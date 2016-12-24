24.12.2016 18:21:34

Bahçeli'den Moskova mutabakatına 'PYD' eleştirisi

MHP Lideri Bahçeli, Türkiye, Rusya ve İran tarafından imzalanan Moskova Deklarasyonu için '3 ülkenin mutabakatında terör örgütleri sayılırken, PYD, YPG ve PKK'nın bulunmaması oldukça mahsurludur. Büyükelçi cinayetinden dolayı mahcubiyet yaşayıp, Türkiye düşmanı bu terör örgütlerini görmezden gelmek, izah ve telafisi olmayacak bir yanlıştır' dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 13'üncü dönem eğitim faaliyetlerinin tamamlanması dolayısıyla düzenlenen sertifika törenine katıldı.



MHP Genel Merkezi'ndeki Gün Sazak Konferans Salonu'nda yapılan törende konuşan Bahçeli, Türkiye, Rusya ve İran tarafından imzalanan Moskova Deklarasyonu'nu da değerlendirdi ve "Mutabakat bundan sonrası için umut vericidir ve ABD'nin bölgesel anlamda alanını daraltmıştır. 3 ülkenin mutabakatında terör örgütleri sayılırken, PYD, YPG ve PKK'nın bulunmaması oldukça mahsurludur. Büyükelçi cinayetinden dolayı mahcubiyet yaşayıp, Türkiye düşmanı bu terör örgütlerini görmezden gelmek, izah ve telafisi olmayacak bir yanlıştır" dedi.

ABD'nin PYD ve YPG'ye yönelik tutumuna tepki gösteren Bahçeli, ABD'ye seslendi:

"Ayrıca ABD'nin PYD-YPG silah yardımı kabul edilemeyecek bir husumet alametidir. Bu ülkeyle NATO şemsiyesi altında müttefik değil miyiz? ABD'nin YPG'yi silahlandırması ne anlama gelmektedir? Bu ülke, sınırlarımız boyunca bir terör koridoru açma gayesinin neye, kime hizmet olduğunun gerçekten de şuurunda mıdır? Fırat'ın doğusunun ABD tarafından terör gruplarının lojistik merkezi haline getirildiği, nakliye uçaklarıyla taşınan silah ve mühimmatın PYD-YPG'ye gittiği nettir. ABD'nin, Rakka operasyonunu önümüzdeki bahar aylarına erteleyip El Bab'a yüzlerce IŞİD'li canileri takviye ettiğine dönük iddiaların yenilir yutulur bir tarafı olamayacaktır"

Türkiye, Rusya ve İran tarafından imzalanan 8 maddelik Moskova Deklarasyonu'nu da değerlendiren Bahçeli, "Türkiye'nin 20 Aralık'ta Rusya ve İran ile Suriye kapsamında yaptığı 8 maddelik mutabakat önemli ve bundan sonrası için umut vericidir. Bu stratejik karar ABD'nin bölgesel anlamda alanını daraltmıştır. 3 ülkenin mutabakatında terör örgütleri sayılırken, PYD, YPG ve PKK'nın bulunmaması oldukça mahsurludur. Rusya karşısında büyükelçi cinayetinden dolayı mahcubiyet yaşayıp, Türkiye düşmanı bu terör örgütlerini görmezden gelmek, izah ve telafisi olmayacak bir yanlıştır. Dileğim bu yanlıştan acilen dönülmesidir" dedi.

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