evet diyoruz. Tükiye için evet diyoruz. 

Bu ülke için yeminimiz var. Bu yüzden 'Evet' diyoruz. Millet için evet, Türkiye için Evet, Cumhuriyet için Evet. Türklüğün bekası için Evet.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Konya Dedeman Otel'de, milletvekilleri, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) üyelerinin katıldığı toplantının basına açık bölümünde yaptığı konuşmada, iki gün süren toplantıların son derece verimli ve yararlı olduğunu söyledi.

Türkiye'nin hassas ve sıcak siyasi ortamında, MHP'nin duruş, tutum, karar ve iradesini bir kez daha teyit etme fırsatı bulduğunu dile getiren Bahçeli, iki günlük çalışmaların sonuç itibarıyla anlamlı, bundan sonrası için umut verici, ufuk açıcı olduğunu düşündüğünü bildirdi.

MHP lideri Bahçeli'nin konuşmasından satırbaşları şöyle: 

"Bir hükümet sistemini değiştirmek için referanduma gidiyoruz. Rejim değişiyor yaygarası koparanlar ahlakını değiştirmeli. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle kuvvetler arasındaki ayrımda olduğu olması gerektiği noktaya gelmektedir. Bütün yasalar millet için vardır. Devletini yıkan, milletini zayıflatan bir anayasa teklifi bize göre yok hükmündedir. Çok şükür ki imparatorluk bünyesinden yetişen vatan evlatları, Türkiye Cumhuriyeti'ni yıkılan enkaz içerisinden diriltme beceresini göstermiştir. Anayasa'nın ilk dört maddesi üzerinde tartışmayı hoşgörmeyiz."

"Aramızda bulunuyorken miskin miskin yatıp, partimizin lehine hiçbir katkı göstermeyenlerin şimdilerde 'hayır' komisyonlarına katılıp çalışmaları kara mizahtır. Hakkımdaki imalar ayaklar altında kalmaya layıktır."

"16 NİSAN'DA PARTİ OLARAK EVET DİYORUZ"

"18 Maddelik Anayasa değişikliği ülkemizi güçlendirecektir. Bizim nezdimizde 'evet' diyen 'hayır' diyen bütün kardeşlerimiz sayıgı haketmektedir. Biz parti olarak 'evet diyeceğimizi' söylüyor bunu savunuyoruz. Bu nedenle 16 Nisan'da parti olarak 'evet' diyoruz.

"Evet diyecek, Meclis'imizin denetim fonksiyonlarını güçlendireceğiz. Evet diyeceğiz yasama, yürütme, yargı arasındaki hatları kalın olarak çizeceğiz. Evet diyeceğiz yürütmeyi tek elde toplayıp devletteki kafa karışıklığını sonlandıracağız. Her evet milletin istiklaline, devletin istiklaline duadır ve yeminimizdir."

"MİLLET İÇİN EVET, DEVLET İÇİN EVET, CUMHURİYET İÇİN EVET"

"Sizlerden beklentim referandum süresince vatandaşlarımızı kapı kapı gezip eve tercihimizi anlatınız. Bizim şahsa veya partiye değil Türkiye'nin geleceğine evet dediğimizi belirtiniz. Bizim özümüz doğru, sözümüz doğru gönlümüz tertemizdir. Bu yemini tutalım 16 Nisan'da evet diyelim. Millet için evet, devlet için evet, cumhuriyet için evet, Türklüğün bekası için elbette Türkiye için evet."


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